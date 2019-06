Bajnoki címek: jól szerepeltek az SZVSE tájfutói

A Szegedi Vasutas SE versenyzői remekül helytálltak az 1000 fős mezőnyben. Kiemelkedik Szerencsi Ildikó és Jónás Ferenc, akik mindkét napon bajnokok lettek. Az első napon a selejtezőket, majd délután a 24 fős döntőket bonyolították le a napsütéses időben. A fináléban a selejtező eredményétől függően utolsónak indultak a délelőtti első helyezettek, így igen izgalmas versenyek alakultak ki az egyes kategóriákban. A szegediek több pódiumos helyezést is elértek a két bajnoki cím mellett. Ekkor a háromfős váltóversenyt is lebonyolították, amelyen látványos tömegrajttal indultak neki a mezőnyök egy füves hegyoldalnak. A szegedi váltók igen jól szerepeltek itt is, hiszen a felnőtt női és az ifjúsági fiú kategóriában bajnokok lettek magabiztos előnnyel. A serdülő fiúk a második helyen végeztek egy igen szoros versenyben.



A versennyel lezárult a junior-vb és az ifjúsági Eb-válogatók sora. A junior vb-n Jónás Ferenc, az ifjúsági Eb-n Jónás Ferenc és Szabó Marcell képviseli Magyarországot és Szegedet.



A több mint 80 szakosztály közül a két nap alapján az SZVSE tájfutói a második helyen végeztek a bajnoki pontversenyben. A versenyzők edzői: Gerber Csenge, Szencz Attila és Gera Tibor.



Eredmények, középtávú ob, F18: 1. Jónás Ferenc, 3. Szabó Marcell, 5. Damiano Bettega; F20: 8. Győri Bertalan; F21: 4. Kovács Ádám; N20: 5. Vajda Luca; N21: 1. Szerencsi Ildikó. Váltóbajnokság, F16: 2. SZVSE (Schúbert Ambrus, Szabó Levente, Barta Máté); F18: 1. SZVSE (Szabó Marcell, Damianó Bettega, Jónás Ferenc); F20: 7. SZVSE (Szőcs Attila, Conforti Christian, Győri Bertalan); F21: 7. SZVSE (Rácz Zoltán, Novai György, Kovács Ádám); N18: 4. SZVSE (Riesing Hanna, Zagyva Rebeka, Apró Vivien); N20: 4. SZVSE (Hajnács Lili, Mayer Zsófia, Vajda Luca); N21: 1. SZVSE (Novai Éva, Gerber Csenge, Szerencsi Ildikó). Szenior férfiak, F55: 2. SZVSE (Gera Tibor, Szokol Lajos, Szencz Attila).