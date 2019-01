Az U13-asok a veszprémet is legyőzték: kettős PICK Szeged-siker a PickBall-kupán

Kiválóan szerepelt a Pick Szeged U13-as...

... és U11-es csapata a PickBall-kupán. Fotók: pickhandball.hu

Legutóbb az U11-es és U13-as korosztály hat-hat együttese mérkőzött meg egymással a szegedi Csonka-tornateremben. Mindkét kiírásban a PICK Szeged utánpótláscsapata diadalmaskodott, Balda Ákos edző tanítványai ráadásul a rivális Telekom Veszprémet győzték le 33–26-ra a fináléban.A kisebbek között két csapat is képviselte a PICK Szegedet. Bucsányi Ibolya fiataljai a csoportkörben a 2018-ban alakult Székelyföldi Kézilabda Akadémia ellen győztek, míg a Békéstől vereséget szenvedtek, így bronzmérkőzéssel zárhatták a tornát. Itt a Telekom Veszprém múlta felül őket.A PICK Szeged I.-es csapata, Mandl Alice tanítványai hibátlanul zárták a csoportmeccseket, a Telekom Veszprémet 18–10-re legyőzték, míg a Kecskemét ellen ennél is magabiztosabban szerezték meg a két pontot. Mindezeknek köszönhetően a döntőben a Békés-Drén KC-vel találkoztak a Mandl fiúk, ahol 22–16-os sikerrel aranyérmet nyertek.A PickBall tornasorozat sajátossága, hogy az érmeket, különdíjakat és ajándékcsomagokat a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának játékosai adják át mindig. Most sem volt ez másként, Herbert Gábor utánpótlás szakmai igazgató segítsége Mirko Alilovic és Nagy Martin volt.U13: 1. PICK Szeged, 2. Telekom Veszprém, 3. Pécs, 4. Gyöngyös, 5. Székelyföldi Kézilabda Akadémia, 6. Kecskemét.U11: 1. PICK Szeged I., 2. Békés, 3. Telekom Veszprém, 4. PICK Szeged II., 5. Kecskemét, 6. Székelyföldi Kézilabda Akadémia.Különdíjasok, U13, gólkirály: Szucsik Barnabás (Gyöngyös) 27 góllal, a legjobb játékos: Német Márk (PICK Szeged), a legjobb kapus: Sebestyén Gergő (Pécs).U11, gólkirály: Házi Imre András (Kecskeméti Junior) és Szabó Ákos (Békés) 17 góllal, a legjobb játékos: Schmidt Ádám (Telekom Veszprém), a legjobb kapus: Oltványi Levente (PICK Szeged I.).