Bernát Péter marad az ezüstérmes Tiszaszigetnél

Két bronzérem után egy ezüst következett a Tiszasziget SE számára: hiába a megye egyes történelem legtöbb pontszáma, ezúttal sem sikerült megnyernie a bajnokságot a csapatnak.



– Nem gondolom, hogy sajnálkoznunk kellene, amit lehetett, azt kihoztuk a szezonból – kezdte Bernát Péter, a Tiszasziget játékosedzője. – Ennek a kis településnek az életében nagy dolog ez az ezüst. Persze, jobb lett volna az aranyérem – tette hozzá a szigetiek edzője.



Bernát Péter úgy folytatta, a keret egyes tagjai jobban elfáradnak, viszont olyan ambiciózus fiataljaik is vannak, akik szeretnének bizonyítani a következő idényben. A csapat július 16-án kezdi meg a munkát a következő idényre, a keretben várhatók változások, akik jelezték távozási szándékukat, azokat igyekeznek pótolni.



–Másabb a futball a kispadról nézve, mint belülről, és bár egyelőre többet töltöttem a pályán, úgy érzem, fárasztóbb is. Kiélezett bajnokságokat játszottunk, mióta átvettem a csapatot, én is elfáradtam a szezon végére. Focimentes időszakkal próbáltam tölteni az elmúlt időszakot, majd leültünk az edzőkkel, és megállapodtunk: folytatjuk a munkát. Volt olyan pillanat a bajnokság végén, amikor leültem, és elgondolkodtam a folytatásról, de biztos, hogy nehéz lenne futball nélkül élnem az életem. Idén sem sok meccset vállaltam, jövőre sem szeretnék többet. Amikor kell és lehetőség van rá, akkor beszállok, de jöjjenek a fiatalok!