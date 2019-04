Bátran játszottak a röplabdás lányok, meg is lett az eredménye

Igazi csapatmunka volt. Bátor játékkal rukkolt elő a Szegedi RSE NB II-es női röplabdacsapata.

Fotó: Kocsis Alíz

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, felsőházi rájátszás, negyeddöntő, 1. mérkőzés. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 275 néző. Vezette: Radnóti, Maár, Borgula.Molnár 5/3, Pavlovics 12/3, VARGA 19/3, Bálint 10, VAS 14/9.Béres 4, Perák 5,Börcsök, Kelemen 1, Rostás 11, Czégel.Tóth Tamás.– Igazi rájátszásderbi volt, nüanszok döntöttek a javunkra. Óriási taktikai harc folyt a pályán, sok hiba is volt, így hullámzó lett a mérkőzés. Öt játékosom zárt tíz pont felett, és csapatszinten is jól működtünk.Női amatőr kosárlabda-bajnokság, Zöld csoport, 22. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Drenyovszki, Zahorán.KŐHÁZI 16/12, NAGY L.14/3, Boros 2, HORVÁTH Zs.14/9, ZSÍROS 11.FARKAS 8, Ódry, Kendl 2, Kovács E., Tóth G. 2, Finsztál 2, Sükösd 2.Földi Alexandra.– Ahhoz képest, hogy milyen heteket tudhatunk magunk mögött, ez igen jó teljesítménynek számít. Nagyon lassan kezdtünk, hiába voltak meg a helyzeteink, nem tudtunk betalálni. A második negyedben már sokkal több helyzetet sikerült értékesíteni, illetve felgyorsultunk, ezzel növelve előnyünket. Külön öröm, hogy a fiataljaink egyre bátrabban lépnek a pályára. Gratulálok a csapatomnak!Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 19. forduló. Szeged, Etelka sor, 150 néző. Vezette: Horváth, Simó.Cseh – Szabó 3, Zsikó 8, Bató 3, Szécsi 3, Miklós 3, Speth.Gindeli 3, Gyovai, Vér 1, Maláti 1, Csoknyai, Tóth, Zsemberi 1.Vojkovics Gyula.– Sajnálom ezt a meccset, több volt benne. Az elején jól játszottunk, de a győzelmünk elmaradt, mert sokat hibáztunk. A hátralévő három meccsünk mindegyikét szeretnénk megnyerni.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 19. forduló. Budapest, Építők Sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Héjjas, Kránicz.KÖLCZE – Zsilák 3, Draxler 2, SZEPESI 8/5, Mikó, GERCSÓ 4, ARACSI 7.Hernádi (kapus), Fejes 1, Ekker 1/1, Vér, Kozma, Rózsa.Avar György.– Sajnálhatjuk, hogy az első félidő utolsó hét percében hagytuk magunkat lerohanni. Ha úgy játszunk az utolsó három meccsen, mint az említett első félidei végjáték előtt, akkor megduplázhatjuk a pontjaink számát.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 19. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Sándor, Szabó.Ádász – Török 6, Nagy 7, Dankó 2, Szabó 10, Székesi, Bagi 7.Áncsán (kapus), Lukács 5, Blaskovics, Becsei 3, Kandó, Kovács, Ötvös, Földesi L., Vörös.Dankó Ervin.– Minden edzésen, napról napra azért dolgoztunk, hogy visszavágjunk. Ma minden játékelemben és taktikailag is felülmúltuk a Gyulát. Köszönjük a szurkolást a Blue Frontnak és minden szurkolónknak. Jelentem, Hódmezővásárhelyre visszatért a kézilabda!Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 19. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Mag, Nagy.FODOR, Kovalcsik, Jakab (kapusok), Nagy, Karácsonyi 1, SZŰCS 6 (3), Csányi 2, Kovács, KIRÁLY 4, CZIFRA 3, Fehér, BESENYI 4 (1), Bognár 3, Bacsa 2, Jakabovits, Sebestény 2.Komáromi Endre.Kádár (kapus), Bozsó 1, Czirok, Dénes Dom. 1, Dénes Dor. 2, Hadobás 3/3, Nagy 5, Rácz, Szél 6, Szűcs, Halasi.Szabó Attila.– Mindenki lehetőséget kapott, a Makó nem adta könnyen magát.Férfi vízilabda OB I/B, felsőházi rájátszás, 3. forduló. Nagykanizsa, 100 néző. Vezette: Füzesi, Rubos.Molnár – Szedmák, Bicskei 1, Palotás 1, Boros 1, Somlai, Farkas 1.Zsigri, Berki, Török, Lakatos 2, Blank.Csányi László.– Ahhoz képest, hogy félidőben 4–1-re vezetett a Nagykanizsa, jó eredményt értünk el. Ahhoz képest, hogy nyerni akartunk, rossz eredményt értünk el. Felemás érzések kavarognak bennünk, főleg, hogy a célul kitűzött első helyezést tekintve innentől nem teljesen a saját kezünkben van a sorsunk.Férfi vízilabda OB I/B, alsóházi rájátszás, 3. forduló. Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Berki, Vörös.UJHÁZI – Rácz-Fodor 1, JÓZSA 3, BARNA T. 2, Pölös, Benkő 1, Vigh 1.Szőke (kapus), Kürtösi, RÁCZ 2, Kecskeméti 1, Holka, BARNA D. 2, Tóth.Szabó Tamás.– Szorosabb meccsre számítottam. Nagyon fegyelmezetten védekeztünk, ellenfelünk legjobb lövőit sikerült a kaputól távol tartanunk, így a kapusunk is többször tudott hárítani.Női röplabda NB II, Keleti csoport, rájátszás, 9. forduló.Kovács-Fiskus, Fürdök L., Kertai, Hűse, Nagy, Németh.Sipka (libero), Andó (libero), Fürdök N., Ádám, Köteles.Bondor Tamás.– Nagyon jó, stabil alapjátékot sikerült hoznunk, olyat, amilyet a legutóbbi bajnokikon nem. Gratulálok a lányoknak, igazi csapatmunkával és bátor játékkal rukkoltak elő a szezon utolsó hazai bajnokiján, így szépen búcsúztunk lelkes közönségünktől.A DAFC Szeged–Szegedi RSE férfi NB II-es röplabdamérkőzés helyszínén, Zákányszéken a hazai csapat egyetlen játékossal sem jelent meg, ezért a mérkőzés elmaradt.