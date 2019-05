Browary lesz a Vardarból? 1993-ban sikerült a KEK-ben a csoda, 12 gólt dolgozott le a Pick

Kőkemény csata várható a visszavágón. Zsitnyikov (kékben) jó és eredményes játékára nagy szükség lesz a Vardar ellen. Fotó: MTI

Az emlékezetes visszavágó



A 29–17-re elveszített első mérkőzés után következett Szegeden a visszavágó. Nézzük az 1993. október 4-én lejátszott KEK-meccs jegyzőkönyvét.



Pick Szeged–Browary (ukrán) 30–17 (14–7)

Férfi kézilabda, KEK, nyolcaddöntő, visszavágó, újszegedi sportcsarnok, 2500 néző. Vezette: Georgi, Krasimil (bolgár).

Pick Szeged: Fekete – Oszlánczi 7/2, Sándor 6/1, Mezei 2, Borsodi 3, Bartók 7, Avar. Csere: Nagy Z. (kapus), Ördögh, Bajusz 3, Szenics 2. Edző: Kővári Árpád.

Browary: Bolusenko – Bortnik 1, Cserbak 2, Himcsenko, Melesko 9/2, Malyga 3, Gurszki 1. Csere: Csajcsenko (kapus), Pivovarov, Konovalenko 1, Ganska, Galusenko. Edző: Leonid Ornshtein.

Hétméteresből: 5/3, ill. 4/2.

Kiállítás: 8, ill. 8 perc.

„Üsd le, Ricsi!" – ordította a Telin TV-ben Cs. Gát László riporter, a Délmagyarország egykori sportújságírója 1993. október 4-én. Támadott az ukrán Browary, ekkor 30–17-re vezetett a Pick Szeged kézilabdacsapata, továbbjutásra állt a KEK-ben. A régi spori majd felrobbant, hiszen az első meccs után nem sok esélyt adott egyetlen szegedi szurkoló sem a továbbjutásra. Kijevben súlyos, 29–17-es vereséget szenvedett a Kővári Árpád által irányított magyar együttes. És akkor jött a visszavágó, amely nem indult jól. A meccs elején 4–4 volt az állás, jött egy szegedi roham, ami azt eredményezte, hogy a félidőben 14–7 álljon az eredményjelzőn.Parádésan indult a második 30 perc. Oszlánczy András, Bartók Csaba és Bajusz Sándor vezérletével a 37. percre eltűnt az ukrán előny, 20–8 állt a jó öreg eredményjelzőn. Az első meccsen elszenvedett súlyos vereség ellenére totális telt ház, azaz 2500 néző fogadta a csapatokat. Annyira megtelt a spori, hogy még a párkányokon is álltak a nézők.Már-már úszni látszott a továbbjutás, 2 perccel a vége előtt Cserbak gólja után csak 28–17 volt az eredmény. És jött egy fantasztikus hajrá, előbb Sándor István, majd a közönség nagy kedvence, Bajusz süllyesztett el egy bombát, így 30–17 lett az állás. Az utolsó támadás a vendégeké volt. Cs. Gát kolléga hiába mondta, hogy „Üsd le, Ricsi!", a kőkemény beállónak nem kellett élnie ezzel a lehetőséggel, mert kivédekezte a Pick a Browary támadását, így kezdődhetett a tánc, a legjobb 16 közé jutott a Szeged.A meccs után Borsodi Péter ezt nyilatkozta lapunknak: „Eddig azt gondoltam, hogy az országban nincs még egy ilyen közönség. Belátom, tévedtem: a világon nincs még egy ilyen!"Valahol most is ebben a helyzetben van a MOL-PICK Szeged, hiszen az elmúlt héten súlyos, 31–23-as vereséget szenvedett a Bajnokok Ligájában, nyolcgólos előnnyel érkezik az észak-macedón Vardar Szkopje. A szurkolók a vereség ellenére a csapat mellett állnak, küldik a buzdító, lelkesítő üzeneteket. A játékosok nyilatkozataiból is az derül ki, hogy nincs lehetetlen, nagyon odateszik majd magukat a vasárnap 19 órakor kezdődő visszavágóra. Lesz-e a Vardar Browary? Erre két nap múlva este választ kapunk.