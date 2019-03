Csongrád megye második, harmadik vonala - névnapi ajándékot adtak a szegedi hokisok

Névnapi ajándék

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű (5.)– Lehel HC (7.) 9–4 (0–1, 4–1, 5–2)

Jégkorong OB II, rájátszás, 2. forduló. Szeged, 300 néző. Vezette: Gangel, Schumacher-Kovács Á., Kovács T.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Szalai Á. (88%) – Láng Cs. 2, Maslac 1 (2), Pallós P. 2 (1), Rózsahegyi Á. (2), Varga D. 2 (5). Csere: Sebők D. (kapus) – Becsei, Láng Z. (1), Balázs, Csanády Zs. 2, Hajdu B. (1) – Borsos, Kozák, Barcsik, Sebők K., Szalai G. – Lőrincz. Vezetőedző: Prakab Gábor.



Prakab Gábor: – Köszönöm a játékosoknak az ajándékot, a győzelemnél jobbat nem is kaphattam volna névnapomra. Mindkét meccsünket megnyertük a rájátszásban, örülök, hogy így sikerült zárni a szezont, és szépen búcsúztunk remek közönségünktől. Tavaly nyáron új csapatot kezdtünk építeni, tele rutinos játékosokkal, akik mellé szépen lassan felzárkóztak a fiatalok. Ők megkapták a lehetőséget, és éltek is vele. Jövőre ebben a szellemben folytatjuk!



Fizikálisan nem bírták

DEAC U23 (8.)–Vásárhelyi Kosársuli (2.) 97–85

(32–18, 17–27, 22–14, 26–26)

Férfi kosárlabda, NB I/B, Zöld csoport, 25. forduló. Debrecen, Oláh Gábor utcai sportcsarnok.

Vásárhelyi Kosársuli: Kovács, Varga 15/6, Bálint 11, Pavlovic 7, VAS 21/12. Csere: Perák 9, Börcsök 2, Kelemen 13/3, Rostás 7/3. Vezetőedző: Tóth Tamás.



Tóth Tamás: – Óriási öröm, hogy megtisztelt az ellenfelünk azzal, hogy ellenünk mindkét bajnoki mérkőzésén a legerősebb összeállításával állt ki. Hogy a Salgótarján és a Baja ellen miért nem, nem ránk tartozik. Az első negyedben túl puhán védekeztünk, és a tartalékos csapatom ezt a hátrányt ma nem tudta ledolgozni. Úgy gondolom, próbálkoztunk sok mindennel, de ma fizikálisan ennyivel jobb volt a Debrecen.



Kellett a siker

Szeged KE (2.)–Kanizsai Vadmacskák (7.) 83–73 (16–14, 26–12, 26–25, 15–22)

Női kosárlabda amatőr nemzeti bajnokság, Zöld csoport, 19. forduló. Szeged, Etelka sor.

Szeged KE: KŐHÁZI 15/3, NAGY L. 20/3, BOROS 12/3, HORVÁTH ZS. 14, ZSÍROS 6. Csere: Farkas 5, Ódry, Augusztin 3, Kendl 2, Kovács E. 1, Pásztor 4, Finsztál 1.

Edző: Földi Alexandra.



Földi Alexandra: – Nagyon kellett most ez a győzelem. Bár úgy érzem, végig uraltuk a meccset, és volt közte 20 pont különbség is, emellett sok elalvásunk, illetve olyan hibánk volt, amiből könnyű kosarakat kaptunk. Azt külön sajnálom, hogy a negyedik negyedet elveszítettük, annak viszont örülök, hogy az egyre bátrabb fiataljainkat is tudtam játszatni. Gratulálok a csapatomnak.



Végig koncentráltak

ContiTech FKSE-Algyő (3.)–Törökszentmiklós-Székács (12.) 46–19 (20–9)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 17. forduló. Algyő, 200 néző. Vezette: Földesi, Halász.

FKSE: KISS O. – Balda 6, NÉMETH 7/3, ÁRPÁSI 12, Varsandán, Dolezsál 2, Temesvári 4. Csere: NAGY M., GERA (kapusok), Szabó 4, Sunajko 2, Magyar 3, Mezei 3, Vass 3/2. Edző: Herbert Gábor.



