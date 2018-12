Csongrád megye második, harmadik vonala: hibátlan kosarasok, megvan az SZKKSE első győzelme

Győztes mosoly. Hibátlan maradt a kosárcsapat. Fotó: Szegedi KE

Nagy fordítás, nagy öröm. Komoly hajrában nyert a Szeged. Fotó: SZKKSE

Amatőr női kosárlabda-bajnokság, Zöld csoport 8. forduló. Szeged, Etelka sor, 100 néző. Vezette: Földi, Simon.NAGY L. 9/3, Kőházi 6, HORVÁTH ZS.19/3, KECSKÉS 20/3, ZSÍROS 12. Csere: BOROS 14, Ódry, Tóth G., Sükösd, Finsztál 2, Kovács E. 2.Edző: Földi Alexandra.: – Gratulálok a csapatomnak! Nagyon jó iramban indítottuk a mérkőzést, ami kitartott egészen a végéig. Még mindig akadtak rövidzárlatok, de lényegében elégedett vagyok, szép csapatjátékot mutattunk be, 21 gólpasszal. Örülök, hogy mindenki pályára tudott lépni, remélem, idővel a fiataloknak is egyre több lehetőséget tudok adni.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 10. forduló. Algyő, 350 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.Nagy M. – Balda 2, NÉMETH 7/2, Tóth 1, Valaczkai 1, Sunajko 2, SÁNDOR 6. Csere: GERA (kapus), Gazsó, JOHN 9, Árpási 2, Temesvári 2. Edző: Herbert Gábor.– Örülök neki, hogy a nagyböjtöt felváltotta az advent. A legjobb csapatot győztük le: magunkat!Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 10. forduló. Orosháza, 200 néző. Vezette: Fibec, Herbák.Horváth – Miklós 2, Bató 9/5, Gindeli 2, Szécsi 3, Zsikó 3, Szabó 3 Csere: Takács 5, Vér 2, Spéth 1, Kovács, Zsemberi. Edző: Vojkovics Gyula.: – Nehéz mérkőzésen, nem a legjobb játékkal nyertünk a hazai pályán eddig veretlen Orosháza ellen. Gratulálok a lányoknak, akik az utolsó negyedórában hatgólos hátrányból fordítottak. Az utolsó másodpercig küzdöttek.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 10. forduló. Algyő, 200 néző. Vezette: György, Horváth.KŐHALMI – ZSILÁK 3, Lovistyék 4, Szepesi 2/1, MIKÓ 4, Velky 3, ARACSI 4. Csere: Aradi (kapus), VÉR, KOZMA 4, Bagi 1/1, Gercsó. Edző: Avar György.– Örülök a győzelemnek, sokat böjtöltünk érte. A játék ugyan nem volt kimagasló, de csapatként működtünk.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 10. forduló. Békéscsaba, 120 néző. Vezette: Sándor L., Szikszay.Marczika – Nagy B., Csányi 3, Szabó B. 6, Oltványi, Szilágyi, Lőrincz 4. Csere: Horváth M. (kapus), Józsa, Bagi, Kosik, Bajusz B., Kurai, Tőkés 6, Becski. Edző: Velky Péter.– Az első félidőben az ellenfél átlövőjátékát nem tudtuk hatástalanítani, emiatt sok gólt kaptunk, de támadásban többnyire jól működtünk. A második játékrészben továbbra sem tudtuk az átlövőiket levédekezni, ezért nyitnunk kellett, ami bevált. Támadásban viszont szerencsétlenek voltunk, sok kapufát lőttünk, illetve jól védett a kapusuk, ezt kihasználva csak két gólig engedtek közel minket. Az utolsó percben sok gyors gólt kaptunk, mert le akartuk dolgozni a hátrányunkat, ezért kapkodni kezdtünk, és eladtuk a labdákat. Sajnos most jobb volt az ellenfelünk, de nincs miért szégyenkeznünk.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 10. forduló. Mezőberény, 130 néző. Vezette: Tóth G., Tóth I.Pásztor 4, Perbíró 1, Kovács A. 2, Losonc 2, Huszák, Kovács T., Németh Á., Németh M., Gömöri 5, Majdán, Bíró, Zvolenszki 11, Sebők, Kovács 3, Péter. Játékos-edző: Pásztor István.– Partiban voltunk a végére, ez egy jó eredmény, és sikerült teljes csapattal elutaznunk a második helyezetthez. Támadásban jól kezdtünk, ez a második félidő elejére nem volt igaz, de a hajrára sikerült olyan játékosoknak is hozzátenniük a meccshez, akik eddig kevesebbet szerepeltek. Örülök, hogy egy ilyen jó csapat ellen ilyen eredményt tudtunk elkérni. Maroknyi szurkolótáborunknak szeretnénk megköszönni a szurkolást, túlharsogták a hazai drukkereket, várjuk őket a vasárnapi meccsünkre is.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 10. forduló. Makó, 100 néző. Vezette: Nagy, Turóczy.Balán (kapus), Czirják 2, Leszkován 3, BERTA 7, Endrei 5, Szabó, ZSIGA 4. Csere: Szabó (kapus), Novák, Veréb, VASS 2, Vörös 2, Hegyi. Edző: Gera Norbert.– Nehéz egy ilyen mérkőzés után bármit is mondani. Több mint húsz technikai hibánk és kihagyott ziccerünk volt. Gödörben vagyunk, de az utolsó fordulóban Csongrádon megpróbálunk javítani játékunkon és helyzetünkön.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 10. forduló. Kiskundorozsma, Ács Géza sportcsarnok, 110 néző.Vezette: Kiss, Petrovszki.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 10. forduló. Szarvas, 90 néző. Vezette: Csanádi, Polgár.– Rossz első félidő után egy parádés második félidőt produkáltunk. Először éreztem azt, hogy amit megbeszélünk az öltözőben, azt a pályán is maradéktalanul megvalósítjuk.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 10. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Major, Szűcs.Fodor, Jakab, Kürt (kapusok), Nagy, Sebestyén 5/2, Karácsonyi 5/2, Szűcs 3, Besenyei 1, Csányi 2, Kovács, Csáki 2, Fehér 4, Dobó 4, Czifra. Edző: Veres Márton.– Kiábrándító volt a mutatott játék. Messze nem optimális a felkészülésünk a mérkőzésekre az iskolai, a munkahelyi elfoglaltságok és a rengeteg sérültünk miatt. Ettől függetlenül ha valaki bemegy a csarnokba, és felveszi a mezt, akkor nem lehet lélektelenül, minden mindegy alapon játszani. Talán az alázat és a küzdelem kialakításával kell kezdenünk a tavaszi felkészülésünket, mert ebben látom a legnagyobb hiányt. Ezzel az újabb vereséggel kiderült, hogy a téli pihenőnket nem tölthetjük dobogón.Férfi röplabda NB II, Közép csoport, 10. forduló.– Minimális elvárás volt a győzelem, amit meg is szereztünk. Volt rá lehetőségünk, hogy különböző felállásokban kipróbáljuk magunkat, elégedett voltam a fiúk teljesítményével.