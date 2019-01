Beindul az élet a megyei futballban - Már gyakorolnak

A szünetig 0–0-ra állt magasabb osztályú ellenfele vendégeként a szegedi együttes. A szünet után azonban előbb egy védelmi hiba után járó büntetőből talált be az Előre, majd a hajrában egy szerencsés öngóllal megduplázta előnyét, és beállította a végeredményt a csabai gárda.

A SZEOL SC-ben pályára lépett Antman Joshua. A 18 éves játékos legutóbb a Grosics Akadémia korosztályos együttesében szerepelt, korábban játszott a Szatymaz, a Sándorfalva és a Szeged 2011 csapatában.

A zord időjárás miatt elmaradt a Csongrád–Hódmezővásárhelyi FC és a Makói FC–Szőreg mérkőzést. A Szeged-Grosics Akadémia először szombaton, Gyulán lép pályára a Makó ellen.



Támadót igazoltak

A korábban megszerzett Andorka Péter és Zvara Dávid mellett harmadik érkezőjét is bejelentette a Szeged-Grosics Akadémia. A klubnál folytatja az NB I-es tapasztalatokkal is bíró 202 centis támadó, Szasa Popin, akit az NB II-es Zalaegerszegtől igazoltak le.