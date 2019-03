Az alapszakasz utolsó itthoni meccsén visszavágna a TF-nek a Szedeák

Alapszakaszbeli utolsó hazai mérkőzésére készül a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata, amely a hátralévő három fordulóból csak a szombati, TF Budapest elleni mérkőzését játssza az újszegedi sportcsarnokban.



Az már biztos, hogy mindkét csapat az alsóházban folytatja, és könnyen elképzelhető, hogy ez a két csapat játszhatja majd a play-outot is. A TF-fel szemben egyébként akad törlesztenivalója a Naturtexnek, hiszen az újonc fővárosiak decemberben éppen a szegediek ellen szerezték meg első A csoportos győzelmüket. Ezt azóta egy pécsi sikerrel toldotta meg az a TF, amelyhez a decemberi meccs óta Ales Pipan személyében új edző, valamint új légiós, a bosnyák irányító Marko Rikalo is érkezett.



Ahhoz, hogy a Szedeáknak maradjon esélye a tizenkettedik hely elérésére a középszakasz végén, ezt a meccset mindenképp meg kell nyernie – ráadásul a Sopron Debrecenben, a Kaposvár pedig Körmenden játszik, így akár közelebb is léphet a riválisokhoz Andjelko Mandics csapata.