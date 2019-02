Balogh Zsolt a Tatabányába igazol

Az már korábban kiderült, hogy a Szeged újabb játékost igazolt a jobbátlövő posztra Luka Stepancic személyében. Rajtuk kívül jelenleg a csapatot erősíti Jorge Maqueda és Stanislav Kasparek is. Tatabányai oldalról az már korábban kiderült, hogy Demis Grigoras, a gárda jobbátlövője is eligazol, így az ő helyét töltheti majd be Balogh Zsolt.