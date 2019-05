Az első lépés megvan: Szedeák-TF 81-73 - fotók

Wirth Ádámék gőzerővel készülnek a TF elleni meccsre. Fotó: Török János

Várakozás



Wirth Ádám, a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa

– Az elmúlt meccseket arra próbáltuk felhasználni, hogy szombatra minél jobb formába kerüljünk. Úgy gondolom, ez meg is mutatkozott, legutóbb egy olyan meccset játszottunk, amilyet szombaton is szeretnénk. Nem lehet kiindulni a múlt pénteki meccsből, mi jobban meg akartuk mutatni, hogy jobb csapat vagyunk. A nyomás rajtunk van, a TF nem mindig úgy játszott, hogy megérdemelnék, hogy jövőre is A csoportosak legyenek, de nekünk ezt be kell bizonyítanunk a pályán is. Szombaton muszáj nyernünk, ezt a terhet el kell tudnunk viselni, semmi más opciónk nincs, csak a győzelem.

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, play-out, 1. mérkőzés. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Kapitány, Farkas G., Török.Szedeák: BOLTICS 16/3, WIRTH 15/9, Ponjavics 17/3, Juhos 7/3, SULOVICS 19. Cserék: Krapic 7/3, Kerpel-Frónius-, Goldring -, Révész -.Vezetőedző: Andjelko Mandics.TF Budapest: KRNJAJSKI 12/6, Buzás 1,Clark 17/3,McLane 12, BERGSTEDT 17. Cserék: Filipovics -, Szobi 1, Rikalo 7/6, Beák 6/6, Meleg -, Vezetőedző: Ales Pipan.Kipontozódott: Krapic (36.), ill. Beák (34.), Clark (38.), Bergstedt (40.).Andjelko Mandics: - Gratulálok a TF-nek a mai meccshez! A csatát megnyertük, de a háborút nem. Ilyen meccset vártunk, látszott a tét a két csapaton. Puhán kezdtünk, de a jó védekezésünknek köszönhetően sikerült meglépnünk húsz pontra. Egy picivel jobb koncentrációval kell játszanunk szerdán, de az a célunk, hogy a szezonban először nyerjünk Budapesten, és lezárjuk a párharcot, ehhez azonban jobban kell büntetőznünk is.Wirth Ádám: - Nem jól kezdtünk, a tét jobban megfogott minket, de volt olyan 15 percünk, ahol uraltuk a meccset. Nem tudtunk ugyanilyen hőfokon folytatni a második félidőben, de a szívünk vitt előre, és behúztuk a meccset. 1-0 ide, szerdán szeretnénk befejezni a párharcot.Ales Pipan: - Először is gratulálok a Szedeáknak! Ahogy várhattuk, egy nagyon nehéz meccs volt. Jól kezdtünk, de utána elveszítettük a koncentrációnkat. A második negyedben nagyon rosszul játszottunk, sok könnyű kosarat engedtünk ellenfelünknek, rosszul lepattanóztunk. A szünet után ugyan fel tudtunk zárkózni négy pontra, de a kulcsmomentumokban nem volt olyan játékosunk, aki befejezte volna az akciókat.Beák Gábor: - Ismét fel tudtunk állni egy nagyon nehéz szituációból. Akadtak fegyelmezetlenségeink, ezeket kell kiküszöbölnünk, hogy nyerni tudjunk szerdán.40. perc - Révészre fújnak egy faultot, majd Ponjavics kap egy technikait, neki a negyedik hibája. Három büntetővel jöhet a TF, Rikalo az elsőt bedobja. McLane kétszer: csak a második jó, 78-73, időt kért a TF! Bergstedtnél nem fújnak faultot, öt másodpercünk maradt. Pontosabban videóznak, hogy ki jöhet majd a labdával. 38 másodperc maradt az órán: megkapja a TF a labdát! McLane-től egy rossz dobás, Bolticsé a pattanó, Bergstedté a fault, aki kipontozódik! Boltics elrontja az első büntetőt, a második már bent, 79-73. Hat pont, húsz másodperc: lekjön Rikalo triplája, megvan a lepattanó, és alighanem a meccs is! Hét másodperc, és Ponjavics két büntetőt dobhat. Ponjától jó az első, és a második is, 81-73! Buzástól rossz a tripla - ez a meccs vége, ha nehezen is, de nyer a Szedeák, és csak ez számít!39. perc - Sulovics is kipontozódik, Révész száll be a Szedeákba, Bergstedt büntetői következnek. Csak a második bent, 78-71. Révész