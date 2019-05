Betegen is nagyot küzdött: Ponjavics szerint a közönség is kellett a Szedeák sikeréhez

Szükség lesz rá szerdán is. Ponjavics (kékben) reméli, eldöntik a párharcot Budapesten.

Fotó: Kosarsport.hu

A sorsdöntő, TF Budapest elleni play-out első mérkőzését megelőzően betegséggel küzdött, de Alekszandar Ponjavics számára nem volt kérdés, hogy vállalja a játékot szombaton. A szerb bedobó 17 pontjánál csak Nenad Sulovics volt eredményesebb, miközben 32 percet töltött a pályán.– Elfáradtam a meccs végére, de most már azon vagyunk, hogy a legjobban felkészüljünk a szerdai, második mérkőzésre – kezdte Alekszandar Ponjavics, aki csapata legjobb büntetőzőjének is bizonyult, hiszen a vonalról mind a hat dobását értékesítette.A Szedeák ugyan húsz ponttal is vezetett a meccs során, de a fővárosiak négy pontra is felzárkóztak: a lényeg, a győzelem azonban nem maradt el.– Egymás után kétszer is legyőztük ellenfelünket. Az első egy könnyű meccs volt, de tudtuk, hogy a play-out első találkozója más lesz. Vezettünk már húsz ponttal is, de aztán a TF agresszívabb volt, és a játékvezetők is hoztak néhány érdekes döntést. A lényeg, hogy nyertünk, remélem, szerdán sikerül ugyanezt megtennünk Budapesten is, és lezárjuk a párharcot. Köszönjük szurkolóink biztatását, fantasztikus hangulat volt, pluszenergiákat adtak nekünk a drukkereink, nélkülük nem sikerült volna nyernünk – nyilatkozta Ponjavics, aki hozzátette, érzése szerint végig kontrollálták a meccset, még ha akadtak is a TF-nek olyan pillanatai, amikor szorossá tudták tenni az állást.A Szedeák ugyan az eddigi két idegenbeli meccsét elvesztette a TF otthonában, viszont ha most nyerne Budapesten, akkor az biztos bennmaradást érne Andjelko Mandics csapatának.– Úgy gondolom, jobb csapat vagyunk, ezt mutatta ez a három meccs is, de ezt újra ki kell vigyük a pályára szerdán is – fogadkozott Ponjavics.