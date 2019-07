"Csoda, hogy nem adtam fel" - Olasz Anna embert próbáló maratoni vb-döntőn zárt 6. helyen

Olasz Anna nem adta fel, végül a 6. helyen végzett a maratoni távon. Fotó: Magyar Úszó Szövetség / Derencsényi István

Mielőtt a remek szegedi eredményt részleteznénk, meg kell említeni: óriási drámát láthattunk a férfiak versenyében. Az egy hete világbajnoki címet szerző Rasovszky Kristóf feladta a küzdelmet a vizes vb 25 kilométeres nyílt vízi viadalán, miután másodszor is hányni kezdett, Gyurta Gergely pedig ilyen távon is soknak számító egy perces előnyben, vezető helyen kapott asztmarohamot.Az utolsó kört úgy úszta végig, hogy alig kapott levegőt, könnyek között nyilatkozott arról, milyen érzés egy világra szóló siker kapujában ilyet megélni. Gyurta így is 10. helyen ért be, ami megsüvegelendő, ahogy a nők teljesítménye is, hiszen mindkét magyar úszó a legjobb tíz között végzett. Sömenek Onon Kata 8. lett, a Haász SZUE versenyzője, Olasz Anna pedig 6. helyen végzett.– Csoda, hogy nem adtam fel – kezdte a maratoni döntő értékelését Olasz. – Embert próbáló körülmények között úsztunk. Nekem már a nap is nehezen kezdődött, valamiért fáradtabban keltem, reggel húzott volna vissza az ágy. A vízben pedig minden nehezítő körülményt megkaptunk. Valószínűleg csak azért nem fújták le a versenyt, mert nem volt nagy villámlás a környéken.– Szakadt az eső, köd nehezítette a tájékozódást, a víz melegebb volt mint a levegő, páraréteg alakult ki a víz felett. Az élmezőny sem könnyítette meg a helyzetet, ugyanis öten úgy megléptek már az első percekben, ami teljesen szokatlan ezen a távon. Erre nem is készülhettünk, a rossz látási viszonyok miatt pedig későn szembesültünk ezzel – számolt be a szegedi olimpikon.Olasz Anna elárulta: szíve szerint már 5 kilométer után feladta volna a versenyt, aztán adott egy kis időt magának.– Tudtam, hogy három óra után ha bármikor lefújják a versenyt, az aktuális helyezés számít végeredménynek. Gondoltam, ezt megvárom, ha már a második bolyt stabilan vezetem. Biztos voltam benne, hogy az egyre romló időjárás miatt lefújják a viadalt, de nem így történt. Az utolsó körre fordulva éreztem, hogy ilyen jó helyezéssel csak nem adhatom fel a végén – árulta el Olasz, majd hozzátette: bármilyen körülmények között úszik le valaki 25 kilométert, büszke lehet magára, egy ilyen futam után végképp, így ő is nagyon örül ennek az eredménynek, még ha éremesélyesként nem is állhatott dobogóra.