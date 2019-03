Balhé a szlovák-magyar mérkőzés előtt a nagyszombati stadionnál - fotók a rohamrendőrökről

Alapvetően békés volt a hangulat Nagyszombatban a szlovák-magyar labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőmérkőzés helyszínén, de egy összetűzés így is akadt a vendég és a hazai szurkolók között - írja az MTI. A magyar drukkerek ugyanis a közel 20 ezer férőhelyes Anton Malatinsky Stadion közelében lévő gyorsétteremnél megdobáltak egy 10-15 fős szlovák csoportot, az összetűzés során néhány ütésváltás is történt, de a rendőrök hamar szétválasztották a feleket. A szervezett szurkolói csoportot szállító autóbuszok, illetve autók egyenesen a létesítményhez hajtottak, így a megérkezéskor nem történt rendbontás.Azok, akik egyénileg utaztak a Pozsonytól ötven kilométerre lévő 65 ezer lakosú településre, többnyire a belváros sétálóutcájában hangolódtak az esti meccsre. Eleinte kifejezetten barátságos volt hangulat, majd kora délutántól a magyar szimpatizánsok egyre hangosabbá váltak, időnként pedig Szlovákia gyalázásával provokálták a hazai szurkolókat, akik többségében nem válaszoltak. A rendőrök viszont felkészültek voltak, ahol nagyobb magyar csoportosulás alakult ki, ott háttérbe húzódva ugyan, de nagy erőkkel megjelentek. A hazaiak többnyire kisebb társaságokban érkeztek a találkozóra, egyáltalán nem keresték a konfrontációt a magyarokkal, inkább a stadion közelében célba rúgással múlatták az időt. Néhányan a mérkőzésre készített speciális sálat is vásároltak tíz euróért.Úgy tudjuk, a magyar és szlovák szurkolók sörös dobozokkal dobálták egymást, mire a szlovák rohamrendőrök egyből ott teremtek. Ahogy várható volt, óriási a készültség a nagyszombati stadion környékén.A szlovák szövetség helyszín választása finoman fogalmazva sem volt szerencsés. Nagyszombaton rendszeresek a balhék, ha a dunaszerdahelyi DAC érkezik a városba.