Az utolsó BL-meccs mérlege: feszültség, vita, kiesés - Egy lépés még hiányzik a MOL-PICK Szegednek

Forrtak az indulatok. Az észak-macedón csapat jól használta ki a szegedi hullámvölgyeket.

Fotó: Kuklis István

A kedélyek nehezen csillapodnak. Forr az internet, nehezen emésztik meg a MOL-PICK Szeged kézilabda-szurkolói a BL-kiesést, azt, hogy végül az észak-macedón Vardar Szkopje jutott be a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, és lehet ott június első hétvégéjén Kölnben.A búcsú mindig fájó. Főként most, mert a Szegednek volt esélye a továbbjutásra. Sajnos az első meccs döntőnek bizonyult. Ha Szkopjéban is így játszanak a kékek, akkor most nem arról kellene írnunk, hogy a negyeddöntő lett a végállomás.Főként az utolsó percért kár, mert ez nem a kézilabdáról, arról a játékról szólt, amiről kellett volna. Az addig is feszült meccsen elszakadt a cérna, Moraes érthetetlen módon hátulról leütötte Bánhidi Bencét, aki elterült a földön. Ugrott is mindenki. A két kispad rendesen összeakaszkodott, Pastor edző is odaszólt Parrondónak, aki ezt zokon vette. A feszültség tovább nőtt a sajtótájékoztatón, a Vardar is tett róla, hiszen Stas Skubét hozta el nyilatkozni. A kis szlovén irányítóban érthetően hatalmas a sértettség, hogy lemondtak róla Szegeden, de a meccsen olyan magatartást engedett meg magának, ami egy sportolótól nem elfogadható. Végig provokált, azt a szegedi közönséget bántotta, amely egy éve még ünnepelte. A kommenteket olvasva nem lesz kedvenc, és a nevét sem skandálják soha többet.Visszatérve a sajtótájékoztatóra, az viszont nem volt elegáns, hogy a nagy feszültségben lévő Juan Carlos Pastor vezetőedző és Jonas Källman csapatkapitány nem várta meg a végét, egy provokáló észak-macedón újságírói kérdés után felállva válaszolt, majd kimentek. Ezt lovagolta meg ezután Parrondo, aki ott maradt, és elmondta, hogy a balhé közepette azt mondta neki Pastor, hogy „Nem tudsz szépen nyerni...".Ennyi volt a 2018–2019-es Bajnokok Ligája, ismét a legjobb nyolc jelentette a búcsút. A szegedi kézilabda egyre markánsabb, de még mindig hiányzik egy lépés, hogy a legjobbak között tartsák számon a csapatot. Azok a fránya hullámvölgyek, amelyek a Vardar ellen jellemezték a játékot, döntőnek bizonyultak. Idegenben egy rossz 7 perc, itthon egy rossz 9. Ha ezek eltűnnek, akkor most szervezkedhetnének a szurkolók, hogy miként jussanak el Kölnbe, ahova már nagyon vágyik mindenki, de ez idén is csak álom maradt.