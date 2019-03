BL-elődöntő: Szegedi TE-Podbrezova 3:5

A Szegednek szurkolók.

Az összeállításon gondolkodik Karsai Ferenc.

Ez a pálya várja a szegedieket is.





15.10: már Zágrábban, a horvát főváros Veliko Mlaka nevű elővárosában, a reptér közelében, a Best Western Hotel Stellában van a csapat. A játékosok elfoglalták a szobáikat, míg a vezérkar 15.30-kor indul a pályára, ahol megtörténik az akkreditáció, majd 19 órától lesz a megnyitó.



8.40: elindult a Szegedi TE csapata a horvátoszági Zaprešicbe. A kisbuszban heten, egy autóban pedig hárman

startoltak el az újszegedi teke- és bowlingcentrumból, ahol négy szurkoló is várta, majd kíséri a csoportot.

A különítmény Eszék felé vette az irányt, így Baja érintésével Udvarnál lépik majd át a határt.

Indulás előtt a csapat.



Korábban:



A Zágráb melletti, a horvát főváros határától északnyugatra néhány kilométerre lévő Zaprešic ad otthont a férfi tekecsapat Bajnokok Ligája négyes döntőjének. Ez a kis település mert nagyot álmodni, hiszen a csapata hosszú időn keresztül nem tudott kilépni az eszéki (Konikom, Kandit Premijer), a zágrábi (Medvescak, Grmoscica) vagy a zadari klubok árnyékából. Az 1979-ben alapított KK Zaprešic aztán az elmúlt években egyre meghatározóbb alakja lett a világ tekeéletének, és éppen a napokban nyerte meg hatodik csapatbajnoki címét, másodszor hibátlan mérleggel. Közben pedig új, hatsávos pályát avathatott fel tavaly a világkupa megrendezésével és annak megnyerésével.



A horvát bajnok mellett a Final Fourban a német Zerbst is első hellyel tudta le a hazai sorozatát, míg a szlovák Podbrezova a cseh–szlovák közös Interligában végzett az első helyen – a Szegedi TE ebből a szempontból kilóg a sorból, hiszen még nem nyert ebben a szezonban, mivel nincs vége a szuperligának. A négy csapat közül a szegedi az egyetlen, amely hazája bajnokságában az előző idényben másodikként zárva jutott el a BL utolsó szakaszáig, a további három alakulat bajnok volt. Felkészültek. Karsai László rutinos BL-résztvevő. Fotó: Karnok Csaba A szegedi alakulat az olasz Neumarkt (6:2, 3:5) és a Zalaegerszeg (6:2, 7:1) kiejtésével jutott a legjobb négy közé, ahol szombaton 14 órától a címvédő szlovák Podbrezova vár rá. A másik ágon a német Zerbst és a házigazda Zaprešic csap össze 16 órától, majd vasárnap rendezik a helyosztókat. Előbb 13.15-től a bronzmérkőzés, 15.45-től pedig a döntő kezdődik.



A szegediek ma kora délután érkeznek meg Zaprešicbe, ahol az új létesítményben 17 órától a technikai megbeszélés, 19 órától pedig a megnyitó lesz. Az együttest népes szurkolótábor is elkíséri az eseményre. A négyszeres BL-győztes Tisza-partiak történetében az elődöntő lesz a 117., a másnapi helyosztó pedig a 118. nemzetközi mérkőzés. Az összstatisztika jól mutat, hiszen minden klubsorozatot (Bajnokok Ligája, világ- és Európa-kupa) figyelembe véve 80 győzelem, 4 döntetlen és 32 vereség a mérleg.



