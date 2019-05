Bírták erővel a fárasztó szezont: elégedetten értékelte az idényt a 7. helyen végző Szeged SZTE edzője

Kulcsszereplő volt. Lengyel Anett (labdával) szinte minden játékpercet a vízben töltött. Fotó: Török János

A hetedik hely volt az álma, és meg is valósította a Szeged SZTE. A női vízilabda OB I legutóbbi szezonja előtt érkezett a játékosként kétszeres olimpiai bajnok edző, Varga Tamás, aki nem csak egy helyezést tűzött ki célként: olyan együttest akart, amelyben mindenki küzd mindenkiért. Erre nemcsak az erős csapategység miatt volt szükség, kényszerből is komoly hangsúlyt kellett erre fektetni, hiszen tavaly nyáron 9 játékos távozott és csak 5 érkezett, tizenévesek maradtak csereként, így többnyire egy-két olyan játékos tudott beszállni a padról, aki már nyugodtan bevethető az élvonalban. Ha egy ilyen szűk meccskeretben felborul az egyensúly, és nincs egység, az végzetes lehet.Szerencsére nem történt ilyen, sőt, két lapáttal még rátett a csapat. A kötelező, vagyis a Honvéd és a Tatabánya elleni mérkőzéseken három győzelem és egy döntetlen volt a mérleg az alapszakaszban, majd utóbbi riválist a 7. helyért zajló párharcban is legyűrte a Szeged. Ezen felül pedig még volt két olyan találkozó, amelyre nagyon büszke a klub, hiszen a jobb erőkből álló Hungerit-Szentesi VK ellen otthon egy végletekig kiélezett megyei rangadót vívtak a Tisza-partiak, majd a rájátszásban ötméterespárbajjal végződő derbin legyőzték az ellenük abszolút favoritnak számító Egert.– Utóbbi bravúrt nagyon megérdemelték a lányok, hiszen fárasztó szezonjuk volt, amely során lelkiismeretesen dolgoztak – kezdte a szezon értékelését Varga Tamás vezetőedző. – Összeállt egy mag, amely szinte végig vízben volt az összes meccsen. Fontos volt az erőbeosztásuk és a fizikai felkészültségük, amire nagy hangsúlyt fektettünk. Ezen felül úgy építettük fel a szezont, hogy minden nyerhető meccs között egy kisebb felkészülési időszakot építettünk be. Tulajdonképpen hét olyan meccsünk volt, amelyben csúcsformában kellett lennünk, és ezekre jól építettük fel magunkat – véli a szakember.Természetesen a következő szezonra már mélyebb kerettel szeretne dolgozni a tréner. Neveket még nem mondhatott, hiszen zajlanak a tárgyalások, de nyáron bejelentik az új keretet, amely biztosan erősebb lesz.– Várhatóan hét vagy nyolc játékos érkezik, és csak kettő távozik. Egyelőre nem tudhatjuk, hogy az így kialakított csapat milyen helyezést érhet el. Nyár végére okosabbak leszünk, amikor már tudjuk, hogy a Szentes és az Eger kerete hogyan alakult, hiszen ezekhez a csapatokhoz szeretnénk közelebb kerülni – árulta el Varga Tamás.