Az országos döntőben folytathatja a küzdelmet az SZRSE röplabdásai, dobogón végeztek az ATSK versenyzői

Az országos döntőben folytathatja a küzdelmet az SZRSE leány serdülőcsapata. Fotó: Kocsis Alíz

Bronzérmet szerzett a Vidék III-as bajnokságban a Pharmacoidea-Szegedi Vízipóló Suli csapata.

Fotó: SZVPS

Mohácson rendezték meg az újonc és serdülő országos bajnokságot, amelyen az ATSK Szeged versenyzői nagyszerűen szerepeltek, hárman is dobogóra állhattak.Eredmények: U11-es korosztályban a lányok között a 9 éves Szögi Szonja élete első versenyén a főtáblára jutott, sőt méltó ellenfele volt a későbbi ezüstérmesnek.Ugyanitt Erdélyi Blanka negyeddöntőt játszott, és végül az 5. helyen végzett.U12-es korosztályos fiúknál nagyszerű játékot produkálva Kókai Ákos és Kasa Zsombor is dobogóra állhatott, mindketten bronzérmet szereztek.U13-as korosztályban Szosznyák Emmának sikerült elődöntőbe jutnia, végül ő is bronzérmet vehetett át az eredményhirdetés alkalmával.U15-ös korosztályban párosban volt egy negyeddöntős szegedi páros, a szenzációs játékot produkáló Pelyva Boglárka és Sztanó Krisztina személyében.A fiatalok versenyzését Bárkányi Gabriella, Nagy Bence, Márki Ernő és Simon Viktor edzők segítették.Érd II. (10.)–Kézilabda Szeged SE (5.) 33–32 (14–17)Leány ifjúsági II. osztály, Kelet, 21. forduló.KSZSE: JAKAB (kapus), Besenyi 4/1, CZIFRA 7/1, Bognár 1, FEHÉR 11/9, Kovács 4, Cseszkó, Gyukics, JAKABOVITS 4, Limpek 1, Janowszky, Bodrogi. Edző: Farkas Kitty.Ceglédi KKSE (13.)–PICK SZEGED (1.) 18–37 (11–19)Férfi kézilabda, Ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 25. forduló. Cegléd, 35 néző. Vezette: Herceg, Piller.PICK SZEGED: L. Krivokapics – Nagy B. 2, Csiki Cs. 2, Balán 6, Bajus B. 2, Tőkés 5, Lőrincz. Csere: Marczika (kapus), Józsa 4, Csíki R. 3, Rea 8, Kurai 2, Dobay 2, Oltványi 1. Edző: Velky Péter.Kecskemét TE-KESI (7.)–PICK SZEGED II. (4.) 26–31 (19–16)Fiú kézilabda, Serdülő I. osztály, Keleti csoport, 25. forduló.Ceglédi KKSE (14.)–PICK SZEGED I. (2.) 18–35 (11–18)Fiú kézilabda, Serdülő I. osztály, Keleti csoport, 25. forduló.PC Trade Szeged (12.)–FTC (12.) 23–44 (11–23)Leány ifjúsági I. osztály, Kelet.PC Trade Szeged: Gyovai, Körmendi – Bali 2, Bognár 1, Baranyi, Farkasinszki, Kertész 2, Zsemberi 6/5, Kovács 3, Tóth 5, Molnár, Lukács 1, Lantos 3, Pördi.PC Trade Szeged KKSE (7.)–FTC (1.) 19–33 (9–11)Leány serdülő I. osztály, Kelet.PC Trade Szeged: Fehér, Budai (kapusok), Vörös 3/1, Gordos 3/2 , Kárász, Bondár, Rácz 3 ,Tóth 1, Farkas, Kis, Gál 2, Csáki 1, Zsemberi 5/1, Szabó 1.A Szegedi RSE II-es csapata az elődöntős küzdelmeinek végéhez ért. Elődöntős csoportjukat megnyerve a döntőben küzdhetnek tovább a serdülő II. osztály bajnoki címéért.Eredmények:KESI B–Szegedi RSE II. 0:3, Szegedi RSE II.–Palota RSC 3:0, MAFC-Nikola Tesla–Szegedi RSE II. 3:0.Szegedi RSE II.: Sojnóczky Sára, Paksi Kitti, Simon Lili, Mányai Maja, Kenesey Blanka, Kiss Nóra, Barna Sára, Verebes Dorina, Baksa Panna, Békési Dóra. Vezetőedző: Strezeneczki Gyula.Mercedes-SZVPS (9.)–Vasas (11.) 12–7 (1–0, 4–1, 3–3, 4–3)BENU I. osztályú gyermekbajnokság, 24. forduló, Szeged, újszegedi sportuszoda.A szegedi gólszerzők: Leinweber 4, Pörge 3, Körtvélyessy 2, Meleg, Körmendi, Ladóczki.Szombathely (14.)