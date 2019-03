Az ovisok kézen fogva érkeznek Székkutason az edzésre

– Még egy kicsit figyelj oda, mindjárt beérünk! – szólt Barna Ákos a legkisebb székkutasi focistákhoz a foglalkozás végeztével. Az ovisok kézen fogva érkeztek vissza az öltözőhöz: mint kiderült, nem volt véletlen a választott forma, ugyanis ha megszakadt a lánc, a labdát látva rögtön rárontottak arra.Természetesen a magyar válogatott horvátok elleni sikere még lázban tartotta a kicsiket: a legtöbben Dzsudzsák Balázst és Szalai Ádámot tartják kedvencnek, de a kis kapusok példaképe a Lipcse hálóőre, Gulácsi Péter is.A közel kétezer fős település egyébként pazar infrastruktúrával büszkélkedhet: a felújított öltöző mellett egy konditerem, egy tornaterem, valamint egy 20×40 méteres, villanyvilágítással is rendelkező műfüves pálya szolgálja a klub fiataljait. Ottjártunkkor is nagyüzem volt, sorra adták át a kilincset a különböző korosztályok a pályahasználatot illetően.Nem is panaszkodhatnak az utánpótlásra Székkutason: U7-es, U9-es, U11-es, U13-as, egy vegyes U14-es, egy lány U18-as, valamint egy U19-es csapattal rendelkezik a klub a megyei I. osztályban szereplő felnőttek, valamint a női felnőttcsapat mellett.A kötődés egyébként igen erős a felnőttek és az utánpótlás között, hiszen a kicsik edzéseit több, a megyeegyes csapatban szereplő játékos tartja, így hétvégén megy is a szurkolás a kicsiktől Ákos vagy Zoli bácsinak, azaz Barna Ákosnak vagy Daraki Zoltánnak.A nagyobbakra áttérve, az U19-esek jelenleg vezetik a B csoportos megyei bajnokságot. A klub korábbi játékosa, Török Bence és a jelenleg is aktívan futballozó Kis Dávid közös munkájának eredményeként a nehéz helyzetből megtalálták a kiutat: a székkutasi fiatalok újra megszerették a labdarúgást, és többen már a felnőttcsapat ajtaján kopogtatnak.Mint azt Horváth Zoltán klubelnök elmondta, a jövőben a füves pálya állapotán szeretnének javítani egy öntőrendszer kiépítésével, térkővel díszítenék a sporttelepet, valamint a gazdaságosabb üzemelés érdekében napelemeket telepítenének.– Ha a két korosztályban fennálló létszámproblémát sikerül orvosolnunk, akkor, úgy gondolom, szép jövő előtt áll a székkutasi futball. Célunk, hogy minél több helyi labdarúgó alkossa a felnőttcsapat keretét, nem szeretnénk erről az útról letérni, ebben nagy szerepe van a nálunk dolgozó edzőknek is – tette hozzá a klubelnök.