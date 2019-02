Csongrád megye második, harmadik vonala: odatették magukat a kosaras lányok, bravúros csongrádi pontszerzés

Távol a tökéletestől



Győr (5.)–Vásárhelyi Kosársuli (1.) 91–80 (25–25, 19–21, 22–21, 25–13)

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 16. forduló. Győr, 100 néző. Vezette: Radnóti, Tóth K., Kapusi.

Vásárhelyi Kosársuli: Molnár 28/9, Béres 2, Bálint 12, Vas 11/9, Perák 3. Csere: Rostás 6, Kovács, Pavlovics 13, Kelemen 2, Börcsök, Czégel 3/3. Edző: Tóth Tamás.



Tóth Tamás: – Támadásban és védekezésben is tompábbak voltunk a megszokottnál, túl sok rossz döntést hoztunk. Ezen a meccsen ennyivel volt jobb nálunk a Győr, gratulálok ellenfelünknek! Nem lehet mindig tökéletesen játszani, és most ettől sajnos nagyon távol is álltunk, de igyekszünk legközelebb magasabb szinten kosárlabdázni.



Odatették magukat



Szolnok (11.)–Szegedi KE (1.) 37–55 (7–21, 8–11, 4–12, 18–11)

Női amatőr kosárlabda-bajnokság, 16. forduló. Szolnok, 50 néző. Vezette: Menyhárt.

Szegedi KE: KŐHÁZI 6/6, NAGY L., 15/6, Boros 2, HORVÁTH ZS. 15/6, ZSÍROS 11. Csere: Ódry 2, Finsztál, Kendl 4, Kovács E., Pásztor. Edző: Földi Alexandra.



Földi Alexandra: – Nagyon örülök a győzelemnek, de főleg annak, ahogyan játszottak a lányok. Az első perctől kezdve mindenki maximálisan odatette magát. Fegyelmezetten, pontosan és dupla akaraterővel indultak neki a mérkőzésnek, hogy pótolják Kecskés Fanni hiányát, tökéletesen megoldották ezt a feladatot is. Külön örülök a fiataloknak, akik ma több lehetőséghez jutottak, és végre a szokásosnál bátrabban mentek fel a pályára és ügyesen is játszottak. Gratulálok a csapatomnak, Fannit pedig mielőbb várjuk vissza!



Volt tartásuk



PLER (2.)–ContiTech FKSE-Algyő (4.) 30–27 (16–12)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 12. forduló. Soroksár, 200 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.

ContiTech FKSE-Algyő: Kiss O. – Balda, Németh 4/1, Varsandán 1, Valaczkai, John 4/1, SUNAJKO 6. Csere: Gera (kapus), Magyar, ÁRPÁSI 6, SZABÓ 4, Mezei 2/1, Lőrincz, Dolezsál, Magyar. Edző: Herbert Gábor.

Herbert Gábor: – Sajnos jelen helyzetünkben ennyivel jobb nálunk a PLER. Nem tudtuk megoldani a beálló körüli védekezést a mérkőzés nagy részében, és kimaradt pár százszázalékos helyzetünk is. Pozitívum, hogy nagy hátrányban is volt tartása a csapatnak, az utolsó pillanatig harcoltunk, ez büszkévé tett!



Boldogok



PC-Trade Szeged KKSE (8.)–Vasas (4.) 31–25 (17–12)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 12. forduló. Szeged, 100 néző. Vezette: Dáné, Komáromi.

PC-Trade Szeged KKSE: Cseh – Szabó 4, Bató 9/5, Spéth 6, Gindeli 1, Szécsi 4, Miklós 4. Csere: Maláti 1, Csoknyai, Zsikó 2, Vér. Edző: Vojkovics Gyula.

Vojkovics Gyula: – Nagyon boldog vagyok. A lányok remekül alkalmazták a védekezésünket, és el tudták venni a területet az ellenféltől. A támadással kevesebbet foglalkoztunk a meccs előtt, de az is jól működött.



Illik eltalálni



Levendula Hotel FKSE-Algyő (12.)–Nyír- adony (5.) 21–27 (6–15)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 12. forduló. Algyő, 100 néző. Vezette: Fehér, Répás.

