Az új év nyitómeccse: Szolnok-Szedeák 44-42 (III. negyed, online)

Goldring Bence, a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa

– Úgy érzem, sokat fejlődtem a 2017-es nyári érkezésem óta, és egyre jobban képes vagyok helytállni a felnőttek között is. Nagyon nehéz Szolnokon játszani, de a TF Budapest elleni bajnoki meccs után egyre jobb ritmusban vagyunk. Jó derbi lehet az év első találkozója számunkra, ha úgy küzdünk, ahogy az elmúlt két alkalommal tettük, akkor meccsben tudunk lenni.

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 14. forduló. Szolnok, Tiszaligeti sportcsarnok. Vezeti:Szolnok: Benke, Vojvoda, Kovács, S. Milosevics, Tóth Á. Csere: Airington, Andric, Rowsey. Vezetőedző: Dragan Alekszics.Szedeák: Boltics, Vágvölgyi, Green, Juhos, Sulovics. Csere:Ponjavics, Kerpel-Fronius, Révész. Vezetőedző: Andjelko Mandics.Nem tudjuk felhozni a labdát kezdésnek, de Kovács ziccere lejön. PONJAVICS! Eddigi legjobb meccse, kosarával egyenlítünk, és még dobhat egy büntetőt is! KIMARAD! Hét rontott dobás a vonalról, ez egy Szolnok ellen alig fér bele. Airington tempójával 46-44, majd Sulovics eladott labdája után Nemanja Milosevics ejti be, 48-44. PONJAVICS! Jó a hármas tőle, 48-47! Tóth lehúzza Sulovics mellett, majd be is ejti, 50-47. Megint eladott labda, Airington tisztán dobhat a sarokból, rengeteg ideje van - ki is használja sajnos, 53-47, időt kér Mandics. Kár ezért, mert egálról meglépett hat ponttal a Szolnok.Nyitásként kimarad Andric középtávolija, majd Boltics marad lent a bokáját fájlalva. Sántikálva lemegy a Szedeák irányítója, Kerpel-Fronius jön be. Sulovicstól is rövid a középtávoli, majd Andricnak hosszú az indítás. Kerpel-Fronius betörése után szerzi a második félidő első kosarát, 32-22. Sulovics megkapja a harmadik hibáját. Andric marad üresen a palánk alatt, ki is használja, 34-22. Juhos labdaszerzése után Green a befejező, 34-24. Nemanja Milosevics kihagyja a távolit, majd Kerpel-Fronius szedi le Vágvölgyi pattanóját, ám Sulovics passzát nem tudja befejezni Vágvölgyi. Vojvoda ejtését most kiköpi a gyűrű, Vágvölgyiét viszont nem, 34-26. Kerpel-Fronius tempója bent, 34-28. Elvállalja a távolit is, ez viszont már nincs bent - viszont szerez egy labdát, amit Vágvölgyi ejt be, 34-30, eddig 10-2 a negyed a Szedeáknak! Jól védekezik most a Szedeák, Green üt bele egy passzba, ám a sporik videóznak, ki támadhat. Maradhat a Szolnoknál, de Vojvodától most nem jó a tripla. Airington oszt ki egy sapkát Vágvölgyinek, majd Juhos szerez labdát Vojvodától - Kerpel-Fronius végigviszi, 34-32, időt kér a Szolnok! Tóth könyököl oda Sulovicsnak, támadófault. Négy perc a negyedből, csak két pont a különbség. Juhosnál viszont lépést fújnak, ez nem tűnt annak, ellentétben Green korábbi ziccerénél. Vojvodától jó a középtávoli, 36-34. Sulovics kap egy faultot, viszont nem esik be a közelije, kár érte, így jöhet két büntető. Sulovics kihagyja az elsőt, a második már beesik, 36-33 - öt rontott büntetővel áll a Szedeák. Vágvölgyi megkapja a negyediket, Ponjavics jön a helyére. Vojvoda a hátára veszi a Szolnokot, 38-33 - ő az egyedüli, aki tíz pont fölött jár. Eladott labda után Sztrahinja Milosevics ejti be a ziccert, 40-33-nál kér időt Mandics. Boltics kötözést kapott a bokájára, nem úgy tűnik, mint aki vissza tudna térni. Ponjavics dobhat kettőt a vonalról, bent van mindkettő, 40-35. Benke floaterével 42-35, majd Ponjavics faulttal együtt fejezi be, 42-37. Kimarad a plusz egy, a büntetőkkel ma akadnak gondjaink. Tóth szép lefordulása után 44-37, jön a negyed utolsó perce. Green betörése után 44-39. Benkétől hosszú a tempó, még van egy támadásnyi időnk. SULOVICS! Jó a tripla, 44-42, tíz ponttal nyeri ezt a negyedet a Bolticsot és Wirthet nélkülöző Szedeák!Kerpel-Fronius Gáspár a pályán, Green kap pihenőt. Ponjavics egy triplával egyenlít! 