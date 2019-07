Csiszér Doki: 75!

Doki, itt fáj! Doki, egy kicsit kapar a torkom! Doki, megnéznéd ezt a sebet? Doki, szül a macskám, mit csináljak? Doki, bevásárolnál nekem?



A fenti mondatokkal megpróbáltuk teljesen lefedni azt, amivel dr. Csiszér Előd az elmúlt öt évtizedben a sport területén foglalkozott, de nehéz vállalás. Volt benne valós, volt benne kevésbe életszerű és volt benne nem kifejezetten a sporthoz és az orvosláshoz tartozó kérés.



Nagyjából mindenhez kellett tehát értenie a ma 75 éves orvosnak. Ebből is látszik, bármiért hívták, ő igyekezett megfelelni az elvárásoknak – magas szinten. Bárki kérhetett tőle segítséget. És bármikor. Ha éjszaka nem stimmel valami? Hívom Dokit. Ha hajnalban vagyok rosszul? Hívom Dokit.



Ő pedig türelmesen meghallgatja az előadást, pedig legszívesebben már az első szavaknál mondaná, mi a teendő. Meghallgat, majd tanácsot ad. Ahogy a vele készült interjúban is elmondja, a lányok feltétel nélkül hallgatnak rá, a férfiak viszont keresnek még egy másik utat is, majd azt bejárva végül kikötnek ott, ahova Doki is vezette volna őket – sokkal egyszerűbben.

Közben pedig mosolyog és sztorizik. Akadt ugyanis bőven történet a birkózóktól a tekéseken, a labdarúgókon, a kézilabdázókon keresztül a röplabdázókig az elmúlt fél évszázadban. Bajnoki címeknél és kupasikereknél, BEK- és BL-győzelmeknél volt ott ő is tevékenyen, gyakran a háttérben, de inkább főszereplőként.

Ami állandó, az az ő személye. Mindig és mindenhol. Boldog 75. születésnapot, dr. Csiszér Előd!

Mádi József