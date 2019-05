Délmagyarország Futballtúra - Mindig csakis a hazai a legjobb: Röszkén megbecsülik a helyieket

4. Röszke. Az előkelő helyezés két okból is különleges: egyrészt a csapat újonc a Csongrád megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban, másrészt pedig a keret nagy része helyi kötődésű. Röszkén született vagy ott is kezdett el futballozni, a kitérők után pedig hazatalált.Éppen ez a leglényegesebb szempont a sportkör hat korosztályában (U7, U9, U11, U13, U14, U19): a helyi gyerekek megérintése.– Ennek érdekében hamarosan már az óvodában is jelen leszünk, ahol nemrég készült el a szupermini-futballpálya. Ez az első lépés, hogy később majd a nagy pályára is kijöjjenek a fiatalok – mondta ottjártunkkor Horváth Béla elnök. – Szűk hatvan gyermek futballozik a labdarúgó-szakosztályban, ebből a négy legkisebb korosztály a Bozsik- programban szerepel, és az U19 mellett az U14-eseket versenyeztetjük. Szalma Gábor, Szalma Gergely és Szekeres Zoltán alkotja az edzői stábot. Több mint tíz éve csinálom már, és ennek eredménye az a fejlődés, amely itt, a pályán és annak környékén látható.Aki korábban futballozott akár ellenfélként is Röszkén, az tudja, mire gondolt az elnök. Például a kis öltözőben a döngölt földes tusolóra, amelyet az új épület révén immár két évtizede európai körülmények váltottak fel.– A tao az olyan kis kluboknak, mint amilyen mi vagyunk, nagyon jó – nyilatkozta az elnök. – Esténként pályázatokat írok, és ennek köszönhetően felújíthatjuk majd az öltözőépület belső burkolását, elvégezhetjük a faszerkezet külső és belső festését, de ezért van több szerelésünk, illetve a lelátón műanyag székek, két kispad, valamint egy csapat kisbusz is. A közeljövőben pedig az eredményjelző és a hangosítás következhet, valamint egy műfüves edzőpálya szintén jó lenne. Vannak még tervek, mert a kulturált szolgáltatás nagyon fontos. Az önkormányzat Borbásné Márki Márta polgármester asszony vezetésével az önrészben mindig támogat minket, van helyi cég az Unilever révén, illetve a deszki Taugép Fodor Orsolya révén, amely szintén segít a taós felajánlásokkal.A klub legújabb sikertörténete 2013-ban egy komoly döntés nyomán indult el: akkor a két röszkei együttesből lett egy, amely a megyei harmadosztályba nevezett. Onnan kapaszkodott fel hat év alatt a jelenlegi pozíciójába.– Büszke vagyok, hogy az akkori, nehéz döntés után Pördi Péter vezetésével visszajutottunk a megyeegybe – mondta Horváth Béla. – És valahogy a sors most hozta úgy, hogy a keret nyolcvan százaléka tényleg röszkei. Egymást mágnesként vonzották a településre. Szigorúan csak röszkei gyerekeket toborzunk, ezért is fontos az új óvodai lehetőség, illetve a több éve tartó nyári, augusztusi tábor. Utóbbiban rendre harminc gyerek vesz részt. A Bozsik- programban szereplő gyerekek miatt mindig érdemes ide kijönni. Övéké a jövő, kiabálnak, hajtanak, mindig van hozzám kedves szavuk.Röszkén tehát megbecsülik a helyi gyerekeket. És az egykor legmagasabban jegyzett helyi játékos, Szekeres Zoltán ott van nap mint nap köztük. Hazai a hazaiak között.