Bronzérem után hajtás jön: Karsai László már a bajnokikra és a BL-re készül

A világ legjobbja mellett. Karsai László (balról) bronzéremig jutott a 17. BB Mentor-kupán. Fotó: Frank Yvette

A szegedi egyéni teke világranglista-verseny 17. éve íródó történetében kevésszer fordult elő, hogy hazai játékos nem jutott a legjobb négy közé. A BB Mentor-kupa 2019-es kiírásában ezúttal a Szegedi TE csapatkapitánya, Karsai László volt az, aki elődöntőt játszhatott, végül ott kikapott, így holtversenyben harmadik lett.A viadalon a legjobb négy közé jutás szempontjából ezúttal sokat mutatott a selejtező, hiszen a 120 vegyes dobás alapján kialakult 16-os sorrend 2., 3., 4. és 9. helyezettje szerepelt a sprintszám elődöntőjében. Azért ez sem mindig így történik, mert bőven akadnak meglepetések az egyenes kieséses szakaszban.– Aki a 16 közé bejutott, az – Zavarkó Vilmos kivételével – egyforma eséllyel indult a négy közé kerülésért – mondta Karsai László. – Zavarkót csak azért vettem ki, mert őt alapból a négy közé vártam. Kétszer voltam második, most harmadik lettem a tornán, de olyan is akadt, hogy be sem kerültem a 16 közé. Sok világbajnok szerepelt az eseményen, és látszódott, hogy a sprint szakág milyen nehézségeket tartogat, és nem mindig tükrözi a valós teketudást. Egy picit szerencsejáték, de azért találták ki, hogy mindenkinek legyen esélye egy jó nap kifogásával. Most nagyon elfáradtam, pedig nem szoktam, de az elmúlt hét eleji betegeskedés megviselt. Látszik, hogy a sportágat a szerb válogatott tagjai diktálják, de azért mi, magyarok és szegediek is ott vagyunk az élmezőnyben.A Szegedi TE játékosainak régen látott, komoly terhelés következik az előttük álló másfél hónapban. A szuperliga a rájátszással folytatódik: szombaton a SalgÓzd érkezik Szegedre, majd a Zalaegerszeg (január 26.) elleni BL-negyeddöntő első meccse következik szintén hazai pályán. Február 2-án a Répcelak jön a bajnokságban, 9-én a Fradinál vendégeskedik a csapat, 16-án a Zalaegerszeg elleni BL-visszavágó lesz Zalában, 23-án pedig a Zalaegerszeg utazik megint Szegedre – ezúttal a szuperligában.– Húzós időszak lesz: négyszer játszunk a zalaiakkal, kétszer a Répcelakkal. Eddig az volt a baj, hogy kevés a tétmeccs, most meg a nyakunkba szakadt ez a program, de ez viszi előre a sportágat. A Zalaegerszeg jó csapat, egy-egy szett, gurítás, eldőlt bábu dönthet sorsokról, pontokról, továbbjutásról – nyilatkozta Karsai.