Herbert Gábor: – Nagy kő gördült le a szívemről, a gondjaink szerencsére nem szaporodtak. Örülök, hogy Dávid pályára tudott lépni, és segített a csapatnak. Külön örülök, hogy Vass Peti gólokkal mutatkozott be a csapatban. Neki külön gratulálok. Idézném a háromszoros olimpiai bajnok edzőt, Kemény Dénest: egy ellenfelet akkor tisztelünk meg, ha annyival verjük meg őket, amennyivel lehet. Az egész meccsen tiszteltük az ellenfelünket, nem volt nagyképűség akkor sem, amikor sokkal vezettünk. Százszázalékosan koncentráltunk, aminek nagyon örülök.



Csere nélkül, hősiesen

Békéscsabai DKSE (4.)–ContiTech Makói KC (11.) 33–20 (16–10)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 17. forduló. Békéscsaba, vezette: Bujdosó M., Horváth V.

ContiTech Makói KC: Dani B. – Zsiga R. 2, Pádár A. 2, LESZKOVÁN Á. 5, HEGYI N. 6, VERÉB G. 3, Pusztai D. 2. Csere: Jó Á. (kapus). Megbízott játékos-edző: Hegyi Noel.



Hegyi Noel: – Csapatunk csere nélkül játszotta le a mérkőzést. Sajnos ezen a napon nagyon sokan hiányoztak a csapatból betegség, sérülés és munkahelyi elfoglaltság miatt. Ettől függetlenül úgy érzem, hogy minden játékosom hősiesen helytállt.



A tempó jó volt

Szarvas (5.)–PC Trade Szeged U22 (8.) 30–23 (18–8)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 19. forduló. Szarvas, vezette: Herceg, Piller.

PC Trade Szeged: Gyovai S., Körmendi K., Csanádi N. (kapusok), Tóth S. 2, Kovács Sz. 7, Farkasinszki D. 4, Molnár K. 3, Szöllősi Zs. 2, Baranyi L. 1, Bognár I., Pördi R. 1, Kertész K. 1, Csáki F., Bali R. 1, Csécsei N. 1. Edző: Vadkerti Attila.



Vadkerti Attila: – A tempóval mindvégig elégedett voltam, védekezésben azonban nem tudtunk mit kezdeni ellenfelünk rutinos játékosaival szemben. Mindenki játéklehetőséghez jutott, és örülök neki, hogy éltek is vele.



Fontos győzelem

Túrkeve (10.)–Csongrádi Tigrisek (9.) 25–26 (13–16)

Férfi kézilabda NB II, Dél-keleti csoport, 17. forduló. Túrkeve, 140 néző. Vezette: Katona, Konyári.



Pásztor István (Csongrád): – Egész héten győzelemre készültünk. Jól kezdtünk, a támadásainkat rendre góllal fejeztük be, védekezésben pedig kemény hatosfallal akadályoztuk meg az ellenfél támadásait. Majdán remekelt a kapuban, annak ellenére, hogy csak egy góllal nyertünk, végig vezetve, magabiztos győzelmet arattunk. Ez a győzelem viszont csak akkor ér valamit, ha a hátralévő mérkőzéseinket is hozni tudjuk. Köszönjük a nagyszámú csongrádi szurkoló biztatását!



Tetszett a hozzáállás

Szegedi FVCS (2.)–Cegléd (5.) 19–3 (6–0, 5–0, 4–2, 4–1)

Férfi vízilabda OB I/B, alapszakasz, B csoport, 18. forduló. Szeged, vezette: Nové, Kuncz.

Szegedi FVCS: Molnár D. – Szedmák, Berki 1, Bicskei, Palotás 2, Boros 5, Somlai 4. Csere: Zsigri 1, Lihotzky D. 2, Török A. 1, Lakatos S., Blank 2, Farkas K., Katona (kapus). Edző: Csányi László.



Csányi László: – Tetszett a srácok hozzáállása, hiszen végig komolyan vették a találkozót. Erre van szükség ahhoz, hogy később a nehezebb meccseken is sikeresek legyünk.



