Debrecenben folytatja a Szedeák

Nem sikerült egymás után a harmadik győzelmét megszereznie a Naturtex-SZTE-Szedeáknak, miután legutóbb itthon kikapott a Zalaegerszegtől. Ma azonban jön az újabb kihívás, ezúttal a DEAC otthonában szerepelnek Juhos Leventéék. Méghozzá jobb előjelekkel, hiszen Alekszandar Ponjavics letöltötte az eltiltását, így visszatérhet, és Wirth Ádámra is számíthat a szakmai stáb, miután hétvégén már a pályán tölthetett pár percet.



Ugyanakkor igen nehéz feladat vár a szegediekre a hajdúságiak vendégeként, hiszen a DEAC kilenc hazai meccséből csupán egyet, a Jászberény ellenit bukta el, remek hazai szereplésének köszönhetően pedig a tabella hatodik helyén áll.



Ahogy azt a ZTE elleni meccs után Andjelko Mandics vezetőedző is kiemelte, közel három negyeden át sok hibával játszott csapata, így most abban bízhatnak, nem csupán felvillanás volt a Kaposvár és a Paks elleni hosszabbításos siker során mutatott játék. Egy biztos: védekezésben nagyon oda kell majd figyelniük a szegedieknek a bajnokság eddigi legponterősebb játékosára, Milos Boriszovra: a montenegrói légiós sérülése miatt ugyan hagyott ki meccseket az utóbbi hetekben, de 21.47-es pontátlaggal bír. A debreceniek másik erőssége pedig a korábban a Szedeákban is pattogtató Tomiszlav Ivosev lehet.