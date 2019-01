Bravúros diadal Pakson

Paks–Naturtex-SZTE-Szedeák 87–94 (23–16, 21–27, 23–13, 13–24, 7–14)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 16. forduló. Paks, 1000 néző. Vezette: Földházi, Frányó, Mészáros.

Paks: Kovács 7/6, Norfleet 15/9, Faust 13/3, HENTON 25/18, JEVTOVICS 16. Csere: Trajkovski 6/6, Ruják 5/3. Vezetőedző: Schmidt Béla.

Naturtex-SZTE-Szedeák: BOLTICS 18/3, Vágvölgyi 5/3, Green 10/9, JUHOS 21/3, SULOVICS 16/3. Csere: Ponjavics 12/12, KERPEL-FRONIUS 12/6.

Vezetőedző: Andjelko Mandics.

Kipontozódott: Vágvölgyi (36.).

Kiállítva: Ponjavics (38.).



Sokáig emlékezetes mérkőzésen tudott nyerni a Naturtex-SZTE-Szedeák Pakson, pedig az előjelek nem a legjobbak voltak, hiszen Wirth Ádám mellett Révész Ádám sem tudta vállalni a játékot, ám a hazaiaktól is hiányzott Medve Máté és Eilingsfeld János. A jó szegedi kezdést hamar kompenzálta az ASE, amely sorra szerezte a triplákat, ebben élen járt a hazaiak új amerikai légiósa, Henton, akinek vezetésével a második negyed elejére már több mint tíz ponttal vezetett a Paks.



A második negyed közepére megérkeztek a szegedi trojkák is, ennek köszönhetően eltüntette a különbséget a Naturtex, majd át is vették a vezetést az egyre koncentráltabban játszó Mandics-tanítványok, viszont a Henton a kilencedik paksi hármast dobta be közvetlenül a szünet előtt, amivel mégis a hazaiak fordulhattak előnnyel a második félidőre (44–43).



A folytatásban ismét tíz pont fölé tudta tornázni a különbséget a Paks, és hiába zárkózott a Szedeák, egy-egy tripla rendre kisegítette a hazaiakat. Trajkovszki dudaszós hármasa zárta a harmadik negyedet, aminek köszönhetően tizenegy pontot kellett ledolgozniuk Juhos Leventééknek az utolsó felvonásban.



Ez sikerült is: annak ellenére, hogy előbb Vágvölgyi Ákost, majd a be nem fújt faultot reklamáló Alekszandar Ponjavicsot is elveszítette a Szedeák. Az utolsó két percben csak szegedi kosarat láthatott a közönség, és hiába vágtunk neki a véghajrának 80–72-es hazai vezetéssel, Marko Boltics utolsó másodpercekben bedobott két büntetője hosszabbítást jelentett.



A ráadásban is kiváló csapatjátékot mutatott be a Naturtex-SZTE-Szedeák: védekezésben ekkor összeállt a

szegedi együttes, míg Kerpel-Fronius Gáspár remekül szállt be a meccsbe. Mindezek eredményeként óriá-

sit fordítottak a vendégek, amellyel megszerezték szezonbeli második idegenbeli győzelmüket.



Andjelko Mandics: – Elég hullámzó meccs volt, jobban kezdtünk, aztán a Paks irányított. A félidőre ugyan rosszabbul álltunk a triplákkal és a lepattanókkal, de boldoggá tesz, hogy végül mindkettőben nyerni tudtunk. A büntetőzésünk katasztrofális volt, ezt egyszerűen nem értem. Hősnek tartom a játékosaimat, hiszen hárman több mint 40 percet játszottak, igazi csapatjátékkal tudtunk ma nyerni. Boldog vagyok a siker miatt, de okosabban kell játszanunk a folytatásban.