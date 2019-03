Csapatépítésbe kezdtek a Hungerit-Szentesi VK-nál

A munkán a hangsúly. Komlósi Péter a jövő csapatán is dolgozik. Fotó: Vidovics Ferenc

– Persze! Többször elmondtam, hogy egy hosszú út elején járunk még. Látom, hogy a lányok akarnak tanulni, dolgozni, fejlődni, ami a legfontosabb az életünkben.– Sokkal könnyebb úgy felépíteni egy szezont, ha nyáron kezdődik a munka. Akkor többet lehet gyakorolni, illetve megismerni az edzésmódszert. Most az a legfontosabb, hogy a helyosztókhoz érve magabiztosan menjenek az újonnan tanultak.– Jelenleg a jövő heti Duna- liga négyes döntőjére készülünk, amelyet szeretnénk megnyerni. Komoly szerve-zőkészséget igényel a munkánk, mivel rengeteg az iskolás a lányok között. Van, amikor hajnalban edzünk, van, amikor két részletben. Hajnalban Brávik Fruzsina foglalkozik a keret egyik részével, míg én a másikkal délelőtt. Vannak sérültjeink, nincs könnyű helyzetünk, de dolgozunk, hogy elérjük a kitűzött célokat.– Az újpestiek ellen semmit. Egyénileg olyan hibákat vétettünk, amelyeket a hazai pályának, a debütálásnak és az erős ellenfélnek tudtam be. Ezt rosszul kezelték a lányok fejben. A BVSC ellen sem volt esélyünk, de létszámproblémákkal küzdve óriásit harcoltunk, több biztató dolgot láttam a vízben.– Nekünk ez nagyon jó most, mert van időnk készülni. Az UVSE-meccs előtt bő egy hetünk volt. A BVSC sem a mi szintünk még, de három-négy serdülővel felállva hatalmasat küzdöttünk, biztató volt a mutatott játék.– A csapatépítéshez évek szükségesek, ezért remélem, hogy türelmes lesz a klub vezetősége. A magyar piac eléggé szűk, de megpróbálunk igazolni már a nyáron, illetve az értékeinket megtartani. A Hungerit-Szentesi VK viszont akkor lesz igazán vonzó, ha lesz egy olyan szezonunk, amely jó eredménnyel zárul. Ambíció a klub és a támogatók részéről is van, ami megmutathatja az irányt, hogy érdemes hozzánk csatlakozni.