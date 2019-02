Csongrád megye második, harmadik vonala: kiütéssel győztek a pólósok, jó úton a szegedi röplabdások

Örülhetnek a szegedi női röplabdások. Fotó: SZRSE

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 19. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 250 néző. Vezette: Varga, Maár, Reisz.Molnár 9/3, Béres 2, Bálint 14, VAS 30/9, PERÁK 16. Csere: PAVLOVIC 4, Börcsök, Kovács 2, Rostás 10, Kelemen 2. Edző: Tóth Tamás.– Az első tizenöt percben ismét sikerült tetemes előnyt kiharcolnunk, frissebben mozogtunk ellenfelünknél. A fehérváriakat dicséri, hogy egyetlen percre sem adták fel, így megnehezítették a dolgunkat. A záró szakaszban már örömjáték volt, de ezért nagyon megdolgoztunk. Sok sikert a Fehérvárnak, gratulálok a játékosaimnak!Női kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 14. forduló. Szeged, Etelka sori sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Földi, Arató.KŐHÁZI F. 16/3, NAGY L. 11/3, HORVÁTH ZS. 5, KECSKÉS F. 24/6, ZSÍROS L. 10. Csere: Boros, Ódry, Kovács E. Edző: Földi Alexandra.– Nagyon hullámzó volt a mai teljesítményünk. Ez abból is látszik, hogy két negyedet tudtunk csak megnyerni. Az agresszív ELTE Fortis csapata többször is felzárkózott, de még így is végig vezetve tudtunk nyerni. Nagyon örülök, hogy a múlt heti „hibánk" után most ismét nyerni tudtunk. Gratulálok a lányoknak!Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 13. forduló. Budapest, Tüzér utcai uszoda, 50 néző. Vezette: Nóvé, Juhász.Ujházi – Rácz-Fodor 1, Józsa, BARNA 2, Piti, Benkő 1, Vigh 1. Csere: Szőke (kapus), Kürtösi, Rácz N. 1, Pölös 1, Holka, Tóth M., Papp D. Edző: Szabó Tamás.– A pontszerzés reményében utaztunk fel a fővárosba, de ez sajnos nem sikerült. Sokáig szoros volt az eredmény, de nem egyenlő mércével mérték a két csapatot, a végére pedig kicsit fejben is elfáradtunk.Férfi vízilabda OB I/B, B csoport, 13. forduló. Kaposvár, 50 néző. Vezette: Bujka, Perédi.Katona – Zsigri 1, Berki, Bicskei 7, Boros, Blank 5, Farkas 3. Csere: Szedmák 1, Mekkel, Török 1, Vidovics, Somlai 3. Edző: Csányi László.Női tekecsapat szuperliga, 12. forduló.A szentesi pontszerzők: Katona (559), Dóczi (558), Seresné Lászlófi (500), Marsi 540 fával.Férfi tekecsapat NB I, Keleti csoport, 15. forduló, Cegléd.A szegvári pontszerzők: Rácz (587), Szabics 548 fával.Férfi röplabda NB II, Közép csoport, 18. forduló. Budapest, 15 néző.Szegedi RSE: Fülöp, Sarnyai, Csányi D., Berentés, Kiss, Piti. Csere: Borsi (libero), Demcsák, Bodnár, Inhoff, Péter, Nagy, Honti. Vezetőedző: Csányi Roland.: – Örülök, hogy nyertünk, a szegedi meccshez képest egy kicsit hiányos MAFC-ot tudtunk megverni magabiztosan. Agresszív szervát és jól összezárt blokkot kértem a srácoktól, amit az első szettben tudtak is hozni. Azon leszünk, hogy ezt a szintet egy teljes meccsen keresztül tudjuk tartani.Női röplabda NB II, Keleti csoport, rájátszás. Szeged, 50 néző.Kovács-Fiskus, Fürdök L., Nagy, Molnár, Németh, Kertai. Csere: Andó (libero), Sipka (libero), Rácz, Köteles, Fürdök N., Hűse, Szalenko- Tőkés, Farkas. Vezetőedző: Tátrai Sándor.– Gratulálok a lányoknak, főleg az első és a harmadik szettben stabil játékot nyújtottak! Egy edző soha nem lehet elégedett, sok hullámvölgy és apró hiba volt a játékunkban. Hosszú távon gondolkozunk, jó úton járunk. Hiszem azt, hogy le tudjuk győzni az alapszakaszgyőztes Debrecent a következő fordulóban.Jégkorong OB II, alapszakasz, 10. forduló. Szeged, műjégpálya, 300 néző. Vezette: Nedeljkovic, Márkus, Mayer.Szalai Á. – Annus, Láng Cs., Pallós P. 1, Rózsahegyi 1 (1), Varga D. (2). Csere: Sebők D. (kapus) – Becsei (1), Borsos, Barcsik, Csanády Zs. 1, Hajdu B. – Kozák, Vastag, Lőrincz, Sebők K., Szalai G. Vezetőedző: Prakab Gábor.– Hiába játszottunk a bajnoki címvédő ellen, ez a teljesítmény nem volt biztató. Az alapszakaszban van még két meccsünk idegenben, azokat megpróbáljuk megnyerni.