szed egy támadópattanót, ezzel együtt egy faultot is! Révész mindkettőt kihagyja a vonalról. Nincs bent Buzás hármasa! Jön az utolsó perc.38. perc - Bergstedt is megkapja a negyediket, de mielőtt Sulovics dobhatna két büntetőt, időt kér Ales Pipan. Sulovicstól csak az első büntető jó, 75-68. Bergstedt némi szerencsével, 75-70. Boltics faulttal együtt, és Clarknak ráadásul az ötödik! Bolticstól jó a büntető is, 78-70.37. perc - Megvan a pattanó, de Sulovics nem kap faultot - majd hat másodpercünk maradt, Ponjavics viszont nem tudja beejteni két ember szorításában. Juhos negyedik faultja, majd Sulovicsra is ráfújnak egy könnyelműt... a centernek is a negyedik. Bergstedt elrontja!36. perc - Nem jó a triplánk, de szerencsére elrontja a TF a támadását. Időt kér a TF. SULE! Két ember között teszi fel, 74-68. Krapic megkapja az ötödik faultját, a horvát is kiszáll. Clark viszont odakönyököl Sulovicsnak, visszanézik a sporik. Clarkra nem fújnak semmit...35. perc - Sulovics lefordul, de nem tudja beejteni, sem Krapic visszapöcizni. McLanetől rövid a tempó, most kosár kell!34. perc - McLane marad üresen, kihasználja, 70-65. Beák negyedik faultja, Boltics triplája nem jó, de Bergstedt üt oda Sulovicsnak, neki a harmadik - sőt, a vendégek centere nem tudja folytatni a játékot. Krapic az utolsó másodpercben harcol ki két büntetőt, Beák pedig kipontozódik. Krapic bedobja mindkettőt, 72-65. Clark szerez egy triplát, 72-68.33. perc - Nekünk viszont nem jön a hármas, Clark viszont faulttal együtt szerez egy kosarat, 68-62. Időt kér Andjelko Mandics Clark büntetője előtt. Clark bedobja a büntetőt is, 68-63, öt pontra feljön a TF. Boltics tizenegyedik gólpassza után Sulovics ejti be, 70-63.32. perc - Ponjavics egy ziccerrel, 67-55. Bergstedt megint a festékből, 67-57. Beák harmadik hibája után Krapic kihagyjha az elsőt a vonalról, a másodikat már nem, 68-57. Clark tempója lejön, de Krnjajski visszaszerzi - Beák dob egy triplát, 68-60.31. perc - Bergstedt közelről, övé az utolsó negyed első kosara, 65-55. Krapic már idő után engedi el.30. perc - Támadófault, a sokadik furcsa ítélet a Szedeák ellen, Bergstedt Krapic mellett nem tudja megoldani, Boltics viszont végigviszi, de kellett ez, 65-53 a harmadik negyed végén.29. perc - Lépéshiba miatt elveszik a labdát, de technikait kap a pesti kispad. Wirth dobhat egy ajándék büntetőt, de kihagyja. McLane ejt, 62-52, tíz pont a szegedi előny. Clark kapja meg a negyedik hibáját, Boltics újra büntetőzhet. Jó az első, a második kipattog. Krapicnál a hiba, ez neki a harmadik. Bergstedt a vonalról: csak az első jó, 63-53. Kerpel-Fronius teszi fel, de ez nem jó.28. perc - Juhos teszi fel McLane mellett, 60-48. Clark nem tudja végigvinni. Clark és Boltics akad össze - videóznak a játékvezetők. "Csak" két büntető, nincs szándékos fault a sporik szerint. Boltics mindkettőt bedobja, 62-48. Sulovics helyett visszajön Krapic. Wirthnek megint nem fújnak, ellenben Juhosra igen... Clark is hibátlanul büntetőzik, 62-50.27. perc - Beák a sarokból szerez egy hármast, 59-45. Boltics most eladja, Krnjajski egy triplával büntet, időt kér Mandics 58-48-nál.26. perc - Juhos blokkol, de visszaszerzi a TF, majd Krnjajski viszi be, 57-41. Wirth keze hiába csattan óriásit, ő kap technikait, Clark bedobja a büntetőt, 57-42. Megvan a labda, Bergstedt üt oda Sulovicsnak, jöhetnek az újabb büntetők. Kiszédül az első, a második már a helyén, 58-42.25. perc - Sulovics szed egy támadópattanót, de támadófaultot fújnak a sporik, ez most nem hiányzott. Clark zsinórban harmadik kosara, 56-39. Ponjavics helyett Kerpel-Fronius áll be. Beák faultja után Sulovics büntetőzhet: az első