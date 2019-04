Becsületbeli ügy: Szedeák - Alba (online)

Naturtex-SZTE-Szedeák - Alba Fehérvár - (-,-,-,-)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, középszakasz, alsóház, 2. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. 300 néző. Vezeti: Ádám, Pozsonyi, Balogh Gy.

Szedeák: Boltics, Wirth, Ponjavics, Juhos, Sulovics. Csere: Vezetőedző: Andjelko Mandics.

Alba Fehérvár: Cabezas, Filipovity, Lóránt, Peterson, Keller. Csere: Vezetőedző: Jesús Ramírez.



Online közvetítésünk:



I. negyed



Sulovics szerzi a meccs első kosarát, Peterson egyenlít. Lóránt bemegy a sarokból, 2-4. Szép akció végén Juhos fejezi be a ziccert, 4-4. Szerzett labda után Juhos ismétel, 6-4.



17.55 - Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból - utolsó esélyét ragadhatja meg ma a Naturtex-SZTE-Szedeák, de szükség van a TF kaposvári győzelmére is. A szegedi keretből Vágvölgyi és Révész mellett Kerpel-Fronius is hiányzik, a fiatal irányító bokaproblémái miatt nem tudta vállalni ma a játékot.



Korábban írtuk:



Utolsó esélyét ragadhatja meg holnap este a Naturtex-SZTE-Szedeák, ám mindez többnyire csak matematikát jelent. Ugyanis amennyiben Andjelko Mandics csapata legyőzi az Alba Fehérvárt, és a TF Budapest is megtenné ezt a Kaposvár otthonában, akkor még élne a remény arra, hogy a szegediek elkerülik a play-outot, és a középszakasz végén bebiztosítják helyüket az A csoport jövő évi mezőnyében.



A fővárosiak sikere nagyobbat szólna, mint a Szedeák győzelme, hiszen a Kaposvár január óta minden hazai meccsét megnyerte, és nehezen képzelhető el, hogy ezt a sorozatot éppen a TF szakítaná meg.

Mindezzel együtt is becsületbeli ügy várhat a Naturtexre az Alba ellen: a fehérváriak hétvégi sikerükkel már biztos, hogy nem játszanak play-outot, így a hátralévő öt bajnokijuknak nincs már különösebb tétje.



A Szedeák az utóbbi időben szinte ugyanolyan meccseket vívott: hiába volt partiban a Sopron, a Falco vagy a Kaposvár ellen is a gárda, a rossz kezdés miatt akkora hátrányt szedett össze, amit már nehezen tudott ledolgozni a folytatásban. A stabilabb játékot emelte ki a csapat edzője is, hiszen erre mindenképp szüksége lesz a Szedeáknak az idény hátralévő részében.



A szerdán 18 órakor kezdődő mérkőzésről a delmagyar.hu élő, szöveges tudósítással jelentkezik.