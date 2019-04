Bajnokok lehetnek: Szegedi TE-FTC holnap 14 órától

Óvatosan beszélnek róla, félve mondják ki. Pedig attól még reális a felvetés: a Szegedi TE karnyújtásnyira van története 13. csapatbajnoki aranyérmétől. Ám a játékosok és vezetők nagyon helyesen még nem azzal foglalkoznak, mi lesz a meccs után, hanem arra koncentrálnak, hogyan győzzék le az aktuális ellenfelet.



És valljuk be, igazuk van, hiszen a rájátszás kilencedik fordulójában az a Ferencváros érkezik az újszegedi teke- és bowlingcentrumba, amely kellemetlen ellenfél. A keretében ott van az egykori szegedi, Kovács Gábor, vagy a válogatott Botházy Péter is.



1. Szegedi TE 21, 2. Répcelak 17, 3. Zalaegerszeg 17, 4. Ferencváros 11 ponttal. Így áll a tabella két fordulóval a bajnokság vége előtt. Mivel a Szeged mérlege a Répcelak ellen pozitív, így ha kétszer is kikap, a vasi gárda nem előzheti meg. A Zalaegerszeg viszont még igen, ha a Szeged kikap a Fraditól és Zalaegerszegen is – utóbbinál fontos, hogy a bajnoki címvédő zalaiakat itthon 6:2-re verte, a szettek aránya pedig 16:8 volt.



Szóval van még izgalom, kell még a koncentráció a holnap 14 órakor kezdődő bajnokin, amelyre a belépés ingyenes az újszegedi teke- és bowlingcentrumba.