rossz, a második már a helyén, 57-39.24. perc - A nyolcadik szegedi szerzett labda, Boltics bejátssza Ponjavicsnak, de nincs fault most. Clark megy végig a gyűrű alatt, majd visszahúzza - ezek a TF első pontjai a negyedben, 10-0-s futást tört meg ezzel Clark, 56-35. Wirth második faultja, Clark megint egy tempóval, 56-37.23. perc - Labdaszerzés után Wirth indulhat, akit faultolnak: mindkét büntetője a helyén, 21 pontos szegedi előny, 54-33. Bergstedt és Juhos akaszkodik össze, de nem büntetik a vendégek magasemberét a könyökösért. Itt van Sztojan Ivkovics, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is. Beáktól rossz a távoli, Boltics viszont végigviszi, 56-33!22. perc - Sulovics egy dudaszós kosárral, a center átlépi a tíz pontot, 49-33. Clark középtávolija sem jó, BOLTICS! A hetedik szegedi hármas, 52-33.McLane faultolja Sulovicsot Boltics remek passza után. Sule büntetői: az első jó, a második rövid, 47-33. Beáktól nem jó a távoli, Juhosé a pattanó.20. perc - Krapic hármasa most is rövid, Sulovics beüti a második hibáját. Szobi kihagyja az első büntetőjét, a második már jó, 46-31. Egy bő támadásnyi időnk maradt, most Boltics nem kap faultot, Krnjajski viszont végigviszi, 46-33. Bonifert szorított helyzetből próbálja eldobni, de nem jó - ez a félidő, 13 ponttal vezet a Szedeák.19.perc - Sulovics védekezik remekül, mindössze kilenc pontot kapott a Naturtex ebben a negyedben. Bonifert hármasa lejön, de Krnjajski most nem tudja megoldani. Bergstedt labdát szerez Boniferttől, zsákolhat a dán, 46-30. Időt kérünk, bő egy perc a negyedből.18. perc - Sulovics jó közelije, húsz ponttal, 46-26-ra vezet a Szedeák! Krapic üti be a második faultját. Krnjajski végigviszi most, 46-28. Krapictól rövid a tripla.17. perc - Buzás felez a vonalról, majd Ponjavics ejt, 44-26. Jön Goldring is Ponjavics helyett, fontos percek ezek most a kulcsjátékosok számára, amikor pihenhetnek.16. perc - Megint szerzett labda, remekül védekezik a Szedeák most. Wirth zsákolhat, 14 ponttal (!) vezet a Szedeák, 39-25! WIRTH!!! A harmadik triplája! 42-25! Bonifert és Kerpel-Fronius a pályán. Nagy László édesapja is tapsol a szegedi remek játéknak.15. perc - Krapicé a pattanó, majd Sulovics büntetőzhet. Az első kimarad, a második már a helyén, 34-25. Rikalo passzát Suléovics füleli le, majd Wirth újabb hármasa, 37-25!14. perc - Wirth most betörésből, 31-25. Ő üt be egy faultot Clarknak. Rikalotól a távoli nem jó, de a TF-é a pattanó, Clark szerencsére kihagyja. Juhos helyett visszajön Sulovics a pályára - és Boltics hatodik gólpassza után ejt is, 33-25.13. perc - WIRTH! Ez is tripla, hét ponttal meglépünk, 29-22. Rikalo újabb hármasa, 29-25.12. perc - Sok a hiba a TF támadásában, végül Wirth szerzi meg a labdát. Rikalo triplájára Krapic válaszol, 26-22!11. perc - Krapic védekezik Krnjajskival szemben, de még támadhat a TF. Lejön Krnjajski betörése után, majd Bergstedt pöcije után is a labda. Boltics kap faultot, majd bedobja mindkét büntetőjét - vezetünk, 21-19. Rossz a vendég-hármas a sarokból, majd Ponjavics végigviszi - 23-19, időt kér a TF!10.perc - Előbb Ponjavics, majd Krapic büntetőzhet: a háromból kettő bent van, 16-18. Bergstedt állhat a vonalra: az első kimarad, a második bent, 16-19. Juhos egy triplával egyenlít, 19-19! Labdát szerzünk, de nem jó az indítás. 