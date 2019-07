Czene Attila örül a szegedi kormányzati sportfejlesztéseknek

Czene Attila várta már a szegedi sportfejlesztéseket, a kormányzati támogatásnak köszönheteőn ezek megvalósulnak. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

– Szegedi olimpia bajnoknak vallom magam – kezdte a beszélgetést Czene Attila, a Magyar Sza­badidősport Szövetség el­­nöke, olimpiai bajnok úszó. – Erre nagyon büszke vagyok. 1979-ben mentem először az újszegedi sportuszodába, olyan fiatal voltam, aki szeretett sportolni, meccsre járni, így megtapasztaltam, hogy milyen pezsgő sportélete volt abban az időben a szülővárosomnak. Negyven év telt el azóta. A létesítményhelyzet viszont nem változott idáig. Szerencsére ez a múlt, a kormányzati fejleszté­seknek köszönhetően egyre több sportlétesítmény épül, így olyan feltételek várják majd az élsportolókat és a szabadidős sportolókat, amit már nagyon megérdemeltek.A Szent Gellért Fórum ha­marosan megnyitja kapuit, az új szegedi uszoda építése elkezdődött, rövidesen sorra kerül a kézilabda-aréna és az atlétikai centrum is.– Sokszor járok Szegeden – folytatta a beszélgetést a sportvezető –, rengeteg emberrel beszélgetek, és szomorúan hallgatom őket, hogy egyre ke­­­­vesebb a vízfelület, nem tud­­nak a mai kornak megfele­­lő környezetben sportolni. Így nehéz bárkit is motiválni. Most nagyot változik Szegeden a helyzet, köszönhetően a kormányzati támogatásnak. Tudom, minden piaci alapon működik, de a szövetségünk szeretné elérni, hogy minél több helyen ingyenesen vagy kedvező áron tudják az emberek sportolásra használni a létesítményeket.– Azt sem szabad elfelejteni, hogy ren­geteg kiváló sportolót adott a város a magyar sportnak. Emlékszem, hogy egy-egy edzés után mentem át a sportcsarnokba a férfi kézilabdacsapatnak szurkolni. Végre mindenki méltó körülmények között szurkolhat majd kedvenceinek, a játékosok pedig kiváló körülmények kö­­zött sportolhatnak, játszhatnak meccseket.– A város gyönyörű, az itt élő emberek mosolygósak, azonban a gazdasági fejlődés mintha egy kicsit megállt volna az utóbbi években. Az országos médiából értesültem, hogy régi barátom, Nemesi Pál is megméretteti magát a polgármesteri címért. Ismerem, tudom, mire képes, a semmiből építette fel a birodalmát és gyanítom, hogy az ő tudásából város is profitálhatna. Igazi menedzser típusú vezetőre van szüksége Szegednek.