Levendula Hotel FKSE-Algyő: KÖLCZE – Zsilák 2, LOVISTYÉK 3, Draxler D. Kozma 1, Gercsó 1, SZEPESI 3. Csere: Hernádi (kapus), Ekker 4/4, MIKÓ 4, Vér, Aracsi 2, Fejes 1, Edző: Avar György.

Avar György: – A katasztrofális első félidő után nyújtott teljesítményünk kevés volt, hogy megfordítsuk a mérkőzést. Ezen a szinten illik eltalálni a kaput.



Nagyot küzdöttek



Kunszentmárton (5.)–PICK Szeged U23 (1.) 29–30 (14–14)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 12. forduló. Tiszaföldvár, 123 néző. Vezette: Gulybán, Juhász D.

PICK Szeged U23: Marczika – Dobay, Csányi 4, Bajusz B. 6, Csíki R. 6, Szilágyi 2, Lőrincz 1. Csere: L. Krivokapics (kapus) 1, Józsa, Kosik, Csiki Cs. 1, Rea 2, Balán 1, Kurai 2, Tőkés 4, Oltványi. Edző: Velky Péter.

Velky Péter: – Lassan kezdtük a mérkőzést, vezetett is az ellenfél. Egyenesbe jöttünk, átvettük a vezetést. Már 12–6-ra is mentünk, viszont az első félidő végére megint visszaesett a lendületünk, így egyenlítettek a hazaiak. A második játékrészben szinte végig vezettünk, de nem nagyon hagytak ellépni bennünket. Nem a legjobb játékunkkal, viszont nagy küzdelemben nyertünk.



Bravúros pontszerzés



Tigrisek Csongrádi KSE (9.)–Kiskunmajsa (7.) 27–27 (10–16)

Férfi kézilabda NB II, 12. forduló. Csongrád, 100 néző. Vezette: Csige, Körmendi.

Pásztor István, a Csongrád edzője: – Álmosan kezdtünk, az első félidőben nem elég hatékony támadással és nem elég masszív védelemmel átadtuk a vezetést. A második félidőben már nyolcgólos különbség is volt. Időkérésünk után nyitottabb védekezéssel széttördeltük a vendégek támadásait, könnyű gólokat szereztünk, a kapusteljesítményünk is feljavult, az átlövéseink pedig rendre eredményesek voltak. Igazi csapatként sikerült szoros végjátékban pontot szereznünk. Köszönjük a szurkolóink biztatását!



Tartalékos helytállás



Mezőtúr (4.)–ContiTech Makói KC (11.) 33–24 (18–12)

Férfi kézilabda NB II, 12. forduló. Mezőtúr, 100 néző. Vezette: Molnár, Takács.

ContiTech Makói KC: Szabó – Czirják 1, Hegyi 4, Vörös 7, Pádár 1, Zsiga 2, Leszkován 6. Csere: Dani (kapus), Lajtár 1, Pusztai 2. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – Csereként két ifjúsági játékosunknak tudtam lehetőséget adni, ilyen tartalékos összeállításban csak a tisztes helytállás lehetett a cél. Ezt maximálisan megvalósította a csapatom, amit köszönök minden játékosomnak!



Nyertek, de javítanának



HLKC (2.)–Mezőtúr (6.) 35–30 (19–16)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 12. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportcsarnok, 180 néző.

Vezette: Kiss, Petrovszky.

HLKC: Ádász – Török 8, Nagy 7, Blaskovics 2, Szabó 1, Székesi 1, Bagi 8. Csere: Áncsán (kapus), Klemm 2, Becsei 5, Kandó, Kovács, Ötvös, Földesi L., Dankó 1, Lukács. Edző: Dankó Ervin.

Dankó Ervin: – A csapatom nehezen lendült játékba. Az ellenfelünket dicséret illeti, mert szívósan játszott. A védelmünk gyengélkedett, ezen javítanunk kell, remélem, mindenki átérzi ennek jelentőségét.



Sokat hibáztak



Makói KC (12.)–Szarvas (7.) 14–30 (11–16)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 12. forduló. Makó, 100 néző. Vezette: Bugyi, Nász.