17 másodperc maradt az órán. Rikalotól nem jó a tempó - ez a negyed vége!9. perc - Ponjavics betörése után gól és fault is - jó a büntetője is, visszajövünk négy pontra, 14-18. Juhos blokkol, majd őt faultolják - ezt reklamálja Clark, aki kap is egy technikait a büntetők előtt. Időt kér a TF.8. perc - Ponjavicstól nagyon rövid a tempó, majd Boltics üt be egy személyit. Bergstedt fordul meg, majd dobja be a közelit, 11-18. Sulovicstól rossz a tripla, de Boltics remekül védekezik, megvan a labda. Jön Krapic a Szedeákba.7.perc - Clark viszi be, és be is fejezi, 9-16. Időt kér Mandics. Boltics passza után Sulovics bújna ki, de faultolják, büntetőzhet. Hibátlanul teszi, 11-16. Remek védekezés, nem tud dobni a TF!6. perc - Wirth védekezik jól, hét másodperce maradt a TF-nek. Bergstedt egy támadópattanót tesz vissza, 7-14. Sulovics első kosara, 9-14.5. perc - Buzás második hibája, le is cseréli őt Pipan, jön Rikalo. Lejár a támadóidőnk, Sulovics-csal szemben most jól védekeztek. Bergstedt Sulovics mellett, 7-12.4. perc - Sulovicstól nem jó a horog, de Juhos labdát szerez - majd ő zsákol, 7-8. McLane-nek most elnézik a lépést, de beejtheti, 7-10.3. perc - Ponjavics szed egy támadópattanót, majd kap faultot, így büntetőzhet. Bedobja mindkettőt, 5-3. McLanet faultolja Juhos, és sajnos jó a kosár is: McLane is bedobja a büntetőt, 5-6. Juhos eladja, majd McLane floatere, 5-8. Megint rossz támadás, eladott labda a Szedeáknál. Lépéshiba a túloldalon, látszik, hogy mindkét csapatot nyomja a tét.2.perc - Clark kihagyja a távolit, Wirth passza viszont rossz a túloldalon. Krnjajski szerzi az első vendég kosarat, rögtön egy triplát a sarokból, 3-3.1. perc - Rögtön egy tripla, Ponjavics! Így kell kezdeni, 3-0! Nincs kosár az első pesti támadásból, de a következő akciónál a Szedeák sem tudja növelni előnyét.17.59 - Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból! Szépen érkeznek a nézők a sorsdöntő meccsre, a Szedeáknál akadtak ugyan betegséggel küszködők a héten, de végül mindenki vállalni tudta a játékot.Eljött az a párharc, amelyre hetek óta készül a Naturtex-SZTE-Szedeák: Juhos Leventéék az alsóház utóbbi találkozóit már úgy játszhatták, hogy pontosan tudták, az eredmény már nem számít, hiszen eldőlt, a TF Budapesttel játszanak majd az A csoportos tagság megőrzéséért. A helyzet egyszerű, az a csapat, amely kétszer legyőzi a másikat, bennmarad, a másik pedig kénytelen búcsúzni az első osztálytól.Szombaton 18 órától jön az első felvonás az újszegedi sportcsarnokban, majd szerdán Budapesten találkoznak a felek: amennyiben szükséges, akkor jövő szombaton ismét Szegeden lenne a mindent eldöntő, harmadik meccs.– Az utolsó három meccsünkön egyaránt tudtunk fejlődni – kezdte Andjelko Mandics, a Naturtex-SZTE-Szedeák vezetőedzője. – Képesek vagyunk a még jobb játékra, bár most csak az a lényeg, hogy nyerjünk, nem számít, mennyivel. Nem szabad teherként felfognunk, hogy mi a tét, hanem pluszmotivációt kell, hogy adjon ez a helyzet – nyilatkozta Mandics.Legutóbb múlt pénteken, 31 ponttal győzte le a fővárosi csapatot a Naturtex: ugyanakkor az még egy tét nélküli meccs volt, viszont az előjelek így mindenképp a szegediek mellett szólnak.– Nem szabad úgy hozzáállnunk, hogy a TF-nek rossz napja volt. Ellenfelünk annyit játszott, amennyit mi engedtünk nekik, tapasztalt kosárlabdázóink vannak. Edzőként nem voltam még ilyen helyzetben, játékosként is csak egyszer: itt a szív és az akarat lehet a döntő tényező – tette hozzá a szakember.Ideális esetben a szombati lehet a szezon utolsó hazai Szedeák-meccse, hiszen szerdán Budapesten akár le is zárhatja a párharcot a csapat.– A legfontosabb, hogy nyerjünk, most csak erre a meccsre gondolunk. Szükségünk lesz szurkolóink biztatására, remélem, minél többen kilátogatnak a meccsünkre, és közösen érjük el a győzelmet – zárta Andjelko Mandics.Az összecsapást a szurkolók ingyen nézhetik meg. A klubvezetés arra kér mindenkit, hogy időben érkezzen a meccsre, és foglalja el a helyét.