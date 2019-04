Bodonyi András Dél-Afrikában készül a szegedi kajak-kenu vb-re

Bodonyi András két számban próbál kvótát szerezni. Fotó: Karnok Csaba

Három olimpiai kvóta. Mindössze ennyi hely kiadó a szegedi kvalifikációs világbajnokságon (augusztus 21–25.) a kenus mezőnyben. A szegedi csoport a teljes szakági válogatottal, a szegedi Vécsi Viktor edző vezetésével Dél-Afrikában táborozik és dolgozik azért, hogy ezt a három helyet az NKM Szeged versenyzői szerezzék meg. Ezt a három kvótát két számban lehet majd elérni: C1 és C2 1000 méteren.– Fokozatosan, napról napra javul a teljesítményünk, így egyre jobb az edzés minősége is – mondta Bodonyi András, az NKM Szeged kenusa a hazai szövetség Dél-Afrikában készült videójában. – Az elején a technikára figyeltünk oda, de már az intenzitás is fokozódott. Az még nem dőlt el, hogy ki kivel indul párosban a válogatókon. Teljesen nyitott vagyok erre a számra is, és minden attól függ, kivel tudok majd összhangba kerülni. Jobbos kenus vagyok, míg az edzőtáborban két balos társam van velünk, közülük Korisánszky Dáviddal már kipróbáltuk a párost tavaly a magyar bajnokság után, és nagyon tetszetős volt, jól működött. Talán ő az, aki a gondolataimban a legelőrébb van ebben a tekintetben a mezőnyben.Mint szegedi versenyző, Bodonyi András is tudja, mennyit jelenthet majd a szegedi rendezésű vb-n hazai pályán, a Maty-éren versenyezni.– Négy évet készülhettem már a Maty-éren, megszoktam a pályát, szeretem, és alig várom, hogy a közönség megtöltse a lelátókat – nyilatkozta Bodonyi. – Fantasztikus lesz a hangulat, már most beleborzongok, ha belegondolok, mi is várhat majd ott ránk. A 2018-as világbajnoki futamot visszanézve voltak hibák, például a rajtban vesztettem néhány másodpercet, amellyel meglett volna a negyedik, idén már kvótát érő hely. Technikában és erőben is tudok még fejlődni, de úgy érzem, jó úton haladok, legalábbis az előző évek hasonló időszakához képest.