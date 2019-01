Bajnoki bronzérmes boksztanítványok és kick-box-aranyak - Szuknai hat éve csak nyer

Szuknai Zsuzsanna ringen kívül civilben. Fotók: facebook

– Az edzői rész. Amikor versenyzem, az felüdülés, illetve egészen máshogy látom az aktív sportolást, mint korábban. Fiatalként úgy tűnt, az edző dolga a könnyebb, de mióta tréner is vagyok, más szemmel nézem. Úgy gondoltam, az edzőm mindent tud, bíztam benne, és megcsináltam csukott szemmel, amit kért.– Ha valami nem megy, vagy csak nehezen, azt mindig megbeszéljük. Azaz a felfogásom átalakult együttműkö-dővé. Közösen alakítjuk ki a tervet, hiszen vannak olyan belső motivációk vagy ambíciók, amelyek hosszabb távon érnek be. Hiába akarok ugyanis verekedős bokszolót csinálni valakiből, ha az visszafogott az életben. Kell az együttműködés, de a napi melót azért el kell végezni.– Nem, egyáltalán nem. Nem is bandáztam, bár akaratos, elszánt gyereknek számítottam. Az egy évvel fiatalabb húgommal azért megvívtuk a kis csatáinkat, ráadásul ő fiatalabbként is erősebb testalkatú volt nálam.– Kevés. Túl sok időm nincs rá, évente két-három versenyre jutok el. Az edzősködés most elsőbbséget élvez.– Ha jól számolom, 2014 óta veretlen vagyok az Európa- és a világbajnokságokon a –65 kilogrammban... Ezalatt nyertem három Eb- és három vb-címet, 2017-ben például az utóbbiból kettőt is, mert dupláztam: a kick-light és a light- contact szakágban győztem. A mezőnyökben vannak régi pályatársak, főleg, akik a szorítóból kerültek át a pástra. Elég erős már a magyar masterscsapat is.– 2013-ban Kovács Máriával és Simon Zsolttal alapítottuk, mára negyvenfős a létszámunk. Azóta vannak érme-seink, bajnokaink, legutóbb pedig megszületett az első dobogós hely a felnőtt férfiak között: Pink Roland a 69 kilogrammban lett harmadik. Illetve Karácsonyi Valentina is bronzérmet szerzett az egyik olimpiai súlyban, 51 kilogrammban. Fejlődünk, a termünk például az egyik legjobban felszereltek közé tartozik a Napos úti volt Béketelepi iskola tornatermében, bár egyelőre hőlégbefúvóval melegítjük fel.– Tudják azt már előre, hogy én érkezem. Ez nem jelent problémát, bár még mindig van olyan, amikor meglepődve néznek rám.