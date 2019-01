Az új év nyitómeccse: Szolnok-Szedeák (online)

Várakozás



Goldring Bence, a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa

– Úgy érzem, sokat fejlődtem a 2017-es nyári érkezésem óta, és egyre jobban képes vagyok helytállni a felnőttek között is. Nagyon nehéz Szolnokon játszani, de a TF Budapest elleni bajnoki meccs után egyre jobb ritmusban vagyunk. Jó derbi lehet az év első találkozója számunkra, ha úgy küzdünk, ahogy az elmúlt két alkalommal tettük, akkor meccsben tudunk lenni.

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 14. forduló. Szolnok, Tiszaligeti sportcsarnok. Vezeti:Szolnok: Benke, Vojvoda, Kovács, S. Milosevics, Tóth Á. Csere: Vezetőedző: Dragan Alekszics.Szedeák: Boltics, Vágvölgyi, Green, Juhos, Sulovics. Csere:Vezetőedző: Andjelko Mandics.A Szedeák vezetheti az első támadást, Juhos kihagyja a tempót, majd Benke sem tudja befejezni a túloldalt. Tóth védekezik jól Vágvölgyivel szemben, majd Kovács ejthet egy könnyű kosarat, 2-0. Vágvölgyi betörése után szépen találja meg Sulovicsot, aki egyenlít, 2-2. Vojvoda viszi végig, 4-2. Sztrahinja Milosevics előzi meg Bolticsot, majd szerez egy közelit, 6-2. Boltics remek passza után Juhos ejthet, 6-4. Benke floatere lejön, majd Tóth dobhat kettőt a vonalról Boltics faultja után. Tóth azonban kihagyja mindkettőt. Juhos dobja el kintről, de egy picit hosszú, szerencsére Benkéé is. Green passzát olvassa Benke, de nincs belőle leindítás.- Köszöntjük olvasóinkat a Tiszaligeti sportcsarnokból! Jön az első visszavágó, megkezdődik az alapszakasz második fele - a Szedeák a címvédő Szolnok otthonában nyitja az idény második felét. Ami jó hír, hogy Green kisebb térdsérülése engedi a mai játékot, viszont Wirth Ádám problémája nem jött rendbe, így az előző találkozókhoz képest ő ma szintén nincs ott a szegedi keretben.Az adventi időszakot követően az új év első napjai is mozgalmasan telnek a Naturtex-SZTE-Szedeáknál. A 2018 végén lejátszott két meccsből a Sopron ellenit megnyerte a csapat, a Falco ellen viszont nem sikerült a győzelem. A szombathelyiek ellen mutatott játék azonban pozitív előjelet festhet a folytatásra. Nem is feltétlenül a soron következő, Szolnok elleni találkozóra, hiszen a két csapat lehetőségeit nehezen lehetne összehasonlítani, viszont picit előretekintve januárban még fontos meccsek várnak a Szedeákra, mint például a szerdán esedékes, Kaposvár elleni mérkőzés, ahol szüksége lesz arra a küzdőszellemre, amelyet a Sopron vagy a Falco ellen mutatott.Visszatérve azonban a mai meccsre: az Olajjal szemben alapesetben sem lenne könnyű a bravúr, viszont amit Vojvoda Dávidék ebben a szezonban mutatnak, annak alapján ez csak fokozódik. A Szolnok zsinórban tíz meccset nyert a bajnokságban, és az alapszakasz felénél mindössze egy veresége van, csupán Sopronban kapott ki. A Tiszaligeti sportcsarnokból átlagban 15 pontos vereséggel távoznak a csapatok, a legszorosabb meccset a Jászberény tudta játszani, amely öt ponttal, 76–71-re kapott ki a Szolnok vendégeként.Várhatóan éppen a Szedeák ellen debütál Dragan Alekszics együttesében az új légiós, a 31 éves montenegrói Nemanja Milosevics, így akár két Miloseviccsel is meg kell küzdeniük a szegedieknek. A szerb névrokon, Sztrahinja önmagában is komoly tényezőnek számít, jelenleg a nyolcadik legjobb VAL-érték- átlaggal (22.54) rendelkezik az alapszakasz felénél.A Naturtex-SZTE-Szedeák tehát kvázi teher nélkül játszhat, hiszen nem ez a találkozó az, amit mindenképpen meg kell nyernie – persze nem lemondva a meglepetés lehetőségéről, ami kétségtelenül nagyot szólna. A kerettagok közül Wirth Ádám sérülése továbbra sem jött rendbe teljesen, így várhatóan rá nem számíthat a szakmai stáb. A 18 órakor kezdődő találkozóról a delmagyar.hu élő szöveges tudósítással jelentkezik.