a szegediek így vasárnap 13.15-kor a bronzéremértz lépnek pályára, az ellenfél kora este derül ki: a Zapresic-Zerbst meccs vesztese vár a csapatra.a szegediek hősiesen küzdöttek, és 5:3-as vereséget szenvedtek. A második sorban Brancsek 0:2-ról fordított, és nyert, Csalics az utolsó szettben simán kikapott, míg Szél Tibor a szegediek legjobbja volt.P. Nemcek-Brancsek J. 0:1 (2:2, 613:624)1:0, 166:1601:0, 167:1430:1, 131:1580:1, 149:162T. Pasiak-J. Csalics 1:0 (2,5:1,5, 646:631)0,5:0,5, 168:1680:1, 145:1601:0, 156:1451:0, 177:158E. Kuna (B. Vadovic)-Szél T. 0:1(1:3, 649:650)0:1, 155:1611:0, 175:1420:1, 162:1720:1, 157:175egy szett elment, így az esély is, hogy továbbjusson a csapat... Brancsek gyönyörű játékkal szépített, Szél parádésan játszott, míg Csalics utolsó előtti dobása volt sikertelen, amely miatt elvesztette a szettet. Cserélt a Podbrezova: Erik Kuna helyett Bystrik Vadovic kap 30 dobásnyi időt.P. Nemcek-Brancsek J. 2:11:0, 166:1601:0, 167:1430:1, 131:158T. Pasiak-J. Csalics 1,5:1,50,5:0,5, 168:1680:1, 145:1601:0, 156:145E. Kuna (B. Vadovic)-Szél T.1:20:1, 155:1611:0, 175:1420:1, 162:172az összegzés alapján immár nem szabad szettet veszíteni a Szegednek ahhoz, hogy döntetlennel (4:4) a szettek alapján megnyerje a találkozót.Brancseknek továbbra sincs szerencséje, hiszen számos olyan állást hagy a pálya, amely az esetek többségében eldől - nála nem. Csalics igazi klasszisként játszik, míg Szél ellen egyenlített Kuna. Jelen pillanatban a győzelem már nagyon messzinek tűnik, a 4:4-es döntetlenhez mindhárom szegedinek meg kellene nyernie a saját meccsét, de a hátrány (136) fa nagyon sok, és szettben is jobban állnak a szlovákok (12,5:5,5).P. Nemcek-Brancsek J. 2:01:0, 166:1601:0, 167:143T. Pasiak-J. Csalics 0,5:1,50,5:0,5, 168:1680:1, 145:160E. Kuna-Szél T.1:10:1, 155:1611:0, 175:142hősiesen küzdenek a szegediek: Brancsek rosszul kezdtett, de felállt, és a végén a szerencsén is múlt, hogy nem nyert szettet. Szél szépen játszva verte Kunát, míg Csalics ikszelt Pasiakkal. Még minden nyílt...P. Nemcek-Brancsek J. 1:0166:160T. Pasiak-J. Csalics 0,5:0,50,5:0,5, 168:168E. Kuna-Szél T.0:10:1, 155:161elkezdte a második sor is a játékot.már melegít a második sor, nincs lehetetlen, innen szép nyerni!P. Nemcek-Brancsek J.T. Pasiak-J. CsalicsE. Kuna-Szél T.D. Tepsa-Karsai L 1:0 (3:1, 652:613)1:0, 152:1390:1, 168:1711:0, 168:1551:0, 164:148Zavarkó V.-Kiss N. 1:0 (4:0, 702:631)1:0, 188:1641:0, 182:1611:0, 164:1581:0, 168:148M. Tomka-Loncsárevity A. 0:1 (2:2, 590:606)1:0, 159:1460:1, 127:1500:1, 140:1631:0, 164:150Loncsárevity nagyon szépen felállt, és 2:1-re vezet úgy, hogy 36 fa előnye van. Karsai viszint 2:1-es vesztésre áll, és hátránya 23 fa. Zavarkó ugyan megtorpant, az utolós három dobásban viszont megelőzte Kisst, és nyert, így a Podbrezovának 3:0-s szettel már van egy csapatpontja.D. Tepsa-Karsai L 2:11:0, 152:1390:1, 168:1711:0, 168:155Zavarkó V.-Kiss N. 3:01:0, 188:1641:0, 182:1611:0, 164:158M. Tomka-Loncsárevity A. 1:21:0, 159:1460:1, 127:1500:1, 140:163Karsai és Loncsárevity egyenlített, Zavarkónak viszont nagyon megy... sajnos.D. Tepsa-Karsai L 1:11:0, 152:1390:1, 168: 171Zavarkó V.-Kiss N. 2:01:0, 188:1641:0, 182:161M. Tomka-Loncsárevity D. 1:11:0, 159:1460:1, 127:150bekezdett a Podbrezova, mindhárom szettet a szlovákok nyerték. Zavarkó kimagaslót nyújtott, de tartja vele a lépést Kiss, míg a másik két párban jóval több kell a szettnyeréshez.D. Tepsa-Karsai L1:0, 152:139Zavarkó V.-Kiss N.1:0, 187:164M. Tomka-Loncsárevity D.1:0, 159:146elkezdődött a mérkőzés. A vakírás révén - egyik csapat sem láthatta a táblára írás előtt a másik névsorát - kerülhetett össze Zavarkó Vilmos és Kiss Norbert - a két klasszis nagy csatákat vívott már egyással.megérkezett az első három pár.D. Tepsa-Karsai L.Zavarkó V.-Kiss N.M. Tomka-Loncsárevity D.P. Nemcek-Brancsek J.T. Pasiak-J. CsalicsE. Kuna-Szél T.megtörtént a bemutatás.a szegediek már lejelentkeztek a pályán a bírónál, következik 13.45-kor a bemutatás. A csapatot nagyjából ötven magyar szurkoló biztatja majd Budapestről, Székesfehérvárról, Szombathelyről, Zalaegerszegről és Szegedről is.szép napot Zágrábból! A Szegedi TE férfi tekecsapata készülődik a Bajnokok Ligája elődöntőjére. Karsai Ferenc klubelnök az előző este jó részét tervezéssel töltötte: korábbi jegyzőkönyvek alapján igyekezett kitalálni, vajon hogyan áll fel ma a Podbrezova. A végeredmény? Majd a pályán a 14 órakor kezdődő meccs előtt minden kiderül.A csapat játékosainak 11.30-kor lesz a Best Western Hotel Stella halljában megbeszélés, majd 12.00-kor indul el az együttes Zaprešicbe.a mozgalmas nap végén mindenki elfoglalta a szállását, a csapat egy része visszaért a megnyitóról. Reggel 9-kor lesz a közös reggeli, majd délben indul az együttes a zapresici pályára, ahol 14 órakor kezd a Podbrezova ellen. Toivábbi szép estét, holnap délelőtt visszatérünk!a szegedieket a 2018-19-es Bajnokok Ligája megnyitóján Ernyesi Norbert és Loncsárevity Adrián képviselte.