Büszkék a sorozatra: Kiss Norbertnek nagy szerepe van a Szegedi TE 5 meccs óta tartó veretlenségében

Csapata legeredményesebb játékosa volt a Zalaegerszeg elleni idegenbeli BL-visszavágón, majd a hazai bajnokin is a Szegedi TE hatszoros világbajnoka, Kiss Norbert: Zalában 667, az újszegedi teke- és bowlingcentrumban 672 fát ért el.– Alapvető célom minden meccsen a 700 fa, a Répcelak és a Zalaegerszeg pedig igen inspiráló ilyen tekintetben is – nyilatkozta a válogatott tekés. – Ha rágörcsölök, akkor elég sokszor rosszul sikerül a játék, az elmúlt két alkalommal viszont függetlenítettem magam mindentől, ezért is voltam lazább, egyúttal eredményesebb.Ötből öt. A Szegedi TE férfi tekecsapata öt olyan mérkőzést játszott az elmúlt egy hónapban, amelynek mindegyikében benne volt a hibázás lehetősége. Ehhez képest az együttes százszázalékos mérleggel hozta le a Répcelak (6:2) és a Zalaegerszeg (6:2) elleni hazai, valamint a Ferencváros (7:1) elleni idegenbeli bajnokit, illetve a Zalaegerszeggel szembeni Bajnokok Ligája-negyeddöntő mindkét párharcát (6:2 és 7:1).– Az összes mérkőzésre komolyan készültünk, mindegy, kiről, melyik csapatról volt szó. Ezeket a találkozókat csak maximális koncentrációval lehetett megnyerni – mondta Kiss Norbert, a csapatvilágbajnok. – Ha például a Répcelak jó napot fog ki, képes bárhol, így Szegeden is nyerni, a Ferencváros saját pályáján szintén kiváló eredményre képes, és akkor még a kiváló játékosok alkotta zalaiakról nem is beszéltünk, akikkel háromszor csaptunk össze. Imponáló a sorozat, és büszkék lehetünk rá.A szezonnak ez csak egy szelete volt, a java még ezután következik.– Ha így állunk minden meccshez, semmi félnivalónk nincs, és akár veretlenül is lehozhatjuk a bajnokságot – vélte Kiss Norbert. – De még megyünk Répcelakra és Zalaegerszegre is, azaz messze még a vége. És közben a BL négyes döntőben is helyt kell állnunk, ahol azért komoly kaliberű csapatokkal játszhatunk, az elődöntőben például a címvédő szlovák Podbrezovával. Ne feledkezzünk el az addigi bajnokikról sem: szombaton megyünk Ózdra, a Szolnok elleni két meccs, március 23-án pedig megyünk Répcelakra.