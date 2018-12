Az év utolsó fellépése: Csurgói KK-MOL-PICK Szeged ma 17 órától

Ketten sem bírnak vele. Bodó Richárd Csurgón játszik. Fotó: Török János

Ma 17 órakor következik az év utolsó meccse, amit nevezhetünk rangadónak is, hiszen a százszázalékos listavezető a negyedik helyen álló a CSKK- hoz látogat.Mindenképpen jó hír, hogy mindenki egészséges, Alen Blazevic sérülése is szépen rendbe jött, így a szakmai stáb a bőség zavarával küzd. Minden valószínűség szerint ismét 15 játékos neve kerül be a jegyzőkönyvbe, erre van lehetőség, így meccs közben is lehet nevezni.A MOL-PICK remek formában várja a mérkőzést, kedden az idény legnagyobb különbségű (16 gól) győzelmével hangolt a Somogy megyei együttes elleni mérkőzésre.A hazaiak biztos, hogy mindent megtesznek majd azért, hogy megnehezítsék a Szeged dolgát, így komoly kis meccsel zárja 2018-at a bajnokcsapat.A Cegléd elleni találkozón 30 zsáknyi kabala gyűlt össze, amelyet Juan Carlos Pastor vezetőedző és Jonas Källman az Ágota alapítványnak vitt el.A mai meccsről a helyszínről szöveges online tudósítással jelentkezik a delmagyar.hu.1. Szeged 15 15 0 0 533 – 379 302. Veszprém 12 10 0 2 415 – 284 203. Tatabánya 12 9 1 2 322 – 284 194. Csurgó 12 8 2 2 328 – 301 185. Balatonfüred 12 8 0 4 320 – 304 166. FTC 12 7 0 5 317 – 300 147. Gyöngyös 13 6 1 6 349 – 358 138. Komló 12 6 1 5 315 – 340 139. Eger 12 3 2 7 317 – 358 810. Budakalász 12 2 2 8 297 - 340 611. Dabas 13 2 2 9 321 – 365 612. Cegléd 12 3 0 9 296 – 357 613. Mezőkövesd 13 2 1 10 316 – 378 514. Vecsés 12 0 0 12 260 – 358 0