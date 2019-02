Csongrád megyei futballtúra: Villanyfénynél edzenek Dócon, ahol 30 év után 2012 óta van újra foci

Csongrád megyei futballtúránk első állomása Dóc. A kisközség 2015-ben 707 főt számlált. Harminc év után a 2012– 13-as szezonban indult ismét útjára szervezett körülmények között a labda Dócon, köszönhetően a polgármesternek, Tóth Margitnak, valamint az akkori edzőnek, Gulyás Jánosnak, aki jelenleg a női csapatot irányítja.2012. augusztus 20-án hosszú idő után rendeztek ismét bajnoki mérkőzést. A Baksot fogadták népes publikum előtt, 1–0-ra még vezettek is, végül a jobb erőkből álló ellenfél 6–2-es győzelmet aratott. Azóta is töretlen a bizalom Dócban a futballcsapat iránt, közösségi programmá vált a meccsre járás – nem csak otthon – családtagok, fiatalok, nyugdíjasok körében egyaránt.– Büszke vagyok a fiúkra, mert munka mellett közösen, magunknak teremtjük meg, hogy minél jobb körülmények között futballozhassunk – avatott be bennünket a csapat életébe az öltözőben egy esti edzés előtt a dóciak játékos-edzője, Bitó Róbert. Nem véletlenül jegyezte meg a közösség erejét, mivel az öltözőt a festő szakmájú középpályás pingálta ki, a pályát pedig tíz-tizenketten együtt gondozzák, de a meccsek előtti felfestést is házon belül oldják meg, ahogyan a pályavilágítás kiépítését is.– Kiváló a közösség, ilyet nem láttam még sehol pályafutásom során – folytatta Bitó, aki 2014-ben részt vett az UEFA Régiók Kupája tornán a kelet-magyarországi válogatottal. Komoly megyeegyes rutinnal rendelkezik, több évet lehúzott Sándorfalván, Kisteleken és az UTC-ben. – Huszonkét igazolt játékosunk van, az edzéslátogatás is jónak mondható ezen a szinten, 13-14-en mindig vagyunk – ezt már az öltözőből a pálya felé árulta el, amelyen az első tréninget leshettük meg. Ennek oka, hogy mostanra készült el a villanyfény, így a korai sötétedés ellenére is tudnak készülni a tavaszra.Legjobb eredményük újraalakulásuk óta a 2015–16-os szezonból származik. A megyenégy nyugati csoportjából ezüstéremmel a nyakukban jutottak fel a megyehárom Homokhát csoportjába, ahol azóta is vitézkednek. Mindkét idényben a nyolcadikak lettek, idén azonban ezt jó esély mutatkozik túlszárnyalni, mivel a dobogóról várják a tavaszi folytatást.– Szeretnénk megtartani az őszi pozíciónkat, vagyis az a célunk a tavasszal, hogy az idény végén legalább egy bronzéremmel bővüljön a kollekciónk – fogadkozott Bitó. Joggal említhette, hogy újabb érem kerüljön a dóci dicsőségfalra, mivel ilyen is van törzshelyükön, ahol a harmadik félidőt és a meccsnézéseket szervezik.A kispályás szezon végeztével – amelyet Kisteleken, a D ligában 1. helyen zártak –, február első napjaitól készülnek a március 9-én rajtoló szezonra. Kezdetben a balástyai tornacsarnokban, tíz napja viszont már szabadtéren edzenek.Ottjártunkkor jó hangulatban, néhol még pislákoló fényben – néhány égő cserére szorult –, többek között pékkel, pincérrel, ötvössel, fodrásszal, villanyszerelővel, karosszérialakatossal a keretben „cicáztak", futottak, majd futballoztak, hogy egy egész falu álmát valóra váltsák a szezon végén.