Badar és Gábe is nemzetközi sikert ért el: a két szegedi triatlonos Tenerifén és Abu-Dzabiban lett első

Badar Gergő

A szegedi vasember, Csőke Balázs sikerei bizonyára hatással voltak egy új generációra, hiszen az elmúlt években egyre sűrűbben számolhatunk be a város tehetségeinek hazai és nemzetközi triatlonsikereiről. Ezúttal két nagyszerű győzelemről is hírt adhatunk, kezdjük a hosszabb távon elért elsőséggel.Badar Gergő az európai Ocean Lava versenysorozat tenerifei állomására utazott, ahol a klasszikus Ironman-táv felét teljesítették volna, végül a kerékpáros szakaszt 10 kilométerrel megrövidítették. Az 1,9 km-es úszás után az élbolyban folytatta Badar, ami meg is lepte.– Már a felkészülésem során éreztem, hogy jó formában vagyok, egyéni csúcsokat döntöttem, és a remekül sikerült úszással tovább nőtt az önbizalmam. A kerékpározásnál többpercnyi előnyt szereztem, így tudtam, a futásnál már nem lehet gond. Nagy nemzetközi mezőnyben hét perc előnnyel értem célba – mesélte Badar.A szegedi triatlonos számára ez a diadal a felkészülés része volt, hiszen a fő cél, hogy idén az Ironman világkupa-sorozat két-három teljes távú versenyén is indulni tudjon.– Motiváló az új világbajnoki kvalifikáció, hiszen nem kell pontokat gyűjteni, elég akár egy jó eredmény is, hogy a világbajnokságra kijusson az ember. Persze számomra most az az első, hogy szokjam a közeget, és minél több rutint szerezzek, hiszen a 29 évemmel szinte gyereknek számítok ebben a mezőnyben, itt jóval később szoktak nagyot alkotni. A texasi és a tallinni világkupán biztosan indulok, a tenerifei győzelem jó alapot adott a megfelelő teljesítményekhez – véli Badar.Gábe Tamás egy jóval rövidebb, épp ezért nagyon érdekes versenyen lett első. A Suncity Triathlon Team triatlonosa teljes Ironman-távot is teljesített már, de Abu-Dzabiban, a Daman Challenge versenyén sprintelnie kellett: 300 méter úszás, 10 km biciklizés és 3 km futás szerepelt a programban. Az egészen más felkészülést igénylő viadalon korosztályában első helyezettként ért célba.– Körülbelül 10 méter előnnyel vezettem az úszás végén, majd jött a helyi Forma–1-es pálya, ott rendezték a kerékpározást. Furcsa volt belegondolni, hogy az autók itt 300 km/órával száguldanak, ehhez képes lassúnak éreztem magam – kezdte írásos beszámolóját a Tisza-parti sportoló. – Egy technikai hiba miatt páran elmentek mellettem, de a futás során tudtam hozni a mezőnyön, majd a célhoz közelítve vettem észre, hogy harmadikként zárhatok, korosztályomban pedig elsőként. El sem hittem az egészet, nagyon boldogan értem a célba.Gábe Tamás később újabb, már hazai sikereket is elért, hiszen részt vett a rövidpályás szenior magyar úszóbajnokságon is, ahol 2 arany-, 4 ezüst- és 5 bronzérmet szerzett, elsőségeit 100 és 200 méter mellen érte el.