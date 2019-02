Csodás győzelmet arattak a hokisok, súlyos vereséget szenvedett a Kosársuli

Pazar végjátékkal fordítottak a szegedi hokisok. Fotó: Kuklis István

Lehel HC (7.)–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű (5.) 5–8 (1–2, 4–2, 0–4)Férfi jégkorong OB II, alapszakasz, 11. forduló. Jászberény, 160 néző. Vezette: Gangel, Pálkövi, Mizsák.Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Szalai Á. (88%) – Becsei (2), Maslac (1), Borsos 1, Pallós P. 2, Rózsahegyi 1.Csere: Annus 1 (1), Láng Cs., Barcsik 2, Csanády (2), Hajdu 1 (1) – Kozák, Sebők K. (1), Szalai G. Edző: Prakab Gábor.Prakab Gábor: – Jobban bírtuk erővel a meccset, ez döntött az utolsó harmadban. Nem volt magas színvonalú a játék, mindkét oldalon akadtak hibák. A fiatalok jól teljesítettek, látszik rajtuk az elvégzett munka. Vasárnap az OHA ellen idegenben zárjuk az alapszakaszt, utána két meccsünk lesz még a rájátszásban. Szeretnénk megőrizni a jelenlegi ötödik helyünket, mert ez azt jelentené, hogy mindkét összecsapásra Szegeden kerülne sor.Újpest (6.)–Vásárhelyi Kosársuli (1.) 85–46 (28–12, 16–15, 18–10, 23–9)Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 20. forduló. Budapest, Bajza József Általános Iskola, 25 néző. Vezette: Lövei, Földi, Stánicz.Vásárhelyi Kosársuli: Molnár 16/3, Béres 1, Bálint 1, Vas 6, Perák 3. Csere: Pavlovics 4, Varga 11/9, Börcsök, Kovács, Rostás 3/3, Czégel 1. Edző: Tóth Tamás.Tóth Tamás: – Az első negyedben buktuk el a mérkőzést, csak három mezőnykosarunk volt, és túl könnyű kosarakat engedtünk a keményen védekező hazaiaknak.A folytatásban sok mindennel próbálkoztunk, de érdemben nem tudtunk közelebb kerülni a 23 lepattanóval többet szedő Újpesthez. Sokkal jobban küzdöttek nálunk, ez bánt leginkább, nem is a súlyos vereség. Gratulálok Cupic mesternek, a rájátszásban csatázunk még a tanítványaival!ContiTech FKSE-Algyő (4.)–DEAC (7.) 25–23 (16–11)Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 13. forduló. Algyő, 200 néző. Vezette: Csányi, Drinóczi.ContiTech FKSE-Algyő: KISS O. – Szabó 3, NÉMETH 6/3, Dolezsál 1, Árpási, JOHN 4, Sunajko 2. Csere: VALACZKAI 7, Varsandán, Temesvári 1, Balda 1, Magyar, Lőrincz, Mezei. Edző: Herbert Gábor.Herbert Gábor: – Ha a negyedik fogadja a hetediket, akkor azt szokták mondani, hogy kötelező feladat, de a kötelező mindig nagyon nehéz. Ma is nagyon nehéz volt. A második félidei támadójátékunk nagy kérdőjel számomra, de a védelmünk és a kapusteljesítményünk meghozta a győzelmet, aminek nagyon örülök.Nyíradony (4.)–PC-Trade Szeged KKSE (8.) 31–30 (16–16)Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 13. forduló. Debrecen, 100 néző. Vezette: Cseszregi, Sipos.PC-Trade Szeged KKSE: Cseh – Vér 3, Spéth 2, Bató 5/3, Gindeli 2, Szécsi 7, Miklós 4. Csere: Szabó 2, Zsikó 3,Maláti 2, Csoknyai, Fehér. Edző: Vojkovics Gyula.Vojkovics Gyula: – A védekezésünk nem volt olyan minőségű, mint az előző meccsünkön, így hiába szereztünk sok gólt. Amire készültünk, azt nem sikerült maradéktalanul megvalósítanunk, emiatt nem nyertünk.Hajdúnánás (3.)