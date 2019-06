Bajnok a Mórahalom, a veretlenségért vív csúcsderbit Deszken

A hétvégi program

Megyei II. osztály, 30. forduló, szombat, 17 óra: Kiszombor–Csanytelek, Móravárosi Kinizsi–Baks, Földeák–Apátfalva, Nagymágocs–Balástya, Mindszent–Üllés, Csengele–Tömörkény, Deszk–Mórahalom, SZVSE II.–St. Mihály.

Megyei III. osztály, Homokháti csoport, rájátszás, 6. forduló, felsőház, szombat, 17 óra: Zákányszék–Kistelek, Dóc–Sándorfalva. Középház, szombat, 17 óra: Öttömös–Balotaszállás, Bordány–Ruzsa.

Megyei IV. osztály, 30. forduló, vasárnap, 11 óra: UTC–MUFC, 17 óra: Csanytelek–Kiskundorozsma, Újszent­iván–Domaszék, Szatymaz–Ópusztaszer, Derekegyház–Fábiánsebestyén, Maroslele–Móravárosi Kinizsi.

Az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatóságának versenybizottsága döntött a hétvégén elmaradt bajnokiról: mivel a vendég csengeleiek nem álltak ki a találkozóra, a Mórahalom 3–0-s győzelmet, és ezzel három pontot könyvelhet el. Ez pedig azt jelenti, hogy most már nem csak elvben, hanem gyakorlatilag is a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság győztese a Mórahalom. A Deszk így hiába volt nagy versenyben a bajnoki címért, riválisa elleni, szombati csúcsderbije már tét nélküli lesz – legalábbis papíron. Az eddigi 29 fordulót ugyanis a Mórahalom 25 győzelemmel és 4 döntetlennel tudta le, így maradt motiváció: szeretnék megőrizni a veretlenségüket.– Hálásak lehetünk a Deszknek, remek formájával ugyanis tűzben tartott minket. A veretlenséget már az őszi szezon után célként jelöltük ki, hiszen a téli szünet előtt vettük át a vezetést. Már csak egy meccsre vagyunk az álmunktól – kezdte a szezon értékelését Hevesi Tibor, a Mórahalom edzője. – A téli szünetben már csak megyeegyes csapatokkal vívtunk felkészülési mérkőzéseket, és nem panaszkodhattunk a mérlegre, csak a Tiszaszigettől kaptunk ki, a Szőreggel ikszeltünk, a többi ellenfelet legyőztük.Átlagban meccsenként 4 góllal jelezték az ellenfeleknek, hogy a bajnoki cím a céljuk. Az eddigi 119 mórahalmi találatból 46 fűződik Bokányi Richárd nevéhez, aki eddig mindenhol védőt játszott.– Szerencse, hogy már gyerekkora óta sokszor láttam játszani. Már régóta éreztem, hogy támadónak még jobb lenne, és a szezon előtt ezt neki is elmondtam. Partner volt a tervemben, és be is vált. Nagy erősségünk volt, de minden játékost kiemelnék, a fiatalokat külön megdicsérném, hiszen végig motiváltan játszottak. Köszönettel tartozunk a helyi plébánosnak, Joó Balázs ugyanis lelkipásztorunk volt, sokat beszélt a játékosokkal, mindig eljött a közös vacsoráinkra, mindenki szereti őt, sokat tett a csapategységünkért. Büszke vagyok a mutatott játékunkra, amely miatt a régi, megyeegyes találkozókon látott arcok visszatértek a meccseinkre – tette hozzá Hevesi Tibor.