Kihagyták a helyzeteket

HVSC (8.)–Neptun VSC (5.) 6–11 (1–5, 2–1, 2–2, 1–3)

Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 18. forduló. Hódmezővásárhely, 70 néző. Vezette: Juhász, Kádár.

HVSC: Ujházi - Kürtösi, Rácz-Fodor 2, Józsa, Barna 1, BENKŐ 2, Vigh. Csere: Szőke (kapus), Rácz 1, Pölös, Kertész, Holka, Oláh, Barna. Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – Belealudtunk a meccsbe, az elején sokat hibáztunk. Sok energiát mozgósítottunk a folytatásban, de amikor igazán közel kerülhettünk volna, akkor újra elrontottuk a helyzeteket. Három meghatározó játékosom is betegséggel küzdött, de annyi lehetőségünk volt, amivel két meccset is meg lehetett volna nyerni.



Nyugodt, halk edző

MVSC-MSVI (6.)–Szegedi RSE (4.)

0:3 (–19, –8, –18)

Női röplabda NB II, Keleti csoport, rájátszás.

Szegedi RSE: Fürdök L., Németh H., Nagy M., Hűse Zs., Kovács-Fiskus F., Ádám A., Hámori J., Kertai J., Farkas A., Andó V. Vezetőedző: Tátrai Sándor.



Tátrai Sándor: – Egész évben egy olyan meccsre vágytam, amikor nyugodtan és halkan irányíthatom a csapatot a pálya mellől. Nagyon szépen játszottak a lányok, végig koncentráltak és lelkesek maradtak. Minden röplabdás, aki velünk jött, lehetőséget kapott. Minden elismerésem a lányoké, hogy az érkezés után ilyen kevés idővel ilyen remek teljesítményt nyújtottak.



Győzelemmel búcsúztak

Szegedi RSE (1.)–Röpke SE (2.)

3:2 (23, –5, –15, 20, 12)

Férfi röplabda NB II, Közép csoport, rájátszás.

Szegedi RSE: Berentés B., Fülöp N., Filius I., Borsi L., Honti Sz., Sarnyai Á., Kiss G., Demcsák B., Nagy Zs., Csányi D. Vezetőedző: Csányi Roland. Másodedző: Strezeneczki Gyula.



Csányi Roland: – Nagy elismerés jár a srácoknak, hiszen több mélypontról sikerült újra és újra felállni. Direkt hiányoztak a mostani keretből ponterős húzójátékosok, hogy kiderüljön, a fiataljaink hogyan állnak helyt egy erős ellenféllel szemben. Közönségszórakoztató ki-ki meccset nyertünk meg, és ezzel hibátlanul zártuk a hazai szereplésünket.



Sima szegvári siker

Szegvár (7.)–Sajóbábony (11.) 7:1 (3114:2982)

Férfi tekecsapat NB I, Keleti csoport, 20. forduló, Szegvár.

A párok: Rácz J.–Szecsődi P. 1:0 (3:1, 523:481), Puskás B.–Terják J. 1:0 (2:2, 499:486), Hajdú Z.–Martzinkó M. 1:0 (3:1, 539:499), Fuvó Z. (Gila S.)–Kavalecz T. 0:1 (0:4, 446:543), Szabó G.–Ács P. 1:0 (2:2, 522:501), Szabics K.–Komjáti K. 1:0 (4:0, 585:472).



Vereség

Tatabánya (6.)–Szentesi TE (8.) 6:2 (3106:2944)

Női tekecsapat szuperliga, 16. forduló, Tatabánya.

A párok: Faragó Lovász K.–Vérten A. 0:1 (2:2, 503:513), Németh K.–Nadicsán M. (Katona R.) 1:0 (3:1, 508:457), Balla I.–Ráczné (Halál I.) 1:0 (3:1, 509:469), Rohrbacherné–Veres I. 1:0 (4:0, 553:462), Zsíros A.–Marsi M. 0:1 (1:3, 512:543), Némethné–Seresné 1:0 (2:2, 521:500).