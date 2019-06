"Csak higgadtan, okosan˝ - és a határ a csillagos ég lehet Szoboszlai Dominiknak

Szkeptikusnak azért nem szabad lenni, mert Szoboszlai formája, mutatói, mentalitása, technikai képzettsége, játékintelligenciája és klubjának tehetségnevelő hagyományai egyértelmű utat jelölnek ki: ha így folytatja fejlődését, előbb-utóbb egy ismertebb klub lecsap rá.



Másrészt érdemes higgadtan kezelni a híreket, még ha hazánk futballkedvelőjeként ez nehéz is, hiszen rég voltak már a PSV mezében lőtt Dzsudzsák-bombák. Mivel Dominikot nemzetközi szinten is évek óta az egyik legígéretesebb középpályásnak tartja a szakma és a média is, természetes, hogy sorra jönnek a hírek a sztáregyüttesek érdeklődéséről. Most e jelenség csúcsát éljük, de az uborkaszezon végével lecseng, hiszen 99 százalék, hogy a játékos marad Ausztriában. Ezt ügynöke állítása szerint maga Dominik döntötte el, és milyen jól tette.



Gárdájánál láttunk egy olyan fejlődési pályát, ami a 18 éves reménység szempontjából a legjobbnak tűnik. A Liverpoollal friss BL-győztes Naby Keitáról van szó, aki két év salzburgi szezon után családon belül maradva igazolt a Bundesligába, a Lipcséhez. Tökéletes következő állomás lenne jövőre: borítékolható Bajnokok Ligája-szereplés, a fiataloknak kedvező szellemiségű, elit bajnokság, illetve Gulácsi és Orbán révén két magyar válogatott csapattárs. Onnan pedig – ha él a lehetőséggel – határ a csillagos ég. De még tényleg várjon legalább egy évet, és okosan válassza meg karrierje új lépcsőfokát!