Bajnok lett PICK Szeged U23

Óriási versenyfutás végén kerül aranyérem a PICK Szeged U23 férfi kézilabdacsapat tagjainak nyakába, miután megosztva vezették a tabellát a Köröstarcsával, amelyet oda-vissza legyőztek a szezonban. A Békés megyeiek csongrádi vereségével eldőlt, a Szeged lesz a bajnok. Ez nem kis dolog, mivel a csapatot az ifjúsági I. osztályban szereplő csapat tagjai alkotják.– Előzetesen azt tűztük ki célul, hogy a felnőttek között szerzett tapasztalatokat a saját bajnokságunkban kamatoztassuk – árulta el érdeklődésünkre Velky Péter, a PICK Szeged U23 NB II-es és ifjúsági I. osztályú együttesének vezetőedzője. – Hét-nyolc forduló után 100%-osak voltunk, megbeszéltünk, hogy megpróbálunk élni a lehetőségünkkel. Itthon tizenegy góllal legyőztük a Köröstarcsát, de kikaptunk Békéscsabán – folytatta.Az egész tavasz során fej-fej mellett gyűjtögette a pontokat a tabellán a két csapat, végül Köröstarcsán is győzött a PICK, így eldőlt, egymás elleni összevetésükben Velky Péter tanítványai lesznek a jobbak.– Tavaszi újabb győzelmünkkel ellenük a saját kezünkbe került a sorsunk, amivel éltünk is, mivel Csongrádon vereséget szenvedtek. Nem volt egyszerű idényünk, sérülések, betegségek vagy egyéb elfoglaltságok miatt sokszor ugyanaz a keret állt ki egy héten belül az NB II-ben és az ifjúsági bajnokságban.Teljesítettük a célunkat, bátorságot és erőt merítettünk a korosztályunkba a felnőttek közül – tette hozzá Velky Péter, aki megjegyezte, az ifjúsági I. osztály szigetszentmiklósi négyes döntőjéből mindenképpen éremmel szeretnének jövő hétvégén hazatérni, de a céljuk a legfényesebb megszerzése.– Az év elején nem volt konkrét célkitűzése a fiúknak a bajnoki cím megszerzése, de év közben, evés közben megjött az étvágyuk. Az edzői stáb és a fiúk munkájának gyümölcse lett az, hogy elvárták maguktól a bajnoki cím megnyerését. Elképesztően büszkék vagyunk a teljesítményükre, de a szezonjuknak nincs vége. Szinte ugyanez a keret jutott be az ifjúsági I. osztály négyes döntőjébe, amitől újabb érmet remélünk, bízunk a jó folytatásban.