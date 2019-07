Az NKM Szeged 9 versenyzője indulhat a világbajnokságon

Ő is világbajnoki induló. A szegedi Kiss Tamás C1 1000 méteren száll harcba a kvótáért. FOTÓ: KAJAKKENUSPORT.HU

Tizenegy szám



A két válogató és a szétlövések lezárultával nagyjából kialakult a magyar kajakos, kenus válogatott kerete, amely a Maty-éri világbajnokságon indulhat majd augusztus 21. és 25. között. Bár Hüttner Csaba szövetségi kapitány még nem jelölte ki a csapatot, körvonalaiban megvan a keret. Így például az NKM Szegedből Kárász Anna az újpesti Kozák Danutával K2 500 méteren startol. Nagy Biankát említette a cikkben Sík Márton: övé a C1 200 méter. Birkás Balázs, Kuli István és Nádas Bence az újpesti Tótka Sándorral együtt alkotja a K4 500 méteres egységet, míg Kiss Tamás C1 1000 méteren száll majd harcba az olimpiai kvótáért.



A parasportolóknál Varga Katalin és Suba Róbert kajakban és kenuban is érdekelt lesz, és mivel a zsombói Rescsik Csaba betöltötte a 15. életévét, így rá is számíthat már Weisz Róbert szövetségi kapitány.

Ez így együtt kilenc sportoló és tizenegy szám – tényleg egészen jó.

Minden futam, esemény az olimpiai kvóták körül forgott 2019-ben. Éppen ezért fordul­hat elő, hogy hiába nyert pél­­dául egy versenyző két számban is válogatót, hiába mehetne két számot, ez az olimpiai helyek kiosztása miatt nem engedhető meg. Az NKM Szegedből többen is vannak, akik így jártak, de a klub szakmai vezetője, Sík Márton szerint ez egyáltalán nem gond.– Az idény elején azt mondtuk, hat-hét versenyző is már komoly csoport lehet a vá­­lo­­gatottban – nyilatkozta Sík. – Ehhez képest vagyunk ki­lencnél: Kárász Anna, Nagy Bi­­anka, Kiss Tamás, Birkás Balázs, Nádas Bence és Ku­­­­li István mellett a három pa­­rasportoló, Varga Katalin, Suba Róbert és Rescsik Csaba révén további öt futamban leszünk érdekeltek a világbajnokságon. Ez így azért rendben van. Túlszárnyaltuk a tervet, és ko­moly kis csapat alakult ki. A válogatottban jelentős szerepet kaphatnak a szegedi sportolók, akik mind olimpiai számban érdekeltek... És a parasportolóknál is van két kvótaesély. A határ a csillagos ég, így lenne ötletem még: nyilván örülnénk, ha Kárász a négyesben is ülhetne, ha Birkás a K1 200 méteres Európa Játékok-ezüst után a vb-n is ott lehetne, ha Kiss Tamás 500 méteren az egyest is elvihetné. De a kvótaszerzés évében ez volt a feladat, és az akadályokat jól vettük. Elégedett vagyok.Talán a legutolsó kérdés Nagy Bianka esete volt, aki C1 200 és 500 méteren is indulhatna, mivel a válogatón bizonyított.– Bianka csak C1 200 méteren startol a vb-n, emellett en­gedélyt kapott, hogy a hétvégi ifjúsági és U23-as Európa-bajnokságon, Racicében is szerepelhessen, így gyakorolhatja a számot – mondta Sík. – Hiába van vége a selejtezős időszaknak, nincs megállás. Sok dolog van a háttérben: a sportdiplomácia, az eszközbeszerzés, az edzőtáborok leszervezése, néha az edzések megtartása mind fontos teendő. Jó a csapat, amelynek részese vagyok, és az a feladatunk, hogy minél jobb eredményt hozzunk ki a versenyzőkből, és minden tekintetben széles lehetőséget biztosítsunk a felkészülésben.A Maty-ér egyelőre építé­­si terület, így ott nem lehet edzeni.– Nem tudom, mikortól használható a pálya, most Szolnok és Dunavarsány a bázis. A vb előtt két-három héttel viszont már elfoglalja a válogatott a he­­lyét az olimpiai vízicentrumban, hogy a hazai pálya előnyét tényleg kiaknázhassa – mondta végül Sík.