–Levendula Hotel FKSE-Algyő (12.) 28–19 (10–12)Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 13. forduló. Hajdúnánás, 300 néző, Vezette: Dulai, Pisák.Levendula Hotel FKSE-Algyő: KÖLCZE – Lovistyék 1, Zsilák 1, Egervári 3, VÉR 1, Mikó 3, Szepesi 3. Csere: Draxler, ARACSI 3, Ekker 2. Gercsó 2, Kozma. Edző: Avar György.Avar György: – Az első félidő jó volt, a második katasztrófa.PICK Szeged U23 (1.)–Békéscsaba BDSK (6.) 37–35 (20–15)Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 13. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Bugyi, Nász.PICK SZEGED U23: Marczika – Dobay 2, Csányi 5, Szabó B. 3, Csíki R. 4, Szilágyi 6, Lőrincz 2.Csere: Gémes (kapus), Józsa 5, Kosik 1, Csiki Cs. 1, Nagy B. 2, Bajusz B. 1, Balán 3, Tőkés 2. Edző: Velky Péter.Velky Péter: – Jól kezdtünk védekezésben és támadásban is, utóbbi kitartott hatvan percig. A védekezésünk viszont a 20. perctől visszaesett, ami miatt csalódott vagyok. A végjátékban már olyan hibákat vétettünk, ami nem megengedhető. Ezeket kihasználva az ellenfél visszajött mínusz kettőre. Ha így kiengedünk a meccs végére, abból problémáink lehetnek a jövőben.Békéscsaba DKSE (3.)–Tigrisek Csongrádi KSE (10.) 29–26 (14–16)Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 13. forduló. Békéscsaba, 50 néző. Vezette: Gulybán, Juhász.Tigrisek Csongrádi KSE: Kovács, Pásztor, Perbíró, Losonc 4, Huszák 1, Gömöri, Blaskó 9, Felföldi, Tóth 3, Majdán, Molnár 9, Kocsis, Sebők, Németh. Játékos-edző: Pásztor István.Pásztor István: – Jó iramú mérkőzést vívtunk egy dinamikus csapat ellen. Végig hatékony volt a támadójátékunk, és stabil a védekezésünk, de a hullámvölgyekben elkövetett technikai hibáinkat kegyetlenül kihasználta a fiatal ellenfél, könnyű gólokkal tudott fordítani a Békéscsaba. Volt tartásunk, ez pozitívum, de pontosabb játék kell a győzelmekhez.ContiTech Makói KC (11.)–Kondoros (9.) 26–29 (14–12)Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 13. forduló. Makó, 100 néző. Vezette: Hovány, Ubornyák.ContiTech Makói KC: Dani – CZIRJÁK 4, Papp 1, Vörös 2, LESZKOVÁN 10, Veréb 1, ZSIGA 3. Csere: Szabó (kapus), Lajtár, Pádár, Pusztai, Vörös, BERTA 4, Hegyi 1. Edző: Gera Norbert.Gera Norbert: – Negyvenöt percig mi irányítottuk a mérkőzést, utána belső poszton elfogytunk. Sajnos lövőerőben kevesek voltunk, amit az összeszokottabb vendégcsapat ki is használt.KSZSE (5.)–HLKC (2.) 19–28 (8–17)Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 13. forduló. Szeged, Etelka sor, 100 néző. Vezette: Parádi, Ujhelyi.KSZSE: FODOR, Kovalcsik, (kapusok), Nagy 2, Karácsonyi 2, Szűcs 5/1, Csányi 1, Fehér, Besenyi 3, Bacsa 1, Kovács 1, Bognár, Király, Lipták 1, Balogh 3/3, Jakabovits, Dobó. Edző: Komáromi Endre.HLKC: Ádász – Török 3, Nagy 5, Dankó 1, Szabó 4, Bagi 4, Székesi. Csere: Áncsán (kapus), Becsei 2, Blaskovics, Klemm 3, Kandó Kovács 1, Lukács 4, Vörös, Ötvös 1. Edző: Dankó Ervin.Komáromi Endre: – Rangadóra készültünk a HLKC ellen, de jó kapusteljesítményünk ellenére gyatra támadójátékunk miatt ez elmaradt.Dankó Ervin: – Jelentősen sikerült javítani a védekezésünkön. Nagybetűs csapatként meglepően könnyű győzelmet arattunk. Egyénileg senkit nem szeretnék kiemelni, ez egy közös siker.PC-Trade Szeged KKSE U22 (9.)