Birkás duplázott, a kenus Nagy Bianka hatalmasat versenyzett

Kettőből kettő – így zárta a szolnoki kajakos, kenus első világbajnoki válogatót tegnap az NKM Szeged világbajnoka, Birkás Balázs. A Holt-Tiszán négy napig tartó esemény második versenynapján előbb egyesben, rá szűk másfél órára pedig párosban volt érdekelt – úgy, hogy délelőtt elő-, majd középfutamozott is. Így aztán különösen értékes a két első hely.



– Elsősorban a 400 méteres egyesre készültünk, és amit kihoztam a két 200 méteres számban, az mind abból jött – nyilatkozta Birkás. – Három számot mentem, mindháromban maximálisan kellett koncentrálnom, így elfáradtam – fizikailag és idegileg is. Még 500 méteren párosban vagyok érdekelt Kuli Istvánnal vasárnap, addig viszont igyekszem minél többet pihenni.



Érdemes megjegyezni, hogy amint K1 400, úgy K1 200 méteren is három szegedi – Birkás, Kuli és Nádas Bence – került a legjobb négybe, azaz a világbajnoki négyes összeállítása szempontjából is jó helyzetbe hozták magukat a szegediek.



Nagyot ment az NKM Szeged kenusa, Nagy Bianka is, aki C1 200 méteren mindössze egyetlen (!) tizedmásodperccel kapott ki, és lett második az újpesti Lakatos Zsanett mögött.