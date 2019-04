Csongrád megyei futballtúra: Sándorfalván már elkezdték építeni a jövőt

Csúri Csaba életpályája lehet a cél



Több kiváló labdarúgó pályája indult Sándorfalváról, akik később rengeteg NB-s és megyei mérkőzésen léptek pályára. Közülük emelkedik ki Csúri Csaba, aki sándorfalvi származású. Szeged NB II-es labdarúgó- és az Első Beton NB I-es futsalcsapatának meghatározó játékosa volt. A megyehármas sándorfalvi csapatban jelenleg is aktív, a 38 éves játékos elért sikerei jó példák lehetnek a jövő sándorfalvi futballistái előtt.

Népes publikum fogadott bennünket Sándorfalván, ahol a füves pályán érkezésünkkor éppen három csoportban edzettek. Tizennégy U7-es korú fiatal játszott a leghangosabban, leglelkesebben az egyik sarokban, míg szemben 10-12 évesek már kedvencük mezében gyakoroltak. A harmadik csoportnál 20-25-en lehettek, 14-15 évesek, ahol viszont már komoly cseleket és szép gólokat láthattunk. Jó volt körbenézni.Miközben a futballozó fiatalokat néztük, a Sándorfalva SKE életébe a klub új elnöke, Bősi József avatott be bennünket.– A következő szezonban 26 U7-es fiúval kezdjük majd a munkát – osztotta meg velünk Bősi József, aki elárulta, hogy a Sándorfalva SKE új vezetőségét éppen a napokban jegyezte be a cégbíróság, de több hónapja már folyamatosan dolgoznak a klubért.Az elmúlt években sok utánpótláskorú játékost elvesztettek, így most azon kezdenek el dolgozni, hogy ismét visszaáramoljon az élet a sándorfalvi futballpályára.– Igazán az őszre összpontosítunk, most tapasztalatokat gyűjtünk. Sokan elmentek, mert nem voltak meg az alapfeltételek. Nekünk az a feladatunk, hogy ezeket biztosítsuk, és ismét vonzóvá tegyük a fiatalok számára a klubot, mert az infrastruktúránk megvan a képzéshez – folytatta a részletekkel.A fiatalok sportolni vágyását jelenleg egy füves és műfüves pályán tudják biztosítani, de hamarosan az egyik óvoda székhelyén ovifocipálya épül, de már az új sportcsarnok is előrehaladott állapotban van.– Mivel az infrastruktúra adott, így a szervezésen kell dolgoznunk. A gyereklétszám egy ekkora településen nem lehet gond, annak ellenére sem, hogy a kézilabda meghatározó sportággá kezdi kinőni magát. Jó ez, mert van választási lehetőség.A legfontosabb, hogy a gyerekeket kirobbantsuk a gépek elől ebben a digitális korszakban, és mozogjanak – beszélt az utánpótlássportról a városban.Amikor éppen a felnőttekről kezdtünk el beszélni, egy megmosolyogtató, ámde cuki esemény történt. A középső korosztály futballozása közben a Juventus-mezes Ronaldo véletlenül földre vitte a brazil mezest, majd a következő párbeszéd zajlott le. „Jaj, ne haragudj, ugye jól vagy? Nem akartalak bántani" – a tanítani való hozzáállás tenyérbe csapással ért véget.2009-ben a megyei I. osztályú bajnokságot megnyerte a Sándorfalva, azóta viszont ezt nem sikerült megismételni. A nyáron megyeegyes csapatuk megszűnt, II-es együttesük a megyehárom Homokháti csoportját vezeti. Sorozatban öt szezonban nyerték meg előzőleg, most viszont készek az osztályváltásra.– Szeretnénk megnyerni a megyehármat, és indulni egy helyi kötődésű fiatal csapattal a megyekettőben – zárta beszélgetésünket Bősi József, a Sándorfalva SKE elnöke.