Boros nagy pechje az Universiadén

Nem is ez volt annyira fájó, hanem az elődöntő, ahol Borost kihirdették győztesnek egy wasarival, majd törölték az eredményt és hosszabbítás után egy vitatott wasarival kikapott a japán Katsurától. A Pécsi Tudományegyetem hallgatója egyébként egyenes ágon jutott a legjobb négy közé, miután egy szaúdi, egy argentin és egy brazil dzsúdóst is legyőzött.



– Úgy éreztem, jól ment a dzsúdózás, ezért is sajnálom, hogy a döntőbe jutást két vitatott bírói döntéssel elvették. A bronzmeccsen mire rájöttem, hogy hogyan védekezzek hatékonyan, addigra az orosz ellenfelem a földön térddel úgy tarkón talált, hogy percekig azt sem tudtam, hol vagyok – mondta szomorúan Boros.



Sós Dániel a 6. lett 200 méteres vegyes úszásban. Szentes Bence (SZE) 50 méter háton szintén egyéni csúcsot úszott a középdöntőben, így ő ott lesz a döntőben a hatodik legjobb idővel.



Ugyanebben a számban Kovács Benedek (EDUTUS) nem jutott be a fináléba, de neki nem a 200 méter hát a fő száma.



200 méter vegyesen György Réka (Viginia Polytechnic Institute) és Sebestyén Dalma (SZE) is középdöntőbe jutott, de innen már nem sikerült a továbblépés, így búcsúztak.