13-13! Sztrahinja Miloseviccsel szemben jól védekezünk, majd Benke trojkája jön le, végül Nemanja Milosevicsre fújnak egy hibát. Juhostól jó a középtávoli, vezetünk, 13-15! Benkétől hosszú a hármas a sarokból, de Sulovics beüti a másodikat, maradhat a Szolnoknál. Ponjavics két ember mellett is megoldja a körtéből, 13-17! Vojvodától kimarad a középtávoli, majd Boltics adja el, Juhosnak hosszú volt a passz. Kovácsnál nem jó a pincér, eddig 7-0 ez a negyed a Szedeáknak! Juhos sem tudja befejezni, majd Vojvoda már a sarokból elindulva igen, 15-17. Kerpel-Froniusnak el kell dobnia, mert nincs már idő másra - sajnos nem jó, Mandics nyugalomra inti övéit. Benke ötödik triplakísérlete is kimarad. Boltics bemegy középen, de nem jó a befejezés. Vojvoda egy távoli triplával fordít, 18-17. Sulovicstól rossz a bejátszás Juhosnak, de Sztrahinja Milosevics hármasa lejön - végül megszerzi a Szolnok, Tóth Ádám pedig egy könnyed kettest szerezhet, időt is kér Mandics 20-17-nél, 7-0-t fut most az Olaj is, még a negyed fele hátra van. Boltics labdája nem jó Sulovicsnak, aki csak belekapni tud. Kovács ziccere is kiperdül, Ponjavics hármasa hosszú, de Sulovicsé a pattanó. Vágvölgyitól sem pontos a tripla, nem úgy Kovácstól a sarokból, 23-17. Sulovics nem kap fúját Tóth Ádámmal szemben, de nem büntet a Szolnok. Megint a két magasember csap össze, most szól a síp, méghozzá Benkénél. Visszajön Green a Szedeákba Sulovics büntetői előtt. A center csak az elsőt dobja be, 23-18. Vojvoda újabb távoli triplája, 26-18. Révész jön Sulovics helyett. Szép játék után Ponjavics dobhat ziccert, 26-20. Révész faultja Andric ellenében, így érkezünk meg a félidő utolsó két percéhez. Airington tempója beesik, 28-20. Ponjavics labdája magas Révésznek, a tizedik eladott labda a Szedeáktól, szemben a szolnoki néggyel. Vágvölgyi megkapja a harmadik faultját, majd Révész a másodikat, mindkettőt Andric harcolta ki, jöhetnek a büntetők. Mindkettőt bedobja, tízzel, 30-20-ra vezet a Szolnok. Ponjavicstól hosszú a hármas, de Kovácstól sem jó a tempó, pedig megjáratta rendesen a labdát a Szolnok. Kerpel-Fronius indul el, de nem tudja befejezni. Másfél másodperccel a vége előtt időt kér a Szolnok, az alapvonalról jöhet majd az Olaj. Révész beleüt, egy másodperc maradt. Megoldják, hihetetlen, Nemanja Miloseviccsel nem mentünk, a befutása után beejtette, 32-20 a félidő - mutatott kedvezőbb képet is a játék, az Olaj viszont a félidő második felében megrázta magát.A Szedeák vezetheti az első támadást, Juhos kihagyja a tempót, majd Benke sem tudja befejezni a túloldalt. Tóth védekezik jól Vágvölgyivel szemben, majd Kovács ejthet egy könnyű kosarat, 2-0. Vágvölgyi betörése után szépen találja meg Sulovicsot, aki egyenlít, 2-2. Vojvoda viszi végig, 4-2. Sztrahinja Milosevics előzi meg Bolticsot, majd szerez egy közelit, 6-2. Boltics remek passza után Juhos ejthet, 6-4. Benke floatere lejön, majd Tóth dobhat kettőt a vonalról Boltics faultja után. Tóth azonban kihagyja mindkettőt. Juhos dobja el kintről, de egy picit hosszú, szerencsére Benkéé is. Green passzát olvassa Benke, de nincs belőle leindítás. Vojvoda triplája sem jó, aztán Green is elhibáz egy középtávolit. Airington jön a Szolnokba. Vágvölgyire fújnak egy hibát Vojvodával szemben, ez is két büntető. Andric váltja Tóth Ádámot a hazaiaknál. Vojvoda a helyére küldi mindkettőt, ő töri meg a gólcsendet, 8-4. Andric faultja után Sulovics dobhatja az első szegedi büntetőket: az első kimarad, és a második is. Kovácstól hosszú a tripla, majd Green húz le egy