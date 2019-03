Csúcsrangadók a második vonalban

A program



Szombat:

15 óra: Makói KC–Felföldi István SE (női kézilabda),

16 óra: HLKC–PC-Trade Szeged KKSE U22 (női kézilabda), Szarvas–KSZSE (női kézilabda),

17 óra: PC-Trade Szeged KKSE–Göd (női kézilabda),

18 óra: Köröstarcsa–Pick Szeged U23 (férfi kézilabda), Nyíregyháza–ContiTech FKSE-Algyő (férfi kézilabda),

20 óra: Szolnok–Szegedi RSE (férfi röplabda).



Vasárnap:

15 óra: ContiTech Makói KC–Felföldi István SE (férfi kézilabda),

18 óra: Vasas–Levendula Hotel FKSE-Algyő (női kézilabda), Tigrisek Csongrádi KSE–Kunszentmárton (férfi kézilabda), Vásárhelyi Kosársuli–Baja (férfi kosárlabda).



Kedd:

19 óra: Sportdarázs–Szegedi KE (női kosárlabda).

Vasárnap 18 órakor a Vásárhelyi Kosársuli szurkolói nagy meccset láthatnak, hiszen a listavezető Baját fogadják a helyi kedvencek, és ha hazai siker születik, akkor a vásárhelyiek be is érnék az éllovast. Hasonló a helyzet a Szegedi KE esetében is, de a női amatőr bajnokságban szereplő Tisza-partiak csak kedden 19 órakor lépnek majd pályára az első helyezett Sportdarázs otthonában.Az NB I/B-s kézilabdázóknál ma 17 órakor nyitja a sort az SZKKSE, amely az éllovas Gödöt fogadja, és emlékezzünk: nemrég aktuális listavezetőt győztek le a szegediek, bármi előfordulhat. A két algyői csapat egyaránt idegenben szerepel: a nők a Vasas, a férfiak Nyíregyháza otthonában.Az NB II-ben lesz egy csúcsrangadó, hiszen a Pick Szeged U23-as csapata az éllovas Köröstarcsa vendége lesz, és ha nyernek a Tisza-partiak, akkor beérik riválisukat a tabellán. Kiesési rangadót is rendeznek a férfi harmadosztályban, hiszen az utolsó előtti Makói KC a győzelem nélküli sereghajtót fogadja vasárnap 15 órakor.A város női együttese is hazai kiesési rangadóra készül, egyben az első pontszerzésére is, és az ellenfél is ugyanaz a klub (Felföldi István SE). Ma 16 órakor lesz egy megyei derbi is, hiszen a női NB II-ben a HLKC fogadja az SZKKSE U22-es együttesét.Az OB I/B-s férfi vízilabdacsapatok hazai pályán kezdik ma a rájátszást: a felsőházas szegediek 18.30-tól az ASI ellen játszanak, az alsóházas vásárhelyiek 10 órától a MAFC-ot fogadják. A Szegedi RSE férfi röplabdacsapata ma 20 órától a Szolnok ellen szeretné megőrizni tökéletes mérlegét a rájátszásban.