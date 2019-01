Bemutatjuk a 32. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa győzteseit - Erősségük a baráti társaság: Szindikátus

Rutinosak. A Szindikátus együttese először nyerte meg a tornát. Fotó: Iványi Aurél

Kistelek, Balástya, Kiskundorozsma, Röszke, Mórahalom, Zsombó, Szeged. Igazi gyűjtőhelye a Csongrád megyei 45 éven felüli labdarúgóknak a 32. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa +45-ös korosztályát megnyerő Szindikátus csapata.– Ez egy valódi, nevéhez méltó csoportosulás, a nevet pedig örököltük: Mészáros Gábor alapította a csapatot, amelyben én is mint meghívott játszottam. Aztán amikor kivált, én vettem át a csapatvezetői feladatokat, szervezéseket. Amikor pedig a kisteleki sportcsarnok felépült, onnan írható a mi történetünk. Játszott köztünk már Bischoff Csaba, Militár Iván is, ám inkább amatőr játékosok, például autófényező, autószerelő, zenész-rendőr, pedagógus, könyvelő, öntözési szakember, katasztrófavédelmis, vámos, gazdálkodó alkotják a csapatot, akik közül kevesen szerepeltek NB-s bajnokságban, inkább a megyei sorozatokban játszottunk. Többen még igazolt labdarúgói vagyunk a megyei III. osztályú Kisteleknek, így rajtam kívül Sejben Győző, Sejben József és Gárgyán Tibor, sőt van megyei I. osztályú labdarúgó is Tanács Attila révén. Az együttes erőssége a baráti társaság – mondta a kisteleki csapatvezető, Tóth János.Az együttest megrázta tavaly nyáron az egyik meghatározó játékos, Révész Roland váratlan elvesztése.– Érte is futballoztunk ősszel a +45-ös Török György- bajnokságban, illetve most a Zengő Alföld Kék Mókus-kupán is. Mindkettőt megnyertük, Roli most biztos boldog az égben – nyilatkozta Tóth János.Kihívásokban nincs hiány a csapat életében.– Az Új év-Szkitasport-kupán elindulunk, és a két megnyert sorozatban jó lenne címet védeni. Érdekesség, hogy a Kék Mókus-kupa elmúlt négy kiírásából háromban döntőztünk, de most először, végre sikerült megnyernünk– mondta végül Tóth.