hosszú labdát, de nem tudja feltenni a gyűrűre. Juhos beleáll a hármasba, de ez sem jó. Airington ellépi a túloldalon, Rowsey jön Kovács helyére a Szolnokba. Greentől egy picit hosszú a tripla, továbbra sincs hármas a meccsen. Vágvölgyi agresszív labdaszerzése Vojvodával szemben, ez szép volt! Boltics elindul, de nem tudja végigvinni, majd Juhos üt be egy faultot. Nemanja Milosevics bemutatkozik a Szolnokban, az új légiós először lép pályára az Olajban. Andricnál támadóhiba, jöhet a Szedeák. Vágvölgyitől rövid a tripla, de Andric sem tudja feltenni Benke passzát, sok a hiba mindkét oldalon. Juhos elvállalja a kintit, ez most jó! 8-7! Vojvoda szerencsére nem tud válaszolni. Vágvölgyi a sarokból nem dobja be a trojkát, Andric viszont igen - 11-7. Ponjavics az első szegedi csere. Sztrahinja Milosevics ront egy közelit, Nemajna meg egy hármast. Andricnél támadó, tüntet a közönség. Greentől jó a középtávoli, 11-9. Jön a negyed utolsó perce, Airington rossz triplájával indul, majd ő faultolja Greent, a kanadai dobhat kettőt a vonalról. Csak a második jó, így nincs egyenlítés, 11-10. Green "visszaadja" a faultot, Airington is büntetőzhet. Ő mindkettőt bedobja, 13-10. Még van egy támadásunk: Juhos azonban nem találja el a gyűrűt kintről. Marad még pár másodperc, de Benke tempója hosszú, három ponttal vezet a Szolnok egy negyed után.- Köszöntjük olvasóinkat a Tiszaligeti sportcsarnokból! Jön az első visszavágó, megkezdődik az alapszakasz második fele - a Szedeák a címvédő Szolnok otthonában nyitja az idény második felét. Ami jó hír, hogy Green kisebb térdsérülése engedi a mai játékot, viszont Wirth Ádám problémája nem jött rendbe, így az előző találkozókhoz képest ő ma szintén nincs ott a szegedi keretben.Az adventi időszakot követően az új év első napjai is mozgalmasan telnek a Naturtex-SZTE-Szedeáknál. A 2018 végén lejátszott két meccsből a Sopron ellenit megnyerte a csapat, a Falco ellen viszont nem sikerült a győzelem. A szombathelyiek ellen mutatott játék azonban pozitív előjelet festhet a folytatásra. Nem is feltétlenül a soron következő, Szolnok elleni találkozóra, hiszen a két csapat lehetőségeit nehezen lehetne összehasonlítani, viszont picit előretekintve januárban még fontos meccsek várnak a Szedeákra, mint például a szerdán esedékes, Kaposvár elleni mérkőzés, ahol szüksége lesz arra a küzdőszellemre, amelyet a Sopron vagy a Falco ellen mutatott.Visszatérve azonban a mai meccsre: az Olajjal szemben alapesetben sem lenne könnyű a bravúr, viszont amit Vojvoda Dávidék ebben a szezonban mutatnak, annak alapján ez csak fokozódik. A Szolnok zsinórban tíz meccset nyert a bajnokságban, és az alapszakasz felénél mindössze egy veresége van, csupán Sopronban kapott ki. A Tiszaligeti sportcsarnokból átlagban 15 pontos vereséggel távoznak a csapatok, a legszorosabb meccset a Jászberény tudta játszani, amely öt ponttal, 76–71-re kapott ki a Szolnok vendégeként.Várhatóan éppen a Szedeák ellen debütál Dragan Alekszics együttesében az új légiós, a 31 éves montenegrói Nemanja Milosevics, így akár két Miloseviccsel is meg kell küzdeniük a szegedieknek. A szerb névrokon, Sztrahinja önmagában is komoly tényezőnek számít, jelenleg a nyolcadik legjobb VAL-érték- átlaggal (22.54) rendelkezik az alapszakasz felénél.A Naturtex-SZTE-Szedeák tehát kvázi teher nélkül játszhat, hiszen nem ez a találkozó az, amit mindenképpen meg kell nyernie – persze nem lemondva a meglepetés lehetőségéről, ami kétségtelenül nagyot szólna. A kerettagok közül Wirth Ádám sérülése továbbra sem jött rendbe teljesen, így várhatóan rá nem számíthat a szakmai stáb. A 18 órakor kezdődő találkozóról a delmagyar.hu élő szöveges tudósítással jelentkezik.