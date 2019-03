Bíró Mihály abbahagyta Landin utánzását

Az 1977-ben született Bíró sokáig nem habozott. Középiskolásként szeretett kézilabdázni, de későbbi szerelmét, a labdarúgást választotta. Akkor még.

Pályát váltott 2017 nyarán Bíró Mihály labdarúgókapus, aki sok-sok éven át védett NB I/B-s, NB II-es és NB III-as mérkőzéseken. Tíz esztendőnyi megyeegyes szereplés után Csongrádon vonult vissza, miközben elkezdett kézilabdázni.– Érdekes körülmények között eltiltottak egy évre a labdarúgástól 2017 nyarán, ami miatt eléggé elment a kedvem a sportágtól – emlékezett vissza Bíró Mihály, aki jelenleg Pálmonostorán U9-es és U11-es korosztályban oktat labdarúgást, valamint az NB II-es Tigrisek Csongrádi KSE kézilabdacsapatának kapusa.Nem elírás, Bíró 2017-ben pályát és kaput váltott. – Már 2016 decemberében lejárogattam a kézilabdaedzésekre Csongrádon, majd tavasszal beálltam négy mérkőzésre, miután megkérdezték, lenne-e kedvem ideigazolni – avatta be lapunkat a „kulisszatitokba".– Kellett már ez a változás. Az edzések itt sokkal keményebbek, mint futballban, valamint a kapumra záporozó lövések is lényegesebben erősebbek, no meg lényegesen több. Ősszel a Pálmonostora futballcsapatának voltam az edzője, ahol kétszer be kellett állnom sérülések miatt. A nagy kapuban már nem éreztem jól magam, elvesztem benne – mondta, majd hozzátette, több klub is keresi folyamatosan elsőszámú sportágából, nem szándékozik már visszatérni.És hogy mi a közös Bíró Mihályban és a világ egyik legjobb kézilabdakapusában, Thierry Omeyerben? – Sajnos leginkább csak az, hogy egyidősek vagyunk, valamint mindkettőnknek egyre kevesebb a haja – jegyezte meg nevetve.– Nagyon jó hálóőrnek tartom, de valamiért nem szimpatikus. Ellenben Mikler Roland, akivel már találkoztam is, igen. Nálam a top 5-ben mellettük még Sterbik Árpád, Mirko Alilovic és Niklas Landin van ott. Utóbbi mozgását próbáltam leutánozni, spárgázni, és felrúgni a keresztlécig, de gyorsan abbahagytam – árulta el, majd visszatértünk a labdarúgáshoz.– A világ legjobb kapusa most Marc-André ter Stegen, nem is értem, hogy a német szövetségi kapitány miért nem játszatja, hiszen Neuerben állandóan benne van a hiba – tette hozzá kritikusan.– Amíg élek, Honvéd-szurkoló leszek, így nem kérdés, hogy itthon Gróf Dávid a kedvencem, jó barátom, a bordányi Vasas Gábor mellett – osztotta meg velünk mosolyogva, majd kiegészítette azzal, hogy pályafutása elején Gianluigi Buffon volt rá a legnagyobb hatással.A babonák Bíró Mihályt sem kerülték el, amelyekről nem szeret beszélni, de azért kettőt megosztott velünk.– Meccsnapon borotválkozom, mérkőzés előtt pedig mindig a jobb lábamra húzom fel először a cipőt. Vannak friss szokásaim is, de remélem, nem haragszanak meg az olvasók, ha ezeket nem árulom még el – tette hozzá sejtelmesen Bíró Mihály, az NB II Délkeleti csoportjában 9. helyen álló Csongrád kézilabdacsapatának kapusa.