–Fel- földi István SE (11.) 33–33 (16–19)Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 13. forduló. Kiskundorozsma, 50 néző. Vezette: Csanádi, Polgár.PC-Trade Szeged KKSE U22: Kovács 3, Farkasinszki, Molnár 2, Szöllősi 2, Baranyi 1, Gyovai, Zsemberi 5, Csécsei 3, Lukács, Csanádi, Kertész 4/4, Csáki 6, Bognár 2, Pördi 3, Tóth 2, Körmendi. Edző: Zsadányi Sándor.Zsadányi Sándor: – Sajnos az MTK elleni bravúr nagyon sokat kivett belőlünk. Fáradtan, fásultan játszottunk, de így is sikerült pontot mentenünk. Összességében sikeres hetet zártunk.Mezőtúr (6.)–Makói KC (12.) 25–15 (11–11)Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 13. forduló. Mezőtúr, 200 néző. Vezette: Czodolán, Kecskeméti.Makói KC: Kádár, Stefanik (kapusok), Balázs, Kiefer 1, Nagy 2, Szakál 1, Szél 3, Hadobás 2, Dénes Dor. 3, Dénes Dom. 2, Rácz, Czirok, Szűcs 1. Edző: Szabó Attila.Szabó Attila: – Rövid keretünkkel a félidőig tudtunk versenyben maradni. Mivel a lányok előtte már egy mérkőzést döntetlenre játszottak az ifi csapattal, kimerültek voltak. Ennek ellenére az első félidő 11–11 lett, de sajnos ahogy fáradtak a lányok, egyre kevésbé tudták kihasználni a helyzeteket. Az utolsó 15 percre teljesen kimerültek, de helytálltak. Ilyen rövid paddal egyelőre sajnos erre vagyunk képesek.Vasas (3.)–Szegedi Férfi Vízilabda- csapat (2.) 9–16 (4–5, 3–4, 0–3, 2–4)Férfi vízilabda OB I/B, B csoport, 15. forduló. Budapest, Komjádi Béla Sportuszoda, 100 néző. Vezette: Zelki, Sikter.Szegedi Férfi Vízilabdacsapat: Molnár – Zsigri 1, Berki 1, Vidovics, Boros 4, Somlai 3, Blank 2. Csere: Katona (kapus), Szedmák 1, Bicskei 2, Lihotzky, Palotás 2, Mekkel, Börcsök. Edző: Csányi László.Csányi László: – Nagyon jól játszottunk! Minden klappolt, a fiúk maximálisan betartották, amit kértem tőlük. A BVSC elleni vereség után elbizonytalanodott a csapat, így jót tett ez a siker a rájátszás előtt.HVSC (9.)–Kanizsa VSE (1.) 8–14 (0–2, 1–3, 2–4, 5–5)Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 15. forduló. Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Pásztor, László.HVSC: Szőke – Kürtösi, Rácz-Fodor, JÓZSA 3, BARNA 2, Benkő, Vígh 1. Csere: Ujházi (kapus), Rácz 1, Pölös, Piti, Kertész, Papp 1, Tomcsik. Edző: Szabó Tamás.Szabó Tamás: – Különböző célokért küzdő csapatok meccsén próbáltunk helytállni. A fiúk hozzáállásával elégedett vagyok, ennyire futotta tőlünk a bajnokesélyes ellen.Szentesi TE (8.)–Rákoshegyi VSE I. (2.) 2:6 (2898:3067)Női teke szuperliga, 13. forduló, Szentes.A szentesi pontszerzők: Seresné Lászlófi (510 fa), Marsi (529).Szank (9.)–Szegvár (6.) 2:6 (3266:3341)Férfi teke NB I, Keleti csoport, 17. forduló, Szank.A szegvári pontszerzők: Szabó (584 fa), Szabics (546), Fuvó (583), Rácz (561).