–Legrand Szentes (13.) 7–3 (0–1, 1–0, 4–1, 2–1)BENU I. osztályú gyermekbajnokság, 24. forduló.A szentesi gólszerzők: Báthory, Tonomár, Félegyházi.Rossmann-SZVPS (8.)–Vasas (11.) 13–9 (3–2, 4–2, 3–4, 3–1)BENU I. osztályú serdülőbajnokság, 24. forduló.A szegedi gólszerzők: Lakatos 3, Antal 3, Berkó 3, Mikházi 2, Kresák, Tatár.Szombathely (14.)–Legrand Szentes (6.) 8–9 (5–4, 2–2, 1–3, 0–0)BENU I. osztályú serdülőbajnokság, 24. forduló.A szentesi gólszerzők: Barna 4, Gila 2, Kasza, Zsoldos, Kürti-Szabó.Tiszavirág-SZVPS (9.)–Vasas (13.) 3–13 (0–4, 1–2, 2–3, 0–4)BENU I. osztályú ifjúsági bajnokság, 24. forduló.A szegedi gólszerző: Börcsök 3.Szombathely (7.)–Legrand Szentes (8.) 9–10 (2–3, 2–1, 3–3, 2–3)BENU I. osztályú ifjúsági bajnokság, 24. forduló.A szentesi gólszerzők: Tóth 4, Katona 3, Bozó, Kasza, Barna.Bronzérmes lett a Pharmacoidea-Szegedi Vízipóló Suli csapata a Dél-keleti Gyermek III-as bajnokságban. A másik megyei csapat, a Szentes az 5. helyet szerezte meg.Az egri forduló eredményei:Pharmacoidea-Szegedi Vízipóló Suli–Eger 4–8 (0–2, 0–0, 2–3, 2–3)A szegedi gólszerzők: Dudás, Szabó, Molnár, Tatár.Pharmacoidea-Szegedi Vízipóló Suli–Debrecen 14–5 (5–0, 4–2, 1–2, 4–1)A szegedi gólszerzők: Darvasi 4, Dudás 2, Mucsi 2, Szabó 2, Tremmel 2, Mádai, Molnár.Szolnok–Pharmacoidea-Szegedi Vízipóló Suli 14–9 (4–3, 6–1, 3–3, 1–2)A szegedi gólszerzők: Darvasi 2, Molnár 2, Faragó 2, Mikházi, Dudás, Lalia.Pharmacoidea-Szegedi Vízipóló Suli-Gyula 16–2 (4–0, 4–1, 3–1, 5–0)A szegedi gólszerzők: Tremmel 3, Darvasi 2, Mikházi 2, Dudás 2, Mádai 2, Mucsi, Oláh, Piti, Szabó, Lalia.A végeredmény: 1. Eger 63, 2. Szolnok 51, 3. Pharmacoidea-Szegedi Vízipóló Suli 49, 4. Nagyvárad 44, 5. Szentes 27, 6. Debrecen 15, 7. Gyula 0.YORDO Szentes (3.)–UVSE (1.) 6–13 (2–1, 2–5, 2–3, 0–4)BENU I. osztályú leány gyermekbajnokság, 21. forduló.A szentesi gólszerzők: Mácsai K., Tatár Kiss, Koncz, Bonca, Boldizsár, Mácsai E.Szeged (7.)–FTC (9.) 14–9 (3–3, 2–4, 5–1, 4–1)BENU I. osztályú leány gyermekbajnokság, 21. forduló.A szegedi gólszerzők: Hasznos 5, Kispál 4, Katona 2, Medgyes 2, Lovász.Csongrád (8.)–POLO (10.) 12–9 (4–1, 2–2, 5–3, 1–3)BENU I. osztályú leány gyermekbajnokság, 21. forduló.A csongrádi gólszerzők: Tyukász 5, Hegedűs 4, Kókai, Ágoston, Kátai-Benedek.YORDO Szentes (2.)–UVSE (1.) 8–12 (2–3, 3–4, 1–3, 2–2)BENU I. osztályú leány serdülőbajnokság, 21. forduló.A szentesi gólszerzők: Dömsödi 3, Héri 2, Mácsai E. 2, Mácsai K.Szeged (12.)–FTC (9.) 1–14 (0–5, 1–1, 0-3, 0–5)BENU I. osztályú leány serdülőbajnokság, 21. forduló.A szegedi gólszerző: Farkas.Csongrád (11.)–POLO (6.) 3–16 (0–4, 1–5, 0–3, 2-4)BENU I. osztályú leány serdülőbajnokság, 21. forduló.A csongrádi gólszerzők: Forgó 2, Kókai.YORDO Szentes (3.)–UVSE (1.) 10–18 (3–3, 3-4, 2–4, 2–7)BENU I. osztályú leány ifjúsági bajnokság, 21. forduló.A szentesi gólszerzők: Kudella 4, Szabó 3, Fodor, Dömsödi, Héri.Szeged (11.)–FTC (7.) 8–14 (2–2, 1–4, 4–5, 1–3)BENU I. osztályú leány ifjúsági bajnokság.A szegedi gólszerzők: Medgyes 3, Kispál 2, Botka, Tóth, Tóth, Hasznos.Csongrád (12.)–POLO (2.) 0–26 (0–8, 0–6, 0–5, 0–7)BENU I. osztályú leány ifjúsági bajnokság.