Makói KC: Kádár, Stefanik (kapusok), Balázs, Bozsó 1, Dénes Dom. 1, Dénes Dor. 4/1, Hadobás 3/1, Nagy 3, Rácz 1, Szél 1, Szűcs. Edző: Szabó Attila.

Szabó Attila: – Fizikálisan fölénk nőtt az ellenfelünk. Jelenleg itt tartunk, rengeteg hibával játszottunk, sok eladott labdánk volt, amit a szarvasi csapat kihasznált, és gyors indításokkal el is döntötték a mérkőzést.



Idegenben is otthon



Csorvás (4.)–PC-Trade Szeged KKSE U22 (9.) 20–23 (7–12)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport,

12. forduló. Szeged, Kálvária tér, 30 néző. Vezette: Feind, Kathi.



Rendeznék a sorokat



Békéscsaba U22 (3.)–KSZSE (5.) 36–26 (16–13)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 12. forduló. Békéscsaba, 60 néző. Vezette: Katona, Konyári.

KSZSE: Fodor, Kovalcsik, Kürti (kapusok), Nagy 4/1, Karácsonyi 3, Szűcs 5/2, Csányi 1, Fehér, Besenyei 1, Bacsa 1, Kovács 2, Bognár 4/1, Király, Lipták, Balogh 5/3. Edző: Komáromi Endre.

Komáromi Endre: – Rendezni kell a sorokat, mert jön a HLKC elleni rangadó.



Komolyan vették



Szegedi Férfi Vízilabdacsapat (2.)–Dunaknyar (4.) 21–8 (5–2, 6–0, 2–3, 8–3)

Férfi vízilabda OB I/B, B csoport, 14. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 50 néző. Vezette: Juhász, Pásztor.

Szegedi Férfi Vízilabdacsapat: Molnár – Zsigri 3, Berki, Bicskei 2, Lakatos 2, Somlai 5, Blank 1. Csere: Szedmák 2, Lihotzky 3, Mekkel 1, Török, Farkas 2. Edző: Csányi László.

Csányi László: – Tetszett, hogy a fiúk az első pillanattól az utolsóig komolyan vették a meccset.



Egy siker, egy vereség



HVSC (9.)–FTC (7.) 11–9 (4–3, 2–3, 3–2, 2–1)

Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 12. forduló. Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Berki, Juhász.

HVSC: Ujházi – Rácz-Fodor, Barna 4, Józsa 1, Piti, Benkő 1, Vígh 3.

Csere: Kürtösi, Rácz 1, Kertész, Holka, Papp 1, Tomcsik 1. Edző: Szabó Tamás.



HVSC (9.)–Ybl (2.) 9–13 (2–2, 0–3, 3–4, 4–4)

Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 14. forduló. Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Juhász, Pásztor.

HVSC: Ujházi – Rácz-Fodor 1, Józsa, Barna 3, Piti, Benkő 1, Vigh 1. Csere: Szőke (kapus), Kősasvári, Rácz, Pölös 1, Holka, Papp 2, Tomcsik. Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – A csütörtöki győzelem sokat kivett belőlünk, ahhoz képest jól játszottunk az Ybl ellen is.



Győzelem



Szegvár (8.)–Gyula (7.) 5:3 (3021:3051)

Férfi teke NB I, Keleti csoport, 16. forduló, Szegvár.

A szegvári pontszerzők: Szabó (515 fa), Puskás (507), Rácz (504), Hajdú (515), Szabics (488).



Előrelépés



Szegedi RSE (7.)–DSZC Eötvös (1.) 0:3 (–24, –18, –20)

Női röplabda NB II, Keleti csoport, 13. forduló.



Szegedi RSE: Kovács-Fiskus, Kertai, Hűse, Fürdök L., Nagy, Szalenko-Tőkés. Csere: Andó (libero), Sipka (libero), Farkas, Köteles, Rácz, Molnár, Fürdök N. Edző: Tátrai Sándor.



Tátrai Sándor: – Stabil alapjátékot hoztak a lányok, dinamikusak voltak a szerváink, és látszott az előrelépés a fogadásainkban.