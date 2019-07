Az Egyesült Államokban folytatja a Szedeák fiatalja, Bonifert Bendegúz

Amerikai kaland. A kiutazásig még a szegediekkel készül Bonifert Bendegúz. FOTÓ: KARNOK CSABA

Sikerült Bonifert Bendegúz ál­­ma: a fiatal szegedi kosarasnál nem először vetődött fel a gondolat, hogy külföldön folytassa a pályafutását, ám mindez ha­marosan kézzel fogható valósággá válik. Augusztus 19-én ugyanis repülőre száll, és meg sem áll az Egyesült Államokig, majd hamarosan már új csapatánál, a Colorado State University Pueblo csapatánál jelentkezik edzésre.– Több egyetemmel is kap­cso­latban voltam, de nem min­­degyiknek volt sportösztöndíja, itt harmadéven folytathatom az egyetemet is. Még van pár dolog, amit el kell intézzek, de megvan a repülőjegy, hamarosan utazom – mondta Bonifert Bendegúz, aki addig is a Szedeák felnőttcsapatával készül, hiszen az az elvárás, hogy minél jobb formában ér­kezzen meg az USA-ba.A fiatal kosarasnak több ajánlata is akadt az egyetemi bajnokság első divíziójából, ám új csapatával a második divízió­ban szerepel majd. Csak érdekességképp, nagyobb csarnokban játsszák majd a meccseiket, mint az újszegedi sportcsarnok, ugyanis a coloradói egyetem egy négyezer fő befogadására alkalmas létesítménnyel bír.– Tavaly nem volt túl jó idényük, de egy neves edző érkezett hozzájuk, aki sok embert kicserélt. Örülök, hogy ebben az újraépítkezésben bizalmat szavaztak nekem, és segíthetek nekik. Úgy voltam vele, inkább játsszak a második divízióban, mint üljek a padon. Azért megyek ki, hogy tapasztalatot szerezzek, az biztos, hogy furcsa lesz újra, hogy csak a saját korosztályomban játszok – emelte ki.Az egyetemi bajnokság a ma­­gyarhoz képest később kezdődik, így a rajtig csak egyéni képzést kapnak a játékosok, majd heti két meccsel zajlik a bajnokság, ami jövő tavaszig tart.– Megírtam az amerikai érettségit is, és ugyanúgy marketinget fogok tanulni, mint itt­­hon. Ha két évet kint tudok maradni, akkor már megkap­ha­tom a diplomát is. Az edzők megértőek voltak egyébként, ha mégsem tetszik, bármikor hazajöhetek, de egy befektetésként tekintek az egészre. Karácsonykor van lehetőség a hazalátogatásra, de nem olcsó a repülőjegy, szóval a visszaút jövő május 30-ára szól – zárta